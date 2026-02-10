पुरंदर विमानतळाचं नाव ठरलं, 'या' तारखेपर्यंत सरकार ताब्यात घेणार जमिनी; मंत्रिमंडळाचा शिक्कामोर्तब

Devendra Fadnavis on State Cabinet Meeting: अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर आज पहिली राज्य मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकील उपमुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्विकारलेल्या सुनेत्रा पवारांनी हजेरी लावली. यावेळी तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना यासंदर्भात माहिती दिली. यावेळी त्यांनी संघाच्या कार्यक्रमाला सेलिब्रिटींनी हजेरी लावल्याने होणाऱ्या टीकेलाही उत्तर दिलं. तसंच चंद्रपुरातील भाजपा-शिवसेनेच्या युतीसंदर्भात सविस्तर माहिती घेऊन बोलणार असल्याचं सांगितलं आहे.
"पुणे जिल्ह्यातील संभाजी महाराज यांच्या नावाने पुरंदर येथे विमानतळ होणार आहे. त्याच्या भूमी अधिग्रहणाला मान्यता दिली आहे. जो काही निधी लागणार आहे तो उभारण्यासाठी मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. एकूण 96 टक्के लोकांनी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे लगेच जमीन अधीग्रहण केलं जाणार आहे. ज्यांची परवानगी मिळाली नाही त्यांच्या काही कायदेशीर अडचणी दिसत आहेत त्यादेखील आम्ही दूर करु. 1 जूनपर्यत भूमी अधीग्रहण करु असा प्रयत्न आहे. 6 महिन्याचा अवधी दिला असला तरी 1 जूनपर्यंत हे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
"एमएमआरडीएला अटल सेतूच्या जवळ प्लॅनिग अथॉरिटी म्हणून जी जागा दिली आहे, तिथे सिडको, एमआयडीसीचे नियम लागू करुन जमीन अधीग्रहण करता येईल अशी मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे. यामुळे तिसरी मुंबई संकल्पनेला चालना मिळेल आणि वेगाने काम करता येतील," असं त्यांनी सांगितलं.
पुढे ते म्हणाले की, "जलसंपदा विभागातही महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 40 प्रकल्प आणि 100 कॅनॉल्स पूर्ण कऱण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपये नाबाडच्या माध्यमातून दीर्घ मुदतीचं कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे. जे प्रकल्प हाती घेतले आहेत ते 1 ते 2 वर्षात पूर्ण होऊ शकतात. काम अंतिम टप्प्यात आहे. प्रकल्पामुळे साडे तीन लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येईल. कॅनॉल्समुळे 4.5 लाख एकर अशी 8 लाख एकर जमीन ओलिताखाली येईल. या प्रकल्पालाही मान्यता दिली आहे. सगळ्या भागांना याचा फायदा होणार आहे. सगळे अपूर्ण प्रकल्प यात घेतले आहेत. एक मोठा अभ्यास मित्राच्या माध्यमातून केला होता. 15 हजार कोटीत हे काम पूर्ण होणार आहे".
अजित पवारांच्या दु:खद निधनानंतर आज पहिल्यांदा मंत्रिमडंळाची बैठक असल्याने शोक प्रस्ताव मान्य केला. सुनेत्रा पवार यांची पहिली बैठक होती,. पण दुखवटा असल्याने फक्त औपचारिक स्वागत केलं. त्यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेस कालच्याही निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली आणि भविष्यातही करतील. विलिनीकरणाचे विषय त्यांच्या पक्षाचे आहेत. त्यात मी बोलणं योग्य नाही. आमचं काही ठरलं आहे असं सांगतील तेव्हा त्यावर प्रतिक्रिया देईन. उगाच पतंग उढवण्यात अर्थ काय असं सांगत त्यांनी जास्त भाष्य करण्यास नकार दिला.
चंद्रपुरातील शिवसेना भाजपा युतीसंदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले की, "मी मंत्रिमंडळ बैठकीत असताना सुधीर मुनगंटीवार आणि किशोर जोरगेवार यांचा मेसेज आला. चंद्रपुरात भाजपाचे महापौर झाले आहेत असं त्यांनी सांगितलं. माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत. काय युती आहे, कुठल्या पद्धतीन केली आहे त्याची माहिती घेऊन देईन".
राज ठाकरेंनी मोहन भागवतांवर केलेल्या टीकेवर उत्तर देताना ते म्हणाले, "ज्या लोकांना निमंत्रण मिळालं नाही त्यांना वाईट वाटत आहे. यामुळे निमंत्रण मिळालेल्यावरं टीका होत आहे. 100 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर संघाच्या बाबतीत लोकांनाना वाद, अपवाद याबाबत स्पष्ट माहिती मिळावी. यासाठी समाजातील विविध क्षेत्र, जाती, समाजत उद्योग असे सगळे लोक निमंत्रित केले होते. कधीही संघाशी संबंध आला नाही असे बरेचजण होते. दोन दिवस सरसघचालाकंनी मार्गदर्शन केलं नाही तर प्रत्येक प्रश्नाला उत्तरही दिलं. या उत्तरामुळे अनेकांची दुकानं बंद होणार असल्याने तळमळ, मळमळ होत आहे. त्याची असुया इतकी असावी की आम्हाला का बोलवलं नाही".