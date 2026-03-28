English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'लॉकडाउनची अफवा पसरवणारे देशद्रोह करतायत, त्यांना...'; CM फडणवीसांनी दिला जाहीर इशारा

Devendra Fadnavis on Lockdown: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 15 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान नेमकी काय चर्चा झाली याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 28, 2026, 04:41 PM IST
'लॉकडाउनची अफवा पसरवणारे देशद्रोह करतायत, त्यांना...'; CM फडणवीसांनी दिला जाहीर इशारा

Devendra Fadnavis on Lockdown: देशात लॉकडाउन अजिबात लागणार नाही अशी अफवा पसरवणारे देशद्रोह करत आहेत. त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 15 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान नेमकी काय चर्चा झाली याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

"जाणीवपूर्वक देशातील काही लोक संभ्रम पसरवत आहेत. लॉकडाउन लागेल अशा गोष्टी सांगितल्या जात आहेत. लॉकडाउन अजिबात लागणार नाही. असल्या गोष्टी पसरवणारे देशद्रोह करत आहेत. म्हणून असा पद्धतीने खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर आम्ही कडक कारवाई करणार आहोत," असा इशारा त्यांनी दिला आहे. 

नरेंद्र मोदींची 15 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा! बैठकीत नेमकं काय घडलं? लॉकडाउनसंदर्भात काय ठरलं?

 

"पंतप्रधानांनी भर दिला की, देशात अफवा, संभ्रम पसरवून भीतीची स्थिती निर्माण केली जात आहे.  त्यावर राज्यांनी कडक कारवाई केली पाहिजे असं सांगितलं आहे. लॉकडाउन लागणार नसून, अफवा पसरवणं चुकीचं आहे," असं ते म्हणाले आहेत. 

"आपल्याला पुरवठ्याचा कमीत कमी त्रास झाला आहे. पेट्रोल, डिझेल सातत्याने मिळत आहे. घरगुती गॅस सर्वांना मिळत आहेत. मोदींनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे हे संकट हाताळलं आहे. पेट्रोल डिझेलच्या पुरवठ्यात कमतरता होऊ दिली नाही. वाढलेल्या किंमतीचा फटका सरकारनेच सहन केला असून ग्राहकांवर टाकलेला नाही. गॅस सिलेंडर एलपीजी लोकांना उपलब्ध करुन दिले आहेत. कमर्शिर सिलेंडरचं प्रमाणही 70 टक्क्यांपर्यंत नेण्याच काम केलं. यासाठी सर्वांनी त्यांचं कौतुक केलं," अशी माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहे. मोदींनी दीर्घकाल धोरण सांगितलं असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. 

"पंतप्रधानांनी भर दिला की, देशात अफवा, संभ्रम पसरवून भीतीची स्थिती निर्माण केली जात आहे.  त्यावर राज्यांनी कडक कारवाई केली पाहिजे असं सांगितलं आहे. लॉकडाउन लागणार नसून, अफवा पसरवणं चुकीचं आहे. अफवा पसरवणाऱ्यांवर चुकीचं असून, त्यांच्यावर कडक कारवाई करणार," असा इशारा त्यांनी दिली आहे. 

"आतातरी भारताच्या डिप्लोमसीमुळे आपल्याला पेट्रोल, डिझेलच्या पुरवठ्यात अडथळा येईल असं वाटत नाही. त्याचे वेगवेगळे मार्ग, आणि 41 देशांतून आयात असा मोठा पोर्टफोलिओ 10 वर्षात उभा राहिला आहे. एलपीजी हॉर्मुझमधून येतोय त्यालाही काही अटींसह परवानगी मिळत आहे. धीम्या गतीने असला तरी तो होत आहे. मोदींच्या डिप्लोसममुळे मोठी आव्हानं येणार नाहीत. काही छोटी आव्हानं असतील. त्यांचाही सामना करण्याचा प्रयत्न करत आहोत," अशी माहिती त्यांनी दिली. 

पुढे त्यांनी सांगितलं की, "आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात पीएनजीचं काम सुरु आहे. महानगर गॅस निगम लिमिटेड पाईपलाइन टाकण्याचं काम करत आहेत. कालच आपण एक जीआर काढून सगळ्या पालिका, महापालिका क्षेत्रात गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी अटी शिथील केल्या आहेत. पाइपलाइन टाकल्यास पीएनजी उपलब्ध आहे. एलपीजीची आवश्यकता राहणार आहे. शहरांवरील एलपीजीचा भार कमी केला तर भविष्यात अशा स्थितीत अडचण होणार नाही". 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Devendra FadnavislockdownpetroldieselLPG

