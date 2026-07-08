/पुण्यापासून 125 KM अंतरावर विद्येचं दुसरं माहेरघर! महाराष्ट्रात एकाच कॅम्पसमध्ये 10 इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, जगातील सर्वात मोठी एज्युसिटी भारतात

CIDCO International Education Centre In Navi Mumbai : महाराष्ट्रातील पुणे हे शहर विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. मात्र, आता पुण्यापासून 125 KM अंतरावर विद्येचं दुसर माहेरघर निर्माण होणार आहे. जगातील सर्वात मोठी आणि भारतातील पहिली एज्युसिटी महाराष्ट्रात उभारली जाणार आहे. एकाच कॅम्पसमध्ये 10 इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी असणार आहेत. परदेशी विद्यापीठं भारतात आल्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत या एज्युसिटी बाबत मोठी घोषणा केली.
भारतात जगातील सर्वात मोठी एज्युसिटी महाराष्ट्रात उभारण्यात येत आहे. नवी मुंबई शहरात ही एज्युसिटी उभारली जाणार आहे. नवी मुंबई जागतिक दर्जाचे शिक्षण केंद्र उभारण्यात येत आहे. सिडको महामंडळातर्फे नवी मुंबईतील पनवेल तालुक्यातील कुंडेवहाळ येथे उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) अंतर्गत अंदाजे 100 हेक्टर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटी प्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहे. एकात्मिक आरोग्यविषयक व शैक्षणिक सुविधा, आंतरराष्ट्रीय मानकांचे क्रीडा संकुल व कौशल्य केंद्र उभारले जाणार आहे. सिोडकोच्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
एकाच ठिकाणी एकाच कॅम्पसमध्ये 10 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे असणार आहेत. हा देशातील पहिलाच प्रकल्प आहे. 14 जून 2025 रोजी सिडको आणि महाराष्ट्र शासनाने स्कॉटलंडचे युनिव्हर्सिटी ऑफ ॲबर्डीन, ब्रिटनचे युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क, ऑस्ट्रेलियाचे युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकेचे इलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि इटलीचे इस्तितुतो यूरोपीओ दी डिझाईन सामंजस्य करार केला. या एज्युसिटीमुळे मुंबई आणि नवी मुंबईला जागतिक शैक्षणिक नकाशावर एक नवी ओळख मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कनेक्टिकटचे गव्हर्नर नेड लॅमांट आणि त्यांच्या शिष्टमंडळासोबत 1 मार्च 2025 रोजी मुंबईत भेट घेतली होती. या एज्युसिटीच्या निर्माणासाठी अमेरिकेतील कनेक्टिकट राज्य मदत करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत माहिती दिली. प्रस्तावित एज्युसिटी ही नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ असणार आहे. नवी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पायभूत सेवा सुविधांचे प्रकल्प निर्माण केले जात आहेत.
मेट्रो, नवीन विमानतळ, आंतरराष्ट्रीय बंदर, अटल सेतू सह दळवळणाचे सर्व पर्याय येथे उपलब्ध होणार आहेत असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याचे अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्वप्न असते. मात्र, परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याचा आर्थिक खर्च अनेक विद्यार्थांना परवडत नाही. मात्र, आता परदेशात जाण्याची गरज नाही. भारतातच जागतिक दर्जाचे पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना घेता येणार आहे. स्टेम, सायबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, फॅशन डिझाईन आणि प्रगत अभियांत्रिकी यांसारख्या आधुनिक विषयांचे शिक्षण नवी मुंबईच्या या एज्युसिटीमध्ये विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहे.