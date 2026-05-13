/निवासी टॉवर, IT पार्क, स्मार्ट रस्ते अन् सर्वकाही! 69 एकरांवर उभं राहणार नवं शहर, नवी मुंबई- ठाण्याला जोडणारा दुवा

CIDCO New City in Airoli : सामान्यांच्या जगण्याचा स्तर आणखी उंचावणार. सिडकोच्या नव्या प्रकल्पाची का होतेय इतकी चर्चा? कसा असेल प्रकल्प आणि कुठं असेल हे नवं शहर? जाणून घ्या सर्व महत्त्वाची माहिती...
CIDCO New City in Airoli : मुंबई शहराच्या कक्षा ज्याप्रमाणं मागील काही वर्षांमध्ये प्रचंड प्रमाणात विस्तारल्या गेल्या, अगदी त्याचप्रमाणे आता नवी मुंबईच्या कक्षासुद्धा विस्तारताना दिसत आहेत. सिडकोनं हाती घेतलेल्या अनेक प्रकल्पांना मिळालेलं यश आणि येत्या काळात आकारस येणारी तिसरी मुंबई हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्रस्थानी आहेत. याचदरम्यान, आता आणखी एका नव्या प्रकल्पाची नांदी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. या नव्या प्रकल्पाअंतर्गत सिडकोनं पुन्हा एकदा एक नवं शहर उभारम्याची जबाबदारी घेतली असून, एकात्मिक टाऊनशिपसाठीची प्रक्रियासुद्धा सुरू केली आहे. हे नवं शहर पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण राहणार असून, तिथं नोकरीच्या संधी, आरोग्याच्या सुविधा, यासह सामान्यांचा जीवनस्तर उंचावणारे इतरही घटक असतील असं प्राथमिक आराखड्यातून स्पष्ट होत आहे.
कुठं उभं राहणार हे नवं शहर?
उपलब्ध माहितीनुसार आंतरराष्ट्रीय राजदूतावास आणि डिप्लोमॅटिक एनक्लेव्ह यांसाठी राखीव असणाऱ्या ऐरोलीतील सेक्टर10 ए इथं जवळपास 69 एकरच्या भूखंजावर हा प्रकल्प उभा राहील. ज्यामुळं नवी मुंबई आणि ठाण्याला जोडणारा दुवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ऐरोलीचीसुद्धा नवी ओळख निर्माण होईल. सार्वजनिक- खासगी भागिदारी स्वरुपातील हा आणखी एक मोठा प्रकल्प असेल, ज्याचा पाया 'इंटिग्रेटेड अर्बन डेव्हलपमेंट' असेल. यामध्ये भूखंड, विकास, नियामक प्रक्रिया या साऱ्याची जबाबदारी सिडकोची असेल, तर निविदा प्रक्रियेतून निवड होणारा भागीदार / विकासक आर्थिक गुंतवणूक, बांधकाम, दीर्घकालीन विकास अशा गोष्टींवर काम करणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
अद्यापही या प्रकल्पासाठी नेमकी किती रक्कम खर्चली जाणार आहे याचा आकडा समोर आलेला नाही. मात्र, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार ऐरोलीतील भूखंडांचे दर, पायाभूत सुविधा यांचा विचार केला असता साधारण गुंतवणुकीचा आकडा 8 ते 12 हजार कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो. किंबहुना बांधकाम क्षेत्रातील कच्च्या मालाचे वाढते दर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण, सातत्यानं होणारे बदल पाहता हा आकडा वाढूही शकतो.
ऐरोलीतील प्रकल्पातून सामान्यांना काय मिळणार?
सिडको आणि खागसी विकासकांच्या भागिदारीतून उभारला जाणारा हा प्रकल्प आपल्यातच एक परिपूर्म शहर कसं असेल यावरय यंत्रणांचा भर राहिल. इथं पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासमवेत निवासी टॉवर, IT पार्क, व्यावसायिक संकुलं, कॉर्पोरेट कार्यालयं मैदानं, हॉटेल, शैक्षणिक केंद्र, आरोग्य सुविधा, स्मार्ट रस्ते आणि स्मार्ट सिटीमधील बहुतांश सुविधा देण्यावर विकासकांसह सिडकोचा भर असेल. ज्यामुळं इथं जगण्याचा स्तर उंचावणार असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.
कोणाच्या हाती सोपवण्यात येणार हा विकास?
69 एकरांवर होऊ पाहणारा हा विकास आणि प्रकल्पाचा एकंदर आराखडा पाहता त्यासाठी अनुभवी राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय विकासकांचीच निवड केली जाईल. त्यांची पात्रता, मोठ्या आर्थिक उलाढालीची क्षमता, विकास क्षेत्रातील अनुभव, सार्वजनिक- खासगी भागिदारी हाताळण्यातील कौशल्य अशा अटींची पूर्तता झाल्यानंतर सिडकोकडून प्रकल्पाच्या पुढच्या प्रक्रिया करण्यात येतील. तेव्हा आता तिसऱ्या मुंबईमागोमाग मुंबईच्या वेशीवर उभ्या राहणाऱ्या या आणखी एका शहराचं प्रत्यक्षरुप कसं असेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.