English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

डोंबिवलीत हिरवा, नारंगी पाऊस, गुलाबी रस्ते आणि आता चॉकलेटी धूर!

Dombivli: डोंबिवलीतून हिरवा पाऊस, गुलाबी रस्ते अशा अनेक आश्चर्यचकित करणऱ्या बातम्या समोर येत होत्या. आता चॉकलेटी धूरही पहायला मिळतोय. एमआयडीसीतून निघणाऱ्या प्रदुषणामुळे अनेक घातक वायू वातावरणात मिसळले जात आहेत. 

Updated: Dec 28, 2025, 07:36 PM IST
डोंबिवलीत हिरवा, नारंगी पाऊस, गुलाबी रस्ते आणि आता चॉकलेटी धूर!

Dombivli Pollution: वेगवेगळ्या रंगांबद्दल बोललं की रंगांची कल्पना करुन पण छान वाटतं. असेत वेगवेगळे रंग आपल्या अवतीभोवती असले की सगळं कलरफूल बघून आपल्याला आनंद मिळतो. पण डोंबिवलीत मात्र हे वेगवेगळे रंग रहिवाश्यांचा जिवावर उठताय असं आम्ही म्हटलं तर तुमचा विश्वास बसणार नाही पण हे खरं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

 

डोंबिवलीत हिरवा, नारंगी पाऊस, डोंबिवलीत गुलाबी रस्ते आणि आता डोंबिवलीत चॉकलेटी धूर सुद्धा बघायला मिळतोय. धुळवडीला अजून वेळ असताना डोंबिवलीत प्रदुषणामुळे ही वेगवेगळ्या रंगांची उधळण नित्याची झालीये. जी तिथल्या रहिवाश्यांच्या जिवावर उठतेय. डोंबिवलीत एमआयडीसीतून निघणाऱ्या प्रदुषणामुळे अनेक घातक वायू वातावरणात मिसळले जातात. तर काही ठिकाणी घातक रसायने पाण्यात मिसळतात. त्यामुळे बऱ्याचदा गॅसेस आणि केमिकलच्या रिअॅक्शनमधून वेगवेगळ्या रंगांची प्रदुषित उधळण डोंबिवलीत बघायला मिळते.

 

यापुर्वी डोंबिवलीत वातावरणातल्या विषारी वायुंमुळे हिरवा पाऊस पडला होता. त्यानंतर काहीच दिवसांपुर्वी गुलाबी रस्ते डोंबिवलीत बघायला मिळाले. अर्थात हा गुलाबी रंग मिरवणूकीत गुलाल उधळल्यामुळे नाही तर प्रदुषणामुळे झाला होता. ज्याचा एक उग्र दर्प सुद्धा या भागात पसरला होता. ज्यामुळे स्थानिकांचं आरोग्य धोक्यात आलंय. हिरवा गुलाबी यानंतर आता चॉकलेटी रंगाचीही यात भर पडलीये.

 

डोंबिवलीत चेंबरमधून आता चॉकलेटी धूर यायला सुरुवात झालीये. वास्तविक कारखान्यांचं प्रदुषित पाणी प्रोसेस करणं आवश्यक असताना कंपन्या मात्र अनेक घातक रसायनं प्रक्रिया न करताच सोडतात. ड्रेनेजमध्ये सुद्धा अशी नाना तऱ्हेची घातक रसायनं एकत्र जमतात. त्यातून धोकादायक गॅसेस बाहेर पडतायत. ज्यामुळे श्वास घेणं सुद्धा कठिण जातंय. कंपन्यांकडून डोंबिवलीकरांच्या जिवाशी खेळ सुरुये. प्रदुषणाचे नाना रंग डोंबिवलीकरांच्या आयुष्याला बेरंग करतायतइतके गंभीर प्रकार सातत्याने घडत असतानाही प्रदुषण नियंत्रण मंडळ मात्र हातावर हात ठेऊन गप्प बसलंय का प्रश्न रहिवासी विचारतायत

About the Author
Tags:
DombivliMIDCPolutionchocolate colour smoke

इतर बातम्या

'आई कुठे काय करते' मालिकेतील अभिनेत्रीच्या सुनेला...

मनोरंजन