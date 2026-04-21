बारामतीच्या सभेत अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटेबाबत मुख्यमंत्र्याचे मोठं वक्तव्य; नेमकं काय म्हणाले?

बारामतीच्या सभेत अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस यांनी मोठं वक्तव्य केले. जाणून घेऊया ते नेमकं काय म्हणाले?  

वनिता कांबळे | Updated: Apr 21, 2026, 06:33 PM IST
Baramati bypoll 2026:  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीच्या पोटनिवडणुकसाठी सुनेत्रा पवार यांच्या प्रचार्थ सभा घेतली.  सुनेत्रा पवार यांना मतदान करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलेय तसेच या सभेत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवी यांनी अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटेबाबत मोठे भाष्य केले. तसेच सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्यांवरही निशाणा साधला. 

अजित दादांच्या अपघाताचे सत्य काय आहे ते बाहेर आलं पाहिजे. सभागृहात पण मी सांगितलं आज देखील मी ते सांगतो जोपर्यंत हे सत्य बाहेर येत नाही आम्ही कोणीही शांत बसणार नाही. आम्ही  सत्य  बाहेर आणल्याशिवाय राहणार नाही. 23 तारीख दादांवर प्रेम दाखवण्याची तारीख आहे. 23 तारीख दादांना श्रद्धांजली देण्याची तारीख आहे. आम्ही बारामतीचे मतदार नाही आम्हालाही संधी नाही पण तुम्हाला प्रत्येकाला ही संधी आहे त्यामुळे रेकॉर्ड मतदान झालं पाहिजे.  समोर जे लोक उभे आहेत ती प्रसिद्धीच्या हव्यासासाठी उभे राहतात.  यावेळेसचा विजय संपूर्ण भारतामध्ये गाजला पाहिजे. 

विनंती केल्यांनतर काँग्रेसने उमेदवार मागे घेतला

अमर रहे अमर रहे अजितदादा अमर रहे असे म्हणत मुख्यमंत्र्यानी भाषणाची सुरुवात केली.  तमाम महाराष्ट्राचे लाडके दादा अजितदादा पवार.... यांच्या पावन स्मृतीला अभिवादन करत आज ज्यांच्या करता आपण एकत्रित झालो.  या निवडणुकीतील आपल्या सर्वांच्या उमेदवार आणि राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा ताई पवार आहेत. सर्वात पहिल्यांदा विविध पक्षाचे आभार मानतो. या पक्षांनी निर्णय केला अजित दादांच्या पश्चात ही निवडणूक होत आहे. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीत आपण अनेक वेळा हे पाहिलं अशा प्रकारचे ज्येष्ठ नेते मोठे नेते आपल्यातून निघून गेल्यावर पोटनिवडणुक साधारणपणे आपण बिनविरोध करतो.  मी शरद पवार यांच्या आभार मानतो. त्यांनी काल मला फोन केला म्हणाले तुम्ही बारामतीला चालला आहात आमचं पूर्ण समर्थन सुनेत्रा पवार यांना आहे.  धनंजय मुंडे यांनीही फोन केला.  त्यांच्या फोनवरून काँग्रेसच्या नेत्यांसह चर्चा केली. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाने निर्णय घेतला उमेदवार मागे घेतला. 

अजित दादांच्या पाश्चात वहिनींना निवडून देऊन रेकॉर्ड करायचा

मला माहिती आहे आम्ही इथे आलो नसतो तरी तुम्ही रेकॉर्ड मतांनी वहिनींना निवडून दिलं असतं आमच्याकरता ही निवडणूक नाही, आमच्याकरता दादांच्या स्मृतीचा यज्ञ सुरू आहे. या यज्ञात आमची आहुती जर टाकली नाही तर आम्हाला जन्मभर वाटलं असतं काहीतरी राहून गेलं आहे.  यज्ञामध्ये जर होते टाकली नाही तरी यज्ञ होतो पण आपल्या मनाला रुखरुख राहते. ती आहुती टाकण्याकरता दादांच्या स्मृती जपण्याकरता त्या स्मृतींना उजाळा देण्याकरिता आम्ही या ठिकाणी आलो आहोत.

बारामतीच्या मतदारांना माझी विनंती आहे, जर आपण मतदानाला जाऊन  मतदान रुपी आहुती दादांच्या स्मृतीस दिली नाही तर आपण करंटे ठरू. बारामतीचा रेकॉर्ड दादा करत होते दादांच्या पाश्चात आता वहिनींना निवडून देऊन रेकॉर्ड करायचा आहे. दुःख बाजूला ठेवून सुनेत्रा पवार यांनी शासनाचे आणि पक्षाची धुरा सांभाळली हे कठीण काम होतं. जनतेच्या प्रती आपलं कर्तव्य अधिक महत्त्वाच असत. अनेकांना असं वाटत होत वहिनींनी हे कार्य हाती घेतला आहे.  वहिनींचा राजकीय अनुभव अलीकडील काळातील आहे, त्यामुळे ही जबाबदारी त्या संभाळू शकतील की नाही ? पण इतके वर्ष सामाजिक क्षेत्रात आर्थिक क्षेत्रात आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात वहिनींनी कार्य केलं.  दादांची साथ दिली दादांच्या पाठीशी उभा राहिल्या त्यामुळे राजकारण त्यांनी जवळून बघितलं. राजकारणात मागून ज्या गोष्टी करावा लागतात त्या सांभाळण्याचं काम सातत्याने सुनेत्रा वहिनी करत होत्या. 

महाराष्ट्राला केवळ उपमुख्यमंत्री नाही तर एक सक्षम नेतृत्व लाभले

गेल्या दोन अडीच महिन्यात ज्या प्रकारे वहिनींचे कार्य मी बघितलं मला देखील राजकारणात 35 वर्षे झाली आहेत त्यामुळे एखाद्या नेत्याची क्षमता काय आहे ? ती ओळखण्याची माझी देखील क्षमता तयार झाली आहे. मी दाव्यानुसार सांगतो दादांची स्वप्न पूर्ण करण्याची सर्व क्षमता वहिनींमध्ये आहे. वहिनींच्या रूपाने या महाराष्ट्राला केवळ उपमुख्यमंत्री नाही तर एक सक्षम नेतृत्व लाभला आहे. अजितदादा तयार होण्यासाठी अनेक तप लागतात, संघर्ष करावा लागतो, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याची माहिती असलेले नेतृत्व, सर्व जाती समाजात धर्मात आपलेपण निर्माण केलेले नेतृत्व, ज्यांनी मोठे योगदान दिले असं नेतृत्व तयार होण्यासाठी खूप वाट पाहावी लागते. अजित दादांचं निघून जाणं हे सुनेत्रा पवार पार्थ पवार जय पवार यांचे नुकसान नाही बारामतीकारांचा नुकसान नाही तर महाराष्ट्राचे नुकसान आहे.

सुनेत्रा पवार यांच्या पाठीशी उभ राहणार

मला दादांसोबत जवळून काम करण्याची संधी मिळाली. वैयक्तिक जिव्हाळा कधी कमी झाला नाही त्यातूनच आम्ही एकत्र आलो.  दादांनी हो म्हटलं तर काळया दगडावरची रेघ आणि दादांनी नाही म्हटलं तर पर्मनंट अशा प्रकारचे दादा होते. मेहनत करण्याची तयारी दादांमध्ये होती. दादांनी तयार केलेला एक एक प्रकल्प यात दादांनी आपला जीव ओतला. सरकारी काम सरकारी कामासाठी नाही तर ते सर्वोत्तम दिसलं पाहिजे यासाठी दादांनी काम केले. या महाराष्ट्राला लावलेली आर्थिक शिस्त खऱ्या अर्थानं त्यांनी महाराष्ट्राला दिलेली देणगी आहे.  दादांची अनेक स्वप्न होती. शेतकऱ्यांचे पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी दादा काम करत होते.  मी तुम्हाला आश्वस्त करायसाठी आलो आहोत वहिनींच्या नेतृत्वात हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्या पाठीशी आहोत.  कऱ्हा नदी सुशोभीकरण असेल किंवा इतर विकास कामा असतील शिवसृष्टी असेल इतर कामे असतील.  या मतदार संघात दादांनी वेगळं चित्र निर्माण करून दाखवलं. सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वाखाली यातील एक एक काम पूर्ण होईल आदरणीय दादा देखील स्वर्गात तुमच्या कामाला आशीर्वाद देतील.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

इतर बातम्या

'डॅडीचं प्लेन पडलंय...', पार्थ पवारचा सकाळी फोन;...

महाराष्ट्र बातम्या