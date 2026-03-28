'लॉकडाउनची अफवा पसरवणारे देशद्रोह करतायत, त्यांना...'; CM फडणवीसांनी दिला जाहीर इशारा

Devendra Fadnavis on Lockdown: देशात लॉकडाउन अजिबात लागणार नाही अशी अफवा पसरवणारे देशद्रोह करत आहेत. त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 15 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीदरम्यान नेमकी काय चर्चा झाली याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
"जाणीवपूर्वक देशातील काही लोक संभ्रम पसरवत आहेत. लॉकडाउन लागेल अशा गोष्टी सांगितल्या जात आहेत. लॉकडाउन अजिबात लागणार नाही. असल्या गोष्टी पसरवणारे देशद्रोह करत आहेत. म्हणून असा पद्धतीने खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांवर आम्ही कडक कारवाई करणार आहोत," असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
"पंतप्रधानांनी भर दिला की, देशात अफवा, संभ्रम पसरवून भीतीची स्थिती निर्माण केली जात आहे. त्यावर राज्यांनी कडक कारवाई केली पाहिजे असं सांगितलं आहे. लॉकडाउन लागणार नसून, अफवा पसरवणं चुकीचं आहे," असं ते म्हणाले आहेत.
"आपल्याला पुरवठ्याचा कमीत कमी त्रास झाला आहे. पेट्रोल, डिझेल सातत्याने मिळत आहे. घरगुती गॅस सर्वांना मिळत आहेत. मोदींनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे हे संकट हाताळलं आहे. पेट्रोल डिझेलच्या पुरवठ्यात कमतरता होऊ दिली नाही. वाढलेल्या किंमतीचा फटका सरकारनेच सहन केला असून ग्राहकांवर टाकलेला नाही. गॅस सिलेंडर एलपीजी लोकांना उपलब्ध करुन दिले आहेत. कमर्शिर सिलेंडरचं प्रमाणही 70 टक्क्यांपर्यंत नेण्याच काम केलं. यासाठी सर्वांनी त्यांचं कौतुक केलं," अशी माहिती देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आहे. मोदींनी दीर्घकाल धोरण सांगितलं असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
"अफवा पसरवणाऱ्यांवर चुकीचं असून, त्यांच्यावर कडक कारवाई करणार," असा इशारा त्यांनी दिली आहे.
"आतातरी भारताच्या डिप्लोमसीमुळे आपल्याला पेट्रोल, डिझेलच्या पुरवठ्यात अडथळा येईल असं वाटत नाही. त्याचे वेगवेगळे मार्ग, आणि 41 देशांतून आयात असा मोठा पोर्टफोलिओ 10 वर्षात उभा राहिला आहे. एलपीजी हॉर्मुझमधून येतोय त्यालाही काही अटींसह परवानगी मिळत आहे. धीम्या गतीने असला तरी तो होत आहे. मोदींच्या डिप्लोसममुळे मोठी आव्हानं येणार नाहीत. काही छोटी आव्हानं असतील. त्यांचाही सामना करण्याचा प्रयत्न करत आहोत," अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात पीएनजीचं काम सुरु आहे. महानगर गॅस निगम लिमिटेड पाईपलाइन टाकण्याचं काम करत आहेत. कालच आपण एक जीआर काढून सगळ्या पालिका, महापालिका क्षेत्रात गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी अटी शिथील केल्या आहेत. पाइपलाइन टाकल्यास पीएनजी उपलब्ध आहे. एलपीजीची आवश्यकता राहणार आहे. शहरांवरील एलपीजीचा भार कमी केला तर भविष्यात अशा स्थितीत अडचण होणार नाही".