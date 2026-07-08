/महाराष्ट्राला बदनाम कराल तर सोडणार नाही; कनेक्टिंग लिंकवर टीका करणाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांचा डायरेक्ट सभागृहातून इशारा

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रातील बहुचर्चित आणि सर्वात महत्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कनेक्टिंग लिंकवर मुसळधार पावसात दरड कोसळली. यावरुन विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलं. काँग्रेसच्या सतेज पाटलांनी तांत्रिब बाबींवर प्रश्न उपस्थित केलेयत. प्रकल्प उभारताना पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास केला होता का असं म्हणत त्यांनी टीका केलीये. तर संजय राऊतांनीही यावरुन मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधलाय. तर मनसेच्या अविनाश जाधवांनीही श्रेय गेता तर मग जबाबदारीही घ्या म्हटल विरोधकांच्या आरोपांना मुख्यमंत्र्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. 18 तासांमध्ये कनेक्टिंग लिंक सुरु झाला. 'मला बदनाम करा, महाराष्ट्राला बदनाम करु नका असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना खडसावले आहे.
6 जून रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील मिसिंग लिंक येथे दरड कोसळी. यामुळे मिसिंग लिंक प्रवाशांसाठी बंद करण्यात आला. यावरुनच विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला. लिंक बांधणाऱ्या कंपनीने भाजपला ९०० कोटींची देणगी दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. विरोधकांच्या आरोपांना मुख्यमंत्र्यांनी दोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.
दरड वरुन कोसळली. कुठेही केबल स्टे ब्रीजला क्रॅक झालेला नाही. बोगद्यात पाणी साचले नाही. बोगद्यामुळे आम्ही वाचलो असे प्रवासी सांगत आहेत. एमर्जन्सी बटन दाबले आणि 3 मिनिटांत क्रेन आली असे प्रवाशांनी सांगितले. 7 हजार कोटी पाण्यात गेले अशी टीका विरोधक करत आहेत. मात्र, 18 तासात कनेक्टिंग लिंकची ट्रॅफिक पुन्हा सुरु झाला असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
देवेंद्र फडणवीसला शिव्या द्या. मी शिव्या प्रूप आहे. 10 वर्षानंतर शिव्या देणारे राहणार नाहीत. पण कनेक्टिंग लिंक राहील. मला बदलान करा महाराष्ट्राला बदनाम करु नका. भाडे के टक्के पैसे लोकर सोशल मिडियावर मिसींग लिंक के बारे मे लिख रहे थे... महाराष्ट्राला अपमान केला तर सोडणार नाही असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. महायुती सरकारची हिम्मत होती म्हणून आम्ही कनेक्टिंग लिंक बांधली असेही ते म्हणाले.