English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • अनेक पुरावे मिळाले आहेत, त्यातून..., अजित पवार विमान अपघात प्रकरणी CID ची पत्रकार परिषद, गुन्हेगारी कट...

'अनेक पुरावे मिळाले आहेत, त्यातून...', अजित पवार विमान अपघात प्रकरणी CID ची पत्रकार परिषद, 'गुन्हेगारी कट...'

CID Press Conference on Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या विमान अपघात प्रकरणाचा तपास अत्यंत योग्य दिशेने सुरु असल्याचं सीआयडीने सांगितलं आहे. या आकस्मिक मृत्यूमागे घातपात आहे का हादेखील तपासाचा भाग असल्याची माहिती सीआयडीचे अप्पर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 26, 2026, 04:14 PM IST
'अनेक पुरावे मिळाले आहेत, त्यातून...', अजित पवार विमान अपघात प्रकरणी CID ची पत्रकार परिषद, 'गुन्हेगारी कट...'

CID Press Conference on Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या विमान अपघात प्रकरणाचा तपास अत्यंत योग्य दिशेने आणि प्रोफेशनल पद्धतीने सुरु असल्याचं सीआयडीने सांगितलं आहे. पहिल्या दिवसापासून प्रोफेशनल पद्धतीने तपास सुरु आहे. या आकस्मिक मृत्यूमागे घातपात आहे का हादेखील तपासाचा भाग आहे. दुसरा भाग म्हणजे गुन्हेगारी कट आहे का याचा देखील तपास होत आहे अशी माहिती सीआयडीचे अप्पर पोलीस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी दिली आहे. पुण्यात पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आतापर्यंत सुरु असलेल्या तपासाची दिशा आणि वेग याबद्दल माहिती दिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

"बारामतीतील 28 जानेवारीच्या विमान अपघाताचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अजित पवार आणि इतरांच्या अकस्मात मृत्यूचा तपास 194 अंतर्गत सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या आकस्मिक मृत्यूमागे घातपात आहे का? हादेखील तपासाचा भाग आहे. दुसरा भाग म्हणजे गुन्हेगारी निष्काळजीपणा आहे का याचा देखील तपास सुरु आहे. तिसरा भाग म्हणजे हा गुन्हेगारी कट आहे का या अंगाने देखील तपास होत आहे," अशी माहिती सुनील रामानंद यांनी दिली. 

हेदेखील वाचा - 'घातपाताचा संशय बळावला, दादांच्या अपघाताचा FIR का नाही, न्याय का नाही?'; अपयशी चर्चेनंतर रोहित पवारांचा आक्रोश

अनेक संस्था या तपासात सहभागी आहेत. या संस्थांचा अहवाल देखील सीआयडीच्या तपासात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. या अपघाताचा तपास सीबीआयकडे देण्यासाठी देखील पत्र देण्यात आलं आहे. तपास योग्य दिशेने चालला आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे. 

VSR कंपनीवर DGCA कडून कारवाई झालीय, तुमच्या तपासात या कंपनीकडून हलगर्जीपणा आढळून आलाय का? असं विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, तांत्रिक तपास हा वेगळा भाग आहे आणि आमचा सीआयडीचा तपास हा आकस्मिक मृत्यूबद्दल आहे. आमच्या तपासात काही पुरावे मिळाले आहेत. AAIB चा अहवाल आला की तो आमच्या तपासात समाविष्ट केला जाईल. AAIB चा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निष्कर्ष काढला जाईल.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना कोणत्याही क्षणी अटक? अल्पवयीन भिक्षूंच्या मेडिकल रिपोर्टमधून लैंगिक शोषण झाल्याचं उघड

कट किंवा गुन्हेगारी कृत्य असल्याचं निष्पन्न झाल्यास सीआयडी योग्य कमलांखाली गन्हा दाखल करुन उर्वरित तपास पूर्ण करुन न्यायालयायत अभियोग चालवण्याची तजवीज ठेवली आहे अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. 

रोहित पवारांची पोलिसांशी चर्चा

'दोन दिवसांपूर्वी डीजीसीएकडून एक अहवाल आला, 24 फेब्रुवारीचा हा अहवाल असून. बुधवार, 25 फेब्रुवारी 2026 ला पदाधिकारी, समर्थकांसह मरीन ड्राईव पोलीस स्टेशनला एफआयआर दाखल करायला गेलो होतो. पण काहींनी शंका उपस्थित करत, मी मुंबईला एफआयआर करू शकतो असा प्रश्न उपस्थित केला. झिरो एफआयआर कॉन्सेप्टअंतर्गत एफआयआर दाखल करता येऊ शकतो. मुंबईत हे शक्य होतं पण ते स्वीकारलं नाही, म्हणून आज आम्ही बारामती पोलीस स्टेशन ला आलोय', असं रोहित पवारांनी सांगितलं आहे. 

डिजीसीए रिपोर्टनुसारच व्हीएसआर विमान कंपनीवर ठपका ठेवला गेलाय असं सांगत त्याच आधारे आम्ही एफआयआर दाखल करण्याचा आग्रह धरतोय असं ते म्हणाले. 'दादा ज्या विमानानं बारामतीला गेले ते लेअर जेट प्रकारातलं होतं. हे विमान योग्य स्थितीत नसतानाही अजित दादांना खराब असलेलं विमान का दिलं? असा आमचा सवाल हे म्हणूनच आम्ही या गलथान कारभाराला जबाबदार असलेल्या व्हिएसआर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल व्हावा अशी आमची मागणी आहे हाच मुद्दा त्यांनी सातत्यानं उपस्थित केला. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
cidAjit Pawar Plane Crashअजित पवार विमान अपघातसीआयडीAjit pawar

इतर बातम्या

खरंखुरं 'दृश्यम'; लहानग्याच्या हत्येचा 6 वर्षांनं...

भारत