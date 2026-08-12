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सिडकोची 4779 घरांसाठी बंपर लॉटरी; खारघर, कळंबोलीसह नवी मुंबईच्या प्राईम लोकेशनला मोठा प्रोजेक्ट; खास EWS गटासाठी घर

सिडकोची आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी नवीन गृहनिर्माण योजना जाहीर केली आहे.  4,779 सदनिकांसाठी ही लॉटरी आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 12, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:33 PM IST
सिडकोची 4779 घरांसाठी बंपर लॉटरी; खारघर, कळंबोलीसह नवी मुंबईच्या प्राईम लोकेशनला मोठा प्रोजेक्ट; खास EWS गटासाठी घर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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