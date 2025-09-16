English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'आमच्या देवाभाऊंनी शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठे..', चित्रा वाघ यांचा पवारांवर निशाणा; 'आपण कृषिमंत्री असताना..'

Chitra Wagh Slams Sharad Pawar: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर शरद पवारांनी नाशिकमधील जाहीर सभेतून टीका केल्यानंतर चित्रा वाघ यांनी शरद पवारांवर निशाणा साधलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 16, 2025, 11:39 AM IST
सोशल मीडियावरुन चित्रा वाघ यांनी साधला निशाणा

Chitra Wagh Slams Sharad Pawar: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांसंदर्भातील प्रश्नांवरुन नाशिकमधील शेतकरी मोर्चाच्या मंचावर प्रश्न विचारणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यावर भाजपाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष आमदार चित्रा वाघ यांनी निशाणा साधला आहे. एकेकाळी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या सदस्य राहिलेल्या चित्रा वाघ यांनी शरद पवार कृषीमंत्री असताना झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी मांडत पवारांवर टीकास्र सोडलं आहे.

पवारांनी फडणवीसांवर काय टीका केली?

संपूर्ण कर्जमाफी, ओला दुष्काळ, पीकविमा, हमीभाव, खतांच्या वाढलेल्या किमती, रोगांचा प्रादुर्भाव, रानटी जनावरांचा हैदोस अशा विविध प्रश्नांसाठी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या शरद पवारांनी सध्या चर्चेत असलेल्या होर्डिंग्सचा संदर्भ देत मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केलं.

"देवाभाऊ, सगळ्या महाराष्ट्रात तुम्ही तुमचे फोटो लावले. शिवाजी महाराजांचं दर्शन घेत आहात, हे तुम्ही देशामध्ये दाखवलं. शिवछत्रपती एक वेगळे राजे होते. त्यांच्या राज्यामध्ये दुष्काळ पडला आणि दुष्काळ पडल्यानंतर शेतकऱ्याच्याकडं नांगराचीही व्यवस्था नव्हती. महाराजांनी काय करावं? शिवाजी महाराजांनी नांगराचा फाळ हा बसवण्यासाठी शेतकऱ्याला सोनं दिलं आणि सोन्याच्या फाळाने त्यांनी शेतीची नांगरणी केली आणि हे सांगितलं की, हा बळीराजा हा उपाशी राहिला तर देश उध्वस्त होईल. हा आदर्श शिवाजी महाराजांचा आज देवाभाऊ घेतील, असं आम्हाला वाटत होतं. पण ठिकठिकाणी मोठीमोठी होर्डिंग, मोठेमोठे पोस्टर्स, मोठीमोठी चित्र ही त्यांनी लावली शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन! पण त्या बळीराजाच्यासाठी ढुंकवून बघायला तयार नाहीत. असंच चित्र असेल तर आपल्याला निकाल घ्यावा लागेल," असं शरद पवार म्हणाले.

नक्की वाचा >> 'शहाणपणा तेव्हा कुठे..', शेतकरी आत्महत्येवरुन भाजपाने पवारांनाच विचारला जाब; 'नेत्यांची जात काढणारे..'

या टीकेला उत्तर देताना चित्रा वाघ काय म्हणाल्या?

"माननीय पवार साहेब, शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा दाखविल्याबद्दल आपले आभार," असं चित्रा वाघ यांनी पोस्टच्या सुरुवातीला लिहिलं आहे. "आपण कृषिमंत्री असताना काय केले आणि राज्यात 55,000 हून अधिक शेतकरी आत्महत्या का झाल्या, हेही सांगितले असते तर बरे झाले असते," असा टोला वाघ यांनी पुढच्याच वाक्यात लगावला आहे. "आमचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांची जलयुक्त शिवार योजना तुमच्या महाविकास आघाडीने स्थगित केली, तेव्हा तुम्हाला शेतकऱ्यांचा कळवळा नव्हता का?" असा सवाल चित्रा वाघ यांनी विचारला आहे. तसेच, "मराठवाडा वॉटर ग्रीड स्थगित केली तेव्हा तुम्हाला शेतकऱ्यांचा कळवळा नव्हता का? बांधावर 50,000 चे आश्वासन दिले, आणि ते उद्धव ठाकरे यांनी पूर्ण केले नाही, तेव्हा तुम्हाला शेतकऱ्यांचा कळवळा नव्हता का?" असे प्रश्नही एकेकाळी शरद पवारांच्याच राष्ट्रवादीच्या सदस्य राहिलेल्या चित्रा वाघ यांनी माजी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना विचारले आहेत. 

तुम्ही फक्त सत्तेचे राजकारण केले

"आमच्या देवाभाऊंनी शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन घडवले आहे, घडवत आहेत. समृद्धी हा शेतकऱ्यांसाठी होता, तुम्ही त्याला विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला. तुम्ही फक्त सत्तेचे राजकारण केले, पण राजकारण हा सेवेचा सुद्धा भाव आहे ना साहेब? असू द्या, पण आपल्या राजकारणासाठी किमान आमच्या शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवू नका, एवढीच विनंती आहे," असं पोस्टच्या शेवटी चित्रा वाघ यांनी म्हटलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

