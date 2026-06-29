नसरापूर प्रकरण: भीमराव कांबळेला तिहेरी फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'अशा...'

नसरापूरमध्ये तीन वर्षांच्या चिमुरीवर लैंगिक अत्याचार करुन तिची हत्या करणारा आरोपी भीमराव कांबळे याला कोर्टाने मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने याप्रकरणी आरोपी भीमराव कांबळेला दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली. फक्त 52 दिवसांत खटला निकाली काढण्यात आला आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी न्यायालय आणि तपास अधिकाऱ्यांचं अभिनंदन केलं आहे. विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन मांडताना यावर भाष्य केलं.
"मुलीवर अत्याचार करुन तिची हत्या करण्यात आली होती. 2 मे 2026 रोजी एफआयआर दाखल झाला आणि आरोपीला अटक करण्यात आली. यानंतर 16 मे 2026 ला फक्त 14 दिवसात पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलं. त्यानंतर 28 मे 2026 रोजी माननीय न्यायालयासमोर आरोपनिश्चिती झाली. 26 मे 2026 ला पहिली साक्ष नोंदवण्यात आली आणि केवळ 16 दिवसात 55 साक्षीदारांची तपासणी, उलट तपासणी करण्यात आली. यानंतर 25 जून 2026 रोजी न्यायालयाने आरोपीला दोषी जाहीर केलं. घटना घडल्यानंतर 55 व्या दिवशी न्यायालयाने दोषी ठरवलं आणि त्यानंतर 29 जून रोजी आरोपीला तिहेरी फाशीची शिक्षा दिली आहे," अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "केवळ 29 दिवसात 55 साक्षीदार तपासून, सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन ही फाशीची शिक्षा झाली आहे. यानिमित्ताने न्यायालयाचे विशेष आभार मानतो. चार्जशीट दाखल करेपर्यंत पोलिसांच्या हातात टाइमलाइन असते. त्यानंतर ती न्यायालायाच्या हातात असते. या प्रकरणी न्यायाधीश एस आर साळुंखे यांचे विशेष आभार मानतो. त्यांनी आपल्या सुट्ट्याही रद्द केल्या आणि सलग या विषयाची सुनावणी घेतली".
"अशा नराधमांवर कारवाई करायची असेल, जरब बसवायचा असेल तर वेळेत न्याय मिळणं गरजेचं आहे. निश्चितपणे यासंदर्भात न्यायालयाने एक नवीन उदारहण आपल्यापुढे मांडलं आहे. मी पुणे ग्रामीणचे एसपी संदीपसिंह गिल आणि त्यांचे अधिकारी, कर्मचारी जे काम करत होते त्यांचंही अभिनंदन करेन. त्यांनी चांगल्या पद्धतीने चांगले पुरावे गोळा केले आणि ते सिद्ध झाले. फाशी देण्यासाठी या पुराव्यांच्या आधारे गुन्हा सिद्ध करु शकलो," असं ते म्हणाले.
"विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनीही या केसमध्ये चांगली कामगिरी केली. त्यातून एक नवा बेंचमार्क तयार झाला आहे. अशा घटना घडू नये हीच आपली इच्छा आहे. पण दुर्देवाने समाजात ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या कधीतरी डोकं वर काढतात. या केसमुळे एक अनुभव आला आहे. वेगाने काम करायचं ठरवलं तर 59 दिवसातही फाशीपर्यंत पोहोचवता येतं. यामुळे न्यायालय, वकील, पोलीस सर्वांचं अभिनंदन करतो. पीडितांचे पालक यांनाही समाधान असेल की तिहेरी शिक्षा दिली आहे. पुढेही अशाच पद्दतीने वेगाने काम करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत," असं ते अखेरीस म्हणाले.