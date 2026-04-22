'पाणी जपून वापरा; CM देवेंद्र फडणवीसांचं आवाहन; राज्यात पाण्याची स्थिती गंभीर? धरणांमध्ये किती पाणीसाठा?

राज्यातील विविध धरणांमध्ये सुमारे 653.63 टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा 101.77 टीएमसी पाणीसाठा अधिकचा आहे. गतवर्षी हा साठा 551.86 टीएमसी होता. मात्र यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाच्या अनियमतेतमुळे पुढील वर्षी टंचाईचा मुकाबला करता यावा, यासाठी पाणी जपून वापरा, असं आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.
जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील सर्व धरणांतील पाणीसाठा आणि एल-निनो प्रभावामुळे संभाव्य परिणामांची माहिती दिली. एल-निनोच्या प्रभावामुळे पाणीसाठ्यात 2014 मध्ये 12 टक्के तर 2015 मध्ये सुमारे 14 टक्के घट झाली होती. त्यामुळे दोन्ही वर्षी पाणीटंचाई निर्माण झाली होती.
15 ऑक्टोबर 2014 रोजी 872 टीएमसी तर याच दिवशी 2015 ला 625 टीएमसी पाणीसाठा होता. त्या तुलनेत 2025 मध्ये 15 ऑक्टोबरला 1330.97 टीएमसी पाणीसाठा होता. हा पाणीसाठा 21 एप्रिल 2026 रोजी 653.63 टीएमसी आहे. गतवर्षीच्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे 101.77 टीएससी पाणीसाठा अधिकचा आहे. यावर राज्यातील पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून ऑगस्ट 2026 अखेर पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध राहण्याच्या दृष्टीने काटकसरीच्या उपायोजनांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
त्यासोबतच एल-निनोच्या प्रभावामुळे या वर्षी पाऊस कमी होण्याची शक्यता असल्याने पुढील वर्षी पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने आतापासून पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
महसूल विभागनिहाय पाणीसाठा (कंसात धरण संख्या)
यंदाचा उपयुक्त पाणीसाठा, गतवर्षीचा पाणीसाठा (टीएमसीमध्ये)
नागपूर – (३८७) ८०.७९, ६३.४०,
अमरावती – (२७६) ७३.७२, ६५.१३.
छत्रपती संभाजीनगर - (९२९) १२९.३७, ९७.०९.
नाशिक - (५३९) १०१.९६, ८९.२८.
पुणे - (७२४) २०६.५५, १७४.०४.
कोकण – (१७३) ६१.२४, ६२.९२.
एकूण - (३०२८) ६५३.६३, ५५१.८६.
राज्यातील प्रमुख धरणांतील पाणीसाठा -
यंदाचा उपयुक्त पाणीसाठा, गतवर्षीचा पाणीसाठा (टीएमसीमध्ये)-
कोयना : ३३.६२, ३६.७६
जायकवाडी : ४२.०३, ३४.४४
उजनी : १३.३९, (०)
पेंच प्रकल्प समूह : २६.५७, २६.३५
इसापूर : २१.४५, १७.८२
भातसा : १५.७०, १४.९१
गोसीखुर्द : १४.३१, ५.९३
खडकवासला धरण समूह : ११.३२, ९.८२
मुळा : ९.५४, १०.५३
अप्पर वर्धा : १०.२१, ९.५३
अप्पर वैतरणा : ६.५२, ५.९५
भंडारदरा : ५.२५, ६.०४