Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /पुण्यापासून 125 KM अंतरावर विद्येचं दुसरं माहेरघर! महाराष्ट्रात एकाच कॅम्पसमध्ये 10 इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, जगातील सर्वात मोठी एज्युसिटी भारतात

पुण्यापासून 125 KM अंतरावर विद्येचं दुसरं माहेरघर! महाराष्ट्रात एकाच कॅम्पसमध्ये 10 इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, जगातील सर्वात मोठी एज्युसिटी भारतात

Navi Mumbai Educity :पुण्यापासून 125 KM अंतरावर महाराष्ट्रातील दुसरे विद्येचं दुसर माहेरघर निर्माण होणार आहे. सर्वात मोठी एज्युसिटी महाराष्ट्रात निर्माण होणार आहे.  एकाच कॅम्पसमध्ये 10 इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी असणार आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 08, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:48 PM IST
पुण्यापासून 125 KM अंतरावर विद्येचं दुसरं माहेरघर! महाराष्ट्रात एकाच कॅम्पसमध्ये 10 इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, जगातील सर्वात मोठी एज्युसिटी भारतात

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
संशयाच्या आधारावर पोलीस घेऊ शकतात महिनाभर ताब्यात, विरोधक आक्रमक, काय आहे नवीन विधेयक?
police20 min ago
2
Navi Mumbai Educity23 min ago
3
Sourav Ganguly36 min ago
4
Ayodhya Ram Temple Donation Row1 hr ago
5
Tammy Beaumont1 hr ago