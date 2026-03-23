800 फ्लॅट्स रिकामेच? सिडको घेणार मोठा निर्णय, नव्या खरेदीदारांना कसा होणार फायदा?

CIDCO Homes: महाराष्ट्रात घरांच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सिडको कडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या 50 वर्षांत विविध उत्पन्न गटांसाठी मोठ्या प्रमाणात घरे उभारण्यात आली, मात्र त्यातील अनेक घरे अजूनही विक्रीशिवाय पडून असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे महसुलात मोठी तूट निर्माण झाली असून, यावर उपाय म्हणून सिडकोने नवे धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे घरखरेदीदारांसाठी काही नवीन पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सिडकोने आतापर्यंत सुमारे 1.5 लाख घरे बांधली आहेत. यापैकी अनेक घरे विविध कारणांमुळे विकली गेली नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये घरांवर अनधिकृत ताबाही असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सिडकोला कोट्यवधींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिल्लक राहिलेल्या घरांच्या विक्रीसाठी विशेष धोरण तयार करण्यात आले असून, संचालक मंडळाने त्याला मंजुरी दिली आहे. यामुळे जुनी घरे विक्रीसाठी नव्याने बाजारात आणली जाणार आहेत.
दरम्यान, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सिडकोने 67000 घरांचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यापैकी अनेक घरांचे बांधकाम पूर्ण होऊन वाटपही झाले आहे. तरीही काही घरांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. जुनी घरे विक्रीसाठी उपलब्ध असताना नव्या प्रकल्पांकडे ग्राहक कमी प्रमाणात वळत असल्याने सिडकोच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
घरांच्या विक्रीसाठी सिडकोने डिमांड रजिस्ट्रेशन सर्व्हे म्हणजेच DRS पद्धतीचा वापर केला. या सर्व्हेनुसार विविध भागांमध्ये सुमारे 800 घरे अजूनही विक्रीशिवाय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही घरे ग्राहकांच्या पसंतीस उतरली नसल्याचेही यातून समोर आले आहे. त्यामुळे सिडकोला विक्री धोरणात बदल करणे आवश्यक झाले आहे.
सिडकोची अनेक घरे 30 ते 40 वर्षांपूर्वी उभारण्यात आली होती. कालांतराने या इमारती जुन्या झाल्या असून काही ठिकाणी पुनर्बांधणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे या घरांच्या किमतीतही वाढ होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सिडकोने नव्या धोरणाद्वारे या घरांची विक्री वाढवण्यावर भर दिला आहे. यामुळे भविष्यात घर खरेदी संदर्भात नवीन घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.