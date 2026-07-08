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महाराष्ट्राला बदनाम कराल तर सोडणार नाही; कनेक्टिंग लिंकवर टीका करणाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांचा डायरेक्ट सभागृहातून इशारा

महायुती सरकारची हिम्मत होती म्हणून आम्ही कनेक्टिंग लिंक बांधली असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर टीका केली आहे. तसेच महाराष्ट्राला बदनाम करु नका असा इशारा विरोधकांना दिला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 08, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:46 PM IST
महाराष्ट्राला बदनाम कराल तर सोडणार नाही; कनेक्टिंग लिंकवर टीका करणाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांचा डायरेक्ट सभागृहातून इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्राला बदनाम कराल तर सोडणार नाही; कनेक्टिंग लिंकवर टीका करणाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांचा डायरेक्ट सभागृहातून इशारा
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