China चं जगाला आवाक् करणारं संशोधन; महागड्या पेट्रोलला खाऱ्या पाण्याचा पर्याय, किंमत फक्त..

China Hydrogen Plant: जगाच्या पाठीवर चीन हा असा देश आहे, जो प्रत्येक गोष्टीमध्ये स्वस्तातला पर्याय काढत असतो. हे पर्याय किती टिकाऊ असतात हा मुद्दा वादग्रस्त असला तरी चीनी मार्केटने जगभरात दबदबा निर्माण केलाय एवढं मात्र नक्की. मोबाईल, मिक्सरपासून ते लाईटींगपर्यंत सर्वासाठी लोकं चीनी वस्तूंना प्राधान्य देतात.
जग पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईने आणि पेट्रोल-डिझेलला स्वच्छ पर्यायाच्या शोधात त्रस्त आहे. चीनने मात्र एकाच तंत्रज्ञानाने दोन्ही समस्या सोडवल्या. शेडोंग प्रांतातील रिझाओ शहरात जगातील पहिला असा कारखाना सुरू झाला जो फक्त समुद्राचे खारे पाणी आणि जवळच्या कारखान्यांतून वाया जाणारी उष्णता वापरून गोडे पाणी आणि भविष्यातील इंधन ‘ग्रीन हायड्रोजन’ एकत्र तयार करतोय. हे संशोधन पाहून जगभरातील मोठ मोठे देशही आवाक् झाले आहेत.
या कारखान्यात तयार होणारे अति-शुद्ध गोडे पाणी प्रति घनमीटरला अवघे 2 युआन म्हणजेच सुमारे भारतातील 24 रुपयांना पडते. जगात सर्वात स्वस्त डिसॅलिनेशनसाठी ओळखले जाणारे सौदी अरेबिया-युएईतही ही किंमत 42 रुपये आहे. तर अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या प्लांटमध्ये ती 186 रुपये आहे. म्हणजे चीनने सौदी आणि अमेरिकेला मागे टाकल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
कारखान्यातून फक्त खारे पाणी आणि टाकाऊ उष्णता असलेले पाणी दररोज बाहेर पडत असते. 450 घनमीटर इतके शुद्ध किंवा पिण्यालायक आणि उद्योगांसाठी उत्तम असणारे गोडे पाणी असते. दरवर्षी 1 लाख 92 हजार घनमीटर ‘ग्रीन हायड्रोजन’जो 100 बसेस 3800 किमी धावतील एवढी ऊर्जा देऊ शकतो. इतके 350 टन खनिजयुक्त खारे पाणी वापरले जाणार आहे. जे सागरी रसायने बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे चीनी संशोधक सांगतात.
आतापर्यंत हायड्रोजन तयार करण्यासाठी प्रचंड वीज आणि अतिशय शुद्ध गोडे पाणी लागायचे; खारे पाणी यंत्रे खराब करायचे. चीनने ही अडचण पूर्णपणे दूर केली. समुद्राचे पाणी थेट वापरून गंजण्याची समस्या न येता हायड्रोजन तयार होत आहे. हा कारखाना गेल्या तीन आठवड्यांपासून अखंड सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
चीनचा हा प्रकल्प केवळ स्वस्त नाही तर ऊर्जा आणि पाणी दोन्ही क्षेत्रांत क्रांती घडवणारा असल्याचे म्हटले जात आहे. समुद्रकिनारा असलेल्या पण गोड्या पाण्याची कमतरता भासणाऱ्या देशांसाठी हा एक नवा आशेचा किरण आहे. टाकाऊ गोष्टींमधूनही जगाला परवडणारे स्वच्छ भविष्य निर्माण करता येते, हे या संशोधनातून चीनने दाखवून दिले आहे.
उत्तर: चीनच्या शेडोंग प्रांतातील रिझाओ शहरातील नव्या कारखान्यात प्रति घनमीटर गोडे पाणी अवघ्या २ युआन (अंदाजे २४ भारतीय रुपये) दराने तयार होत आहे. ही किंमत सौदी अरेबिया (४२ रुपये) आणि अमेरिका (१८६ रुपये) पेक्षाही खूपच स्वस्त आहे.
उत्तर: फक्त समुद्राचे खारे पाणी आणि जवळच्या कारखान्यांची टाकाऊ उष्णता वापरून तो तीन गोष्टी तयार करतो: पिण्यायोग्य व उद्योगांसाठी उत्तम असे अति-शुद्ध गोडे पाणी दरवर्षी १,९२,००० घनमीटर ‘ग्रीन हायड्रोजन’ (स्वच्छ इंधन) सागरी रसायने बनवण्यासाठी उपयुक्त खनिजयुक्त खारे पाणी.
उत्तर: खाऱ्या पाण्यातील मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि क्लोराईड यांमुळे यंत्रे गंजतात किंवा खराब होतात, ही सर्वात मोठी अडचण होती. चीनने नवे तंत्रज्ञान विकसित करून ही समस्या पूर्णपणे दूर केली आहे. त्यामुळे आता गोडे पाणी न वापरता थेट समुद्राच्या पाण्यापासून प्रदूषणमुक्त ‘ग्रीन हायड्रोजन’ तयार होत आहे. हा कारखाना गेल्या तीन आठवड्यांपासून बिनतोडपणे सुरू आहे.