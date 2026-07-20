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10 हजार अर्जदारांसाठी महत्त्वाची बातमी, सिडकोच्या घरांसाठी आज सोडत

सिडकोच्या गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत घरासाठी अर्ज केलेल्या अर्जदारांच्या प्रतीक्षेचा सोमवारी (दि. 20) शेवट होणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 20, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:48 AM IST
10 हजार अर्जदारांसाठी महत्त्वाची बातमी, सिडकोच्या घरांसाठी आज सोडत
Image Credit: CIDCOs online computer lottery for 8795 houses in navi mumbai

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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