नवी मुंबईत सरकार उभारणार 'पंतप्रधान एकता मॉल'; का उभारला जातोय हा प्रोजेक्ट? इथं काय मिळणार?

Pantapradahan Ekta Mall In Navi Mumbai: नवी मुंबईमध्ये लवकरच 'पंतप्रधान एकता मॉल' उभारला जाणार आहे. राज्य सरकारकडून हा मॉल उभारला जाणार आहे. हा मॉलचा नेमका उद्देश काय आहे? तिथे काय विकलं जाणार? हा प्रकल्प कसा आहे? जाणून घेऊयात...
विविध राज्यांमधील आणि महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने एकाच छताखाली विकली जावीत, यासाठी 'पंतप्रधान एकता मॉल'ची उभारणी केली जाणार आहे. या मॉलची उभारणी नवी मुंबईच्या उलवेमध्ये सिडकोमार्फत केली जाईल.
'विविधतेत एकता' हा विचार समोर ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक राज्यात असा एक मॉल उभारला जावा, असे निर्देश दिले होते. देशी उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळावी. त्यातून राष्ट्रीय एकात्मता साधली जाईल आणि आर्थिक विकासही साध्य होईल. स्थानिक कारागीर, व्यावसायिक आणि उद्योजक यांना हक्काचे व्यासपीठ मिळेल. हा पुढाकार 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' या संकल्पनांचा एक भाग आहे.
मॉलमध्ये देशाच्या राज्यांमधील उत्पादनांचा एक तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांतील उत्पादनांचा प्रत्येकी एक स्टॉल असेल. याच्या देखभालीसाठीचे धोरण राज्य सरकारची समिती तयार करेल. नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. सदस्यांमध्ये वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, महिला व बालकल्याण विभागाचे प्रधान सचिव आणि सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक हे सदस्य आहेत. उलवेमधील मॉलसाठी सिडकोने 5200 चौरस फूट जागाही निश्चित केली आहे.
पंतप्रधान एकता मॉलच्या माध्यमातून पर्यटनालाही चालना मिळेल. मॉलच्या परिसरात सांस्कृतिक सभागृहांची उभारणी केली जाईल. देशभरातील कलावंत तेथे आपल्या कलांचे सादरीकरण करतील. मॉलमध्ये फूड कोर्टही असतील. मॉलच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकार अर्थसहाय्य करणार आहे.
पंतप्रधान एकता मॉल काय आहे?
पंतप्रधान एकता मॉल हा नवी मुंबईच्या उलवे येथे सिडकोमार्फत उभारला जाणारा एक विशेष मॉल आहे, ज्यामध्ये देशातील विविध राज्यांमधील आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने एकाच छताखाली विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. हा मॉल ‘विविधतेत एकता’, ‘मेक इन इंडिया’, आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनांचा भाग आहे.
हा मॉल कोठे उभारला जाणार आहे?
हा मॉल नवी मुंबईच्या उलवे येथे सिडकोच्या देखरेखीखाली उभारला जाणार आहे. यासाठी सिडकोने 5200 चौरस फूट जागा निश्चित केली आहे.
पंतप्रधान एकता मॉल उभारण्याचा मुख्य उद्देश काय आहे?
> देशातील आणि महाराष्ट्रातील स्थानिक उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देणे.
> स्थानिक कारागीर, व्यावसायिक आणि उद्योजकांना व्यासपीठ प्रदान करणे.
> राष्ट्रीय एकात्मता वाढवणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे.
> ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनांना प्रोत्साहन देणे.
> पर्यटनाला चालना देणे आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदान वाढवणे.
या मॉलमध्ये काय विकलं जाणार आहे?
मॉलमध्ये देशातील प्रत्येक राज्यातील आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांचे स्टॉल्स असतील. यात स्थानिक हस्तकला, पारंपरिक वस्तू, खाद्यपदार्थ आणि इतर उत्पादने यांचा समावेश असेल.
मॉलच्या उभारणी आणि देखभालीसाठी कोण जबाबदार आहे?
> मॉलच्या उभारणीचे काम सिडको (शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ) मार्फत होईल.
> देखभाल आणि धोरण ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे, ज्याचे अध्यक्ष नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आहेत.
> समितीच्या सदस्यांमध्ये वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, महिला व बालकल्याण विभागाचे प्रधान सचिव आणि सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश आहे.
मॉलच्या परिसरात कोणत्या सुविधा असतील?
> सांस्कृतिक सभागृह: देशभरातील कलावंतांना आपल्या कलांचे सादरीकरण करण्यासाठी व्यासपीठ मिळेल, ज्यामुळे सांस्कृतिक आदान-प्रदान आणि पर्यटनाला चालना मिळेल.
> फूड कोर्ट: विविध राज्यांमधील आणि जिल्ह्यांमधील खाद्यपदार्थ उपलब्ध असतील.
> स्थानिक आणि राष्ट्रीय उत्पादनांचे स्टॉल्स.