English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

China चं जगाला आवाक् करणारं संशोधन; महागड्या पेट्रोलला खाऱ्या पाण्याचा पर्याय, किंमत फक्त..

China Hydrogen Plant: जग पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईने आणि पेट्रोल-डिझेलला स्वच्छ पर्यायाच्या शोधात त्रस्त आहे. अशावेळी चीनने एक शोध लावलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 8, 2025, 03:21 PM IST
China चं जगाला आवाक् करणारं संशोधन; महागड्या पेट्रोलला खाऱ्या पाण्याचा पर्याय, किंमत फक्त..
चीन पेट्रोलवर संशोधन

China Hydrogen Plant: जगाच्या पाठीवर चीन हा असा देश आहे, जो प्रत्येक गोष्टीमध्ये स्वस्तातला पर्याय काढत असतो. हे पर्याय किती टिकाऊ असतात हा मुद्दा वादग्रस्त असला तरी चीनी मार्केटने जगभरात दबदबा निर्माण केलाय एवढं मात्र नक्की. मोबाईल, मिक्सरपासून ते लाईटींगपर्यंत सर्वासाठी लोकं चीनी वस्तूंना प्राधान्य देतात. 

Add Zee News as a Preferred Source

जग पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईने आणि पेट्रोल-डिझेलला स्वच्छ पर्यायाच्या शोधात त्रस्त आहे. चीनने मात्र एकाच तंत्रज्ञानाने दोन्ही समस्या सोडवल्या. शेडोंग प्रांतातील रिझाओ शहरात जगातील पहिला असा कारखाना सुरू झाला जो फक्त समुद्राचे खारे पाणी आणि जवळच्या कारखान्यांतून वाया जाणारी उष्णता वापरून गोडे पाणी आणि भविष्यातील इंधन ‘ग्रीन हायड्रोजन’ एकत्र तयार करतोय. हे संशोधन पाहून जगभरातील मोठ मोठे देशही आवाक् झाले आहेत.

किंमत फक्त 24 रुपये 

या कारखान्यात तयार होणारे अति-शुद्ध गोडे पाणी प्रति घनमीटरला अवघे 2 युआन म्हणजेच सुमारे भारतातील 24 रुपयांना पडते. जगात सर्वात स्वस्त डिसॅलिनेशनसाठी ओळखले जाणारे सौदी अरेबिया-युएईतही ही किंमत 42 रुपये आहे. तर अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या प्लांटमध्ये ती 186 रुपये आहे. म्हणजे चीनने सौदी आणि अमेरिकेला मागे टाकल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

कारखान्यातून फक्त खारे पाणी आणि टाकाऊ उष्णता असलेले पाणी दररोज बाहेर पडत असते.  450 घनमीटर इतके शुद्ध किंवा पिण्यालायक आणि उद्योगांसाठी उत्तम असणारे गोडे पाणी असते. दरवर्षी 1 लाख 92 हजार घनमीटर ‘ग्रीन हायड्रोजन’जो 100 बसेस 3800 किमी धावतील एवढी ऊर्जा देऊ शकतो. इतके  350 टन खनिजयुक्त खारे पाणी वापरले जाणार आहे. जे सागरी रसायने बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे चीनी संशोधक सांगतात.

क्रांतीकारी शोध

आतापर्यंत हायड्रोजन तयार करण्यासाठी प्रचंड वीज आणि अतिशय शुद्ध गोडे पाणी लागायचे; खारे पाणी यंत्रे खराब करायचे. चीनने ही अडचण पूर्णपणे दूर केली. समुद्राचे पाणी थेट वापरून गंजण्याची समस्या न येता हायड्रोजन तयार होत आहे. हा कारखाना गेल्या तीन आठवड्यांपासून अखंड सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

जागतिक स्तरावर नवा मानदंड

चीनचा हा प्रकल्प केवळ स्वस्त नाही तर ऊर्जा आणि पाणी दोन्ही क्षेत्रांत क्रांती घडवणारा असल्याचे म्हटले जात आहे. समुद्रकिनारा असलेल्या पण गोड्या पाण्याची कमतरता भासणाऱ्या देशांसाठी हा एक नवा आशेचा किरण आहे. टाकाऊ गोष्टींमधूनही जगाला परवडणारे स्वच्छ भविष्य निर्माण करता येते, हे या संशोधनातून चीनने दाखवून दिले आहे.

FAQ

१. प्रश्न: चीनने समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून गोडे पाणी तयार करण्याची किंमत किती ठेवली आहे?

उत्तर: चीनच्या शेडोंग प्रांतातील रिझाओ शहरातील नव्या कारखान्यात प्रति घनमीटर गोडे पाणी अवघ्या २ युआन (अंदाजे २४ भारतीय रुपये) दराने तयार होत आहे. ही किंमत सौदी अरेबिया (४२ रुपये) आणि अमेरिका (१८६ रुपये) पेक्षाही खूपच स्वस्त आहे.

२. प्रश्न: हा चिनी कारखाना नेमका काय-काय उत्पादन करतो?

उत्तर: फक्त समुद्राचे खारे पाणी आणि जवळच्या कारखान्यांची टाकाऊ उष्णता वापरून तो तीन गोष्टी तयार करतो:  पिण्यायोग्य व उद्योगांसाठी उत्तम असे अति-शुद्ध गोडे पाणी  दरवर्षी १,९२,००० घनमीटर ‘ग्रीन हायड्रोजन’ (स्वच्छ इंधन)  सागरी रसायने बनवण्यासाठी उपयुक्त खनिजयुक्त खारे पाणी.

३. प्रश्न: आतापर्यंत खाऱ्या पाण्याने हायड्रोजन बनवणे शक्य नव्हते, मग चीनने ते कसे साधले?

उत्तर: खाऱ्या पाण्यातील मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि क्लोराईड यांमुळे यंत्रे गंजतात किंवा खराब होतात, ही सर्वात मोठी अडचण होती. चीनने नवे तंत्रज्ञान विकसित करून ही समस्या पूर्णपणे दूर केली आहे. त्यामुळे आता गोडे पाणी न वापरता थेट समुद्राच्या पाण्यापासून प्रदूषणमुक्त ‘ग्रीन हायड्रोजन’ तयार होत आहे. हा कारखाना गेल्या तीन आठवड्यांपासून बिनतोडपणे सुरू आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
China seawater to hydrogen news marathiSamudra ke pani se petrol China24 rupees hydrogen fuel ChinaChina green hydrogen vs Petrol priceचीनमधील समुद्राच्या पाण्यापासून हायड्रोजनच्या बातम्या

इतर बातम्या

'प्रश्न मला नका विचारू, सूरजला विचारा!' डीपी दादा...

मनोरंजन