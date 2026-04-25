'शिवाजी महाराज युद्ध करुन थकले होते,' बागेश्वर बाबांच्या विधानावर CM फडणवीसांची पाहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले, 'इतिहासात असा...'

Devendra Fadnavis on Bageshwar Baba: बागेश्वर बाबा यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल केलेल्या एका विधानामुळे सध्या वाद निर्माण झाला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज युद्ध करुन थकले होते असं विधान त्यांनी नागपुरात केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 25, 2026, 04:11 PM IST
Devendra Fadnavis on Bageshwar Baba: छत्रपती शिवाजी महाराज युद्ध करताना थकले, त्यानंतर एक दिवस ते समर्थ रामदासांकडे गेले आणि म्हणाले आपण खूप युद्ध लढलो, आता हे राज्य तुम्हीच सांभाळा .पुढचे काही दिवस मला काहीच करण्याची इच्छा नाही असं विधान बागेश्वर बाबांनी केलं आहे. शिवाजी महाराज आणि समर्थ रामदासांच्या भेटीचा संदर्भ देऊन त्यांनी नागपुरात हे विधान केलं आहे. या विधानामुळे राज्यात वाद निर्माण झाला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. 

बागेश्वर बाबांच्या विधानावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना, महापुरुषांबाबत अनेक लोककथा तयार होतात, इतिहासात मात्र असा कुठलाही दाखला नाही असं सांगितलं आहे. तसंच शिवाजी महाराजांबाबत सर्वांना आदर असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितलं की, "इतिहासाच असा कुठलाच दाखल पाहायला मिळत नाही. जे महापुरुष असतात त्यांच्याबद्दल वेगवेगळ्या लोककथा तयार होतात. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोककथा असतात. रामायण आणि महाभारता संदर्भातही अनेक लोककथा आहेत. त्या सगळ्या इतिहास, परिस्थितीवर अवलंबून तयार होत असतात. त्यामुळे मी इतकंच सांगेन की, जो इतिहास आपण शिकलो आहे तशा इतिहासात, किंवा जे ग्रंथ उपलब्ध आहेत त्यात असा कोणताही दाखला नाही".

मनसेकडून संताप 

कोण आहे हा बागेश्वर महाराज? त्याला अक्कल आहे का? तो काहीही बोलतो आणि त्यावर आपण चर्चा करतो. रस्त्यावर फिरणाऱ्या हे लोक आहेत कोण. तो काय इतिहासतज्ञ आहे का? त्याच्याकडे काही डिग्री आहे का? असा संताप मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी व्यक्त केला आहे.

शिंदेंच्या शिवसेनेकडून टीका

महाराजांनी महाराजगिरी सोडून राजकारणात यावं असा टोला शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट यांनी लगावला आहे. "या महाराजांनी महाराज गिरी सोडून राजकारण करावं, प्रत्येक जण उठतो राजकारणात धडे देत आहे. शिवाजी महाराज थकले होते हे तुम्हाला माहित आहे का? ही कथोगल्पित कहाण्या करणं या महाराजांनी थांबवलं पाहिजे असं ते म्हणाले आहेत. 

बागेश्वर महाराजांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करणंच योग्य - मिटकरी

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी या वक्तव्याचा तीव्र शब्दांत समाचार घेतला आहे. मिटकरी यांनी बागेश्वर बाबांसह पंडित प्रदीप मिश्रा आणि आमदार संजय गायकवाड यांच्यावरही निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला शिवरायांचा खरा इतिहास माहिती आहे, त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींनी शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकवण्याची गरज नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच, काही लोक महाराष्ट्रात येऊन धार्मिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मोठी कमाई करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बागेश्वर महाराजांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करणंच योग्य असल्याचंही मिटकरी यांनी म्हटलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

