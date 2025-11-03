English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
घर घेण्याचे स्वप्न आता साकार होणार; दीड ते दोन लाखांनी घरे स्वस्त? सिडकोबाबत राज्य सरकार घेणार मोठा निर्णय

Cidco Lottery Homes Price: सिडकोच्या घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून गंभीर पावले उचलली जात आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 3, 2025, 09:37 PM IST
Cidco Lottery Homes Price: घर घेणे हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. पण हल्ली मुंबई व लगतच्या परिसरात घरांच्या किंमतीत अव्वाच्या सव्वा वाढ झाली आहे. त्यामुळं सर्वसामान्यांना घर घेणे अवाक्याच्या बाहेर गेले आहे. त्यामुळं अनेकजण म्हाडा किंवा सिडकोच्या लॉटरीवर अवलंबून असतात. मात्र अलीकडच्या काळात म्हाडा आणि सिडकोच्या घरांच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. मात्र लवकरच सिडकोच्या घरांच्या किंमतीबाबत दिलासादायक निर्णय होऊ शकते. 

सिडकोच्या घरांच्या किंमती कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून गंभीर पावलं उचलली जात आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी एक बैठक घेतली. या बैठकीत सिडकोच्या विविध हाउसिंग योजनांतील घरांच्या किमतीत सुमारे दीड ते दोन लाख रुपयांची कपात करण्याची शक्यता सूत्राने वर्तवली आहे.

'माझ्या पसंतीचे सिडकोचे घर' योजनेंतर्गत लॉटरीद्वारे जाहीर केलेल्या घरांच्या दरांविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. सोडतधारकांनी परवडत नसलेल्या दरांविरोधात निदर्शने, निवेदने सादर केली होती. या पार्श्वभूमीवर घरांच्या किमतीबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी ही महत्त्वाची बैठक बोलाविण्यात आली होती. 

सिडकोच्या माझ्या पसंतीचे घर या योजनेंतर्गत घरांच्या किमतीवर ग्रहाकांनी आक्षेप घेतला होता. याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने शासनाने यावर तोडगा काढण्यासाठी बैठक घेतली आहे. या बैठकीत किमती कमी करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दर कपातीचा निर्णय झाल्यास हजारो सोडतधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरेल, अशी राजकीय चर्चा आहे.

FAQ

1) सिडकोच्या घरांच्या किमतीबद्दल सध्या काय निर्णय होण्याची शक्यता आहे?

सिडकोच्या विविध गृहनिर्माण योजनांतील घरांच्या किमतीत सुमारे दीड ते दोन लाख रुपयांची कपात होण्याची शक्यता आहे.

2) हा निर्णय कशासाठी घेतला जात आहे?

मुंबई आणि परिसरातील घरांच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध व्हावीत, तसेच सोडतधारकांनी व्यक्त केलेली नाराजी आणि निदर्शने लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला जात आहे.

3) घरांच्या किमती कमी करण्याबाबत बैठक कोणी घेतली?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात सोमवारी एक बैठक घेतली.

