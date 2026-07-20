10 हजार अर्जदारांसाठी महत्त्वाची बातमी, सिडकोच्या घरांसाठी आज सोडत

सिडकोच्या सदनिकांसाठी अर्ज भरलेल्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. सिडकोच्या 8,795 घरांसाठीची ऑनलाइन संगणकीय सोडत सोमवारी म्हणजेच आज काढण्यात येणार आहे. या प्रवर्गासाठी 10,832 अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
सिडकोच्या डिसेंबर 2025मधील गृहनिर्माण योजनेंतर्गंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातील 8,795 सदनिकांसाठीची ऑनलाइन संगणकीय सोडत आज काढण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार यावेळी केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातील सदनिकांचीच सोडत होणार असल्याचे सिडकोने म्हटलं आहे.
मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये जाहीर केलेल्या गृहनिर्माण योजनेंतर्गंत नवी मुंबईतील विविध भागात एकूण 16,876 सदनिका उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातील 8,795 आणि अल्प उत्पन्न गट प्रवर्गातील 8,081 सदनिकांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी एकूण 19,548 अर्ज प्राप्त झाले होते.
सिडकोच्या सोडतीतील अल्प उत्पन्न गटातील सदनिकांच्या किमती लाखो रुपयांच्या असल्याने काही लाभार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
म्हाडा मुंबई मंडळाच्या सुमारे अडीच हजार घरांच्या सोडतीची प्रतीक्षा अखेर संपण्याची चिन्हे आहेत. तीन महिन्यांपासून सोडतीच्या तारखेची वाट पाहणाऱ्या अर्जदारांसाठी पुढील आठवड्यात आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. म्हाडाकडून सोडतीचा अधिकृत कार्यक्रम पुढील आठवड्यात जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी दिली. म्हाडाने 30 मार्च रोजी मुंबईतील दोन हजार 640 घरांसाठी सोडत जाहीर केली होती. या योजनेसाठी 75 हजार 366 अर्ज प्राप्त झाले होते.
म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या ताथवडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील 792 घरांपैकी तब्बल 634 घरे विक्रीवाचून रिक्त आहेत. या रिक्त घरांची पुन्हा सोडत काढण्याचा निर्णय पुणे मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार रविवारी सोडतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जाहिरातीनुसार सोमवारपासून नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृतीस सुरुवात होणार आहे. सोडतपूर्व प्रक्रिया पूर्ण करून 25 ऑगस्टला सोडत काढली जाणार आहे.