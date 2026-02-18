अजित पवार अपघात प्रकरणी फडणवीसांचा मोठा निर्णय! अमित शाहांना पत्र पाठवण्याच्या तयारीत, सुनेत्रा पवार भेटीनंतर हालचालींना वेग

Devendra Fadnavis Letter to Amit Shah over Ajit Pawar Plane Crash: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अकाली निधनानंतर त्यांच्या विमान अपघातावरुन अनेक संशय व्यक्त होत आहेत. यामुळे हा अपघात होता की घातपात असे प्रश्नही विचारले जात आहेत. ब्लॅक बॉक्समधून डेटा समोर येईल अशी अपेक्षा असताना आता तोच जळाल्याचे दावे केले जात आहेत. या सर्व घडामोडींदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवण्याच्या तयारीत आहेत. देवेंद्र फडणवीस अमित शाह यांच्याकडे सीबीआय चौकशीची मागणी करणार आहेत.
अजित पवारांच्या अपघाताची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांना सीबीआय चौकशीसाठी पत्र पाठवणार आहेत. मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राष्ट्रवादीकडून निवेदन देण्यात आलं होतं. यावेळी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार प्रफुल पटेल, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजितदादा पवार, प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनिल तटकरे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, पार्थ पवार उपस्थित होते.
सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्री भेटीसंदर्भात माहिती देताना सांगितलं होतं की, "आज मुख्यमंत्र्यांची मी, सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ आणि पार्थ पवार यांनी भेट घेतली. दादांचा जो अपघाती मृत्यू झाला त्यासंदर्भातील निवेदन देत सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला उद्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे राज्य सरकारकडून यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला जाईल. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सीबीआय चौकशीसंदर्भात केलेल्या मागणीसंदर्भात माझ्याकडून पावलं उचलली जातील असं आश्वस्त केलं आहे".
"ज्या दिवशी दुर्घटना घडली त्या दिवशीच त्या खात्याचे केंद्रीय मंत्री नायडू, मुरलीधर मोहोळ तिथे होते. त्यामुळे एक स्वायत्त संस्था अशा पद्धतीच्या दुर्देवी विमान अपघाताच्या संदर्भात भारत सरकाराने आधीच नेमली आहे. त्या स्वायत्त यंत्रणेने तपास सुरु केल्याचं त्यांनी आधीच जाहीर केलं आहे. स्वायत्त यंत्रणाही तपास करेलच, पण सीबीआय तपास करत असताना आणखी व्यापकतेने तपास होऊ शकते. ज्यावेळी स्वायत्त यंत्रणा तपास करतात त्यावेळी बाहेरील अपघाती प्रकऱणाचा तपास करणाऱ्यांचीही मदत तिथे होऊ शकत असते. त्यामुळे आमची मागणी आहे की, सखोल तपास व्हावा. जे मुद्दे उपस्थित होतील त्यासह हा तपास केला जावा आणि तो निष्कर्ष राज्यासह देशातील जनतेसमोर ठेवावा. यामुळेच आम्ही आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली," अशी मागणीही सुनील तटकरेंनी केली आहे.