Marathi News
शाळा, रुग्णालयं, टेक्नॉलॉजी हब एकाच ठिकाणी; अशी असेल का CIDCO ची नवी टाऊनशिप? सर्व माहिती, एका क्लिकवर...

CIDCO LOTTERY : सामान्यांचं हक्काच्या घराचं स्वप्न साकार करणाऱ्या सिडकोनं आता एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला असून कसं असेल त्या प्रकल्पाचं स्वरुप? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Nov 19, 2025, 08:07 AM IST
शाळा, रुग्णालयं, टेक्नॉलॉजी हब एकाच ठिकाणी; अशी असेल का CIDCO ची नवी टाऊनशिप? सर्व माहिती, एका क्लिकवर...
CIDCO Township Latest Update : नवी मुंबई (Navi Mumbai) आणि नजीकच्या भागामध्ये सिडकोनं आतापर्यंत अनेक इमारतींची उभारणी करत सामान्यांना त्यांच्या खिशाला परवडेल अशा दरात घरं उपलब्ध करून दिली. अशा या सिडकोकडून आता एक नवा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असून, त्यासाठी मंगळवारी पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कॅबिनेट बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. ज्यामध्ये राज्य शासन आणि सिडकोच्या अधीन असणाऱ्या भूखंडाचा सुयोग्य वापर करण्यात येणार आहे. 

फक्त (Cidco Lottery) सिडकोच नव्हे, तर त्यासह राज्यातील विविध प्राधिकरणांकडील भूखंडांचा योग्य रितीनं वापर व्हावा यासाठी विविध संकल्पनांवर आधारित 'आयकॉनिक' शहर विकास म्हणजेच आदर्श शहर विकासाच्या धोरणाचा प्रस्ताव कॅबिनेट बैठकीत मंजूर झाला. या धोरणामुळे विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भूखंड यांचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य दिलं जाणार असल्याची माहिती समोर आली. 

कॅबिटनेच्या निर्णयानुसार सध्या सिडकोकडे नवी मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात भूखंड उपलब्ध असून, त्यांचा योग्य वापर करण्यावर लक्ष दिलं जाईल. ज्यामध्ये विकासकांनाही मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. लीस त्तत्वावर Unified Development Control and Incentives Regulations, 2020 अंतर्गत हा विकास घडवण्यात येईल. 

कसं असेल टाऊनशिपचं स्वरुप? 

सिडको आणि इतर प्राधिकरणांवर असणाऱ्या भूखंडांवर विविध संकल्पना अर्थात थीमवर आधारित एकात्मिक वसाहती (इंटीग्रेटेड टाऊनशीप) अर्थात टेक्नॉलॉजी हब, (पर्यावरणस्नेही पर्यटन) इको-टुरिझम सिटी, हेरिटेज-आधारित शहर (ऐतिहासिक वारसा जपणारी शहरं), आर्थिक केंद्र आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं व्यावसायिक केंद्र टाऊनशिप उभारण्यात येतील. सिडको महामंडळाकडून विविध वापरांसाठी भूखंड लिलाव पध्दतीनं भाडेतत्त्वावर विकासकांना दिले जातील. जिथं संबंधिताना प्रकल्पाचं बांधकाम करता येईल. यासाठी भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटी आणि शर्ती तसेच एकत्रित विकास नियंत्रणाचं मात्र त्यांना पालन करणं अपेक्षित असेल. 

कुठ असतील टाऊनशिप? 

उपलब्ध सूत्रांच्या माहितीनुसार खालील ठिकाणी टाऊनशिप उभारल्या जाऊ शकतात...

  • खोपटा टाऊनशिप: ही टाऊनशिप उरण आणि पनवेल तालुक्यातील सुमारे 9,394 हेक्टर क्षेत्रावर विकसित केली जात आहे.
  • खारघर हिल पठार टाऊनशिप: सुमारे 106 हेक्टरवर ही निवासी आणि व्यावसायिक टाऊनशिप विकसित केली जाईल, ज्यासाठी अंदाजित खर्च ₹18,900 कोटी आहे आणि यात 11,985 निवासी आणि 6,450 व्यावसायिक जागांचा समावेश असेल.
  • पालघरमध्ये टाऊनशिप: पालघरमध्ये नवी मुंबईसारखी टाऊनशिप विकसित करण्याचा सिडकोचा मानस आहे, ज्यासाठी सुमारे 440.37 हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे.
  • नावडे नोड टाऊनशिप: नवी मुंबईतील नावडे नोडमध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी दोन खोल्यांची घरे बांधून एक स्वतंत्र टाऊनशिप उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Weather Updates : हलगर्जीपणा नकोच! महाराष्ट्राच्या 'या' जिल्ह्यात थंडीच्या तीव्र लाटेचा इशारा; उत्तर भारतात जलस्त्रोत गोठण्यास सुरुवात 

म्हाडा उभारणार 8 लाख घरं... 

नीती आयोगाने मुंबई महानगर प्रदेशाची (एमएमआर) गृहनिर्माण क्षेत्रातील ग्रोथ हब म्हणून निवड केली असून 2030 पर्यंत सुमारे 30 लाख परवडणारी घरं उभारण्याचं उद्दिष्ट बाळगलं आहे. यामध्ये सुमारे 8 लाख घरं प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या उभारणीची जबाबदारी 'म्हाडा'ने घेतली आहे. त्यामुळं सामान्यांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या घरांची संख्या मोठी असेल असं सांगण्यात येत आहे. 

FAQ

सिडकोचा नवीन प्रकल्प नेमका काय आहे?
उत्तर : महाराष्ट्र शासनाच्या मंगळवारी (18 नोव्हेंबर 2025) झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत सिडको आणि इतर प्राधिकरणांच्या मालकीच्या भूखंडांचा सुयोग्य वापर करण्यासाठी “आयकॉनिक शहर विकास धोरण” मंजूर झालं आहे. 

याचा फायदा कोणाला होईल?
सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार घरं/फ्लॅट मिळतील. विकासकांना मोठ्या प्रमाणात संधी मिळेल. नवी मुंबई आणि परिसराचा एकात्मिक, आधुनिक आणि थीम-आधारित विकास होईल. 

हा निर्णय फक्त सिडकोसाठीच आहे का?
नाही. हा निर्णय राज्यातील सर्व प्राधिकरणे (MHADA, MIDC इत्यादी) यांच्या भूखंडांसाठीही लागू आहे. पण सध्या सिडकोकडे नवी मुंबईत सर्वाधिक भूखंड उपलब्ध असल्याने प्रथम टप्प्यात सिडकोवरच जास्त लक्ष केंद्रित आहे.

