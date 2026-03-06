अजित पवारांना बारामतीला आणण्याआधी सुमित कपूरचं भांडण? ड्युटी कशी लागली? CID कडून VSR च्या मालकाची 8 तास चौकशी

CID Investigate VSR Owner VK Singh: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा विमान दुर्घटनेत अकाली मृत्यू झाल्यानंतर आता सीयआडीकडून तपास केला जात असून, व्हीएसआर कंपनीचे मालक व्ही के सिंग यांची चौकशी करण्यात आली आहे. व्हीएसआर विमान खरेदीची सीआयडीने सखोल चौकशी केली आहे. एकूण 8 तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना सोडण्यात आलं. विमानातील तांत्रिक बाबी सुरक्षा नियमांचे पालन आणि अपघाताच्या संबंधित मुद्द्याबाबत चौकशी करण्यात आली असल्याची माहिती सीआयडीचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी दिली आहे.
दरम्यान त्यांना पुन्हा एकदा चौकशीला बोलावलं जाण्याची शक्यता आहे. चौकशीदरम्यान सीआयडीकडून विमान खरेदीसह पायलट सुमित कपूरसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले.
व्हीएसआर विमान भारतात कधी आणले? कोणाकडून खरेदी केले? याची सीआयडीने चौकशी केली आहे. व्हीएसआर कंपनीचे विमान किती तास चाललं? याचीही विचारणा करण्यात आली. व्हीएसआर कंपनीच्या विमानाच्या देखभालीबाबत व्ही के सिंग यांची सीआयडीकडून 8 तास चौकशी झाली.
पायलट सुमित कपूर यांनी अजित पवार यांना मुंबईवरून बारामतीला आणलं, तेव्हा त्याआधी त्यांचं कुटुंबातील सदस्यांसोबत वाद किंवा भांडण झालं होतं का? याचीदेखील विचारणा चौकशीदरम्यान करण्यात आली. तसंच पायलटचा स्वभाव कसा होता? त्याचा विमान चालवण्याचा परवाना किती वेळा रद्द झाला? त्यावर काय काय कारवाई केली? अपघाताच्या दिवशी त्याची ड्युटी कशी व कोणी लावली? याबाबतची देखील सीआयडी कडून चौकशी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
"अजितदादांच्या दुर्दैवी मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या अनेकांपैकी एक कारण असलेला #VSR कंपनीचा मालक व्ही. के. सिंग याला CID ने चौकशीसाठी बोलावलं होतं की शाही पाहुणचारासाठी? याबाबतच आता शंका निर्माण झालीय. सकाळी ११ वाजता आल्यानंतर त्याची आठ तास चौकशी केल्याचं सांगण्यात आलं पण प्रत्यक्षात बहुतांश वेळ त्याची बडदास्त ठेवण्यात आणि पाहुणचार करण्यातच गेला," असा आरोप रोहित पवारांनी केला आहे.
पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "रात्री तर काळ्या काचा लावलेल्या पोलिसांच्या गाडीतून पाहुण्याप्रमाणे त्याची पाठवणी केली गेली.. यामागं काय काळंबेरं आहे म्हणून काळे कारनामे करणाऱ्याला असं काळ्या काचेच्या गाडीतून सोडलं गेलं? पण कितीही काळे पडदे टाकण्याचा प्रयत्न केला तरी याप्रकरणी सत्याचा सूर्य उगवल्याशिवाय राहणार नाही".
"एकीकडं आमचा हक्क असूनही या अपघाताबाबत FIR पण नोंदवून घेतला जात नाही पण दुसरीकडं ज्याच्या विमानाने अजितदादांना आपल्यातून हिरावून नेलं त्या व्ही. के. सिंगला मात्र कुणाच्या आशीर्वादाने VIP ट्रीटमेंट दिली जाते? याबाबतचं वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या पत्रकारांनाही पोलीस अत्यंत चुकीची वागणूक देतात. अशा परिस्थितीत आतातरी अजितदादांसोबत काम केलेले आणि त्यांचे ‘विश्वासू’ सत्ताधारी आमदार जागे होतील का?," असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
अजितदादांच्या विमान अपघाताची चौकशी करणाऱ्या AAIB चा रिपोर्ट आल्यानंतर FIR करु असं आश्वासन देणाऱ्या CID ला चार-पाच दिवस उलटले तरी FIR करायला वेळ मिळालेला नाही. म्हणूनच आज (शुक्रवार) दुपारी ४ वाजता CID कार्यालयात जाणार आहे आणि यावेळी माझ्याकडं नव्याने आलेली अधिक माहितीही त्यांच्याकडं सोपवणार आहे अशी माहिती रोहित पवारांनी एक्सवरुन दिली आहे.