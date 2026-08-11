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नवी मुंबईकरांसाठी Good News! मेट्रोचा विस्तार होणार, आता थेट विमानतळाला जोडणार, 11 स्थानके अन् सहज मुंबईत येता येणार!

नवी मुंबई मेट्रोचा लवकरच विस्तार होणार आहे. या मेट्रोची थेट जोडणी मुंबई विमानतळाशी करण्यात येणार आहे. कशी असेल ही मेट्रो जाणून घ्या.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 11, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:31 AM IST
नवी मुंबईकरांसाठी Good News! मेट्रोचा विस्तार होणार, आता थेट विमानतळाला जोडणार, 11 स्थानके अन् सहज मुंबईत येता येणार!
Image Credit: नवी मुंबई मेट्रोचा विस्तार (फोटोः AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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