नागरी सुरक्षा संहिता सुधारणा विधेयक मंजूर, 7 नव्या सुधारणा

आज राज्य सरकारने विधान परिषदेत एक विधेयक मांडलं ज्यावरुन विरोधकांनी अनेक प्रश्न सरकारला केले. नागरी सुरक्षा संहिता सुधारणा असं हे विधेयक आहे, ज्यामध्ये जुन्या काही कायद्यांमध्ये आणि पोलिसांच्या अधिकारांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना असलेले काही अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसंच केवळ संशयाच्या आधारावर आता एखाद्याला महिनाभर सुद्धा पोलिस ताब्यात घेऊ शकतात. त्यामुळे विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतलाय. हे विधेयक काय आहे आणि त्यावरुन काय घडलं बघुयात...
नागरी सुरक्षा संहिता सुधारणा विधेयक 2026 आज विधानपरिषदेत मांडण्यात आलं. ज्या अंतर्गत 7 कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांनी विधानपरिषदेत हे सुधारणा विधेयक मांडलं आणि चर्चेनंतर ते मंजूर झालंय.
1) कलम 15 नुसार आधी तडीपारीच्या कारवाईचे अधिकार एसपी आणि डीसीपी यांना असतात. आता प्रस्तावित सुधारणेनुसार, शहरात एसीपी आणि डीवायएसपी यांनाही अधिकार असतील.
2) कलम 98 अंतर्गत आधी राज्याच्या विरोधात भूमिका मांडणारे दस्तावेज, पुस्तकांवर बंदी घालण्यात येते. पण आता डिजिटल अभिलेखांवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे.
3) कलम 107 नुसार, आधी कोर्टाची मान्यता घेऊन मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार CP यांच्याकडे होते.आता हे अधिकार जॉइंट सीपी यांना देण्यात आले आहेत.
4) कलम 129 मध्ये सराईत गुन्हेगार जर बाहेर असेल तर त्याच्याकडून वर्तनात बदल करणार असा बाँड लिहून घेतला जात होता. आता NDAP गुन्हेगार, नार्कोटिकमध्ये अडकलेल्या गुन्हेगारांकडून देखील हा बाँड लिहून घेता येणार.
5) कलम 170 मध्ये एखादी व्यक्ती गुन्हा करु शकतो असं वाटत असल्यास त्याला 24 तासांपेक्षा जास्त काळ पोलीस ठाण्यात ठेवणं शक्य नव्हतं. आता कलमात सुधारणा करत व्यक्तीला 15 ते 30 दिवस पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवण्याची तरतूद.
6) 3 ते 7 वर्षांच्या गुन्हेगारीमध्ये चौकशीची मर्यादा 14 दिवसांची होती. आता चौकशीसाठी 6 आठवड्यांचा कालावाधी वाढवण्यात येणार,
7) अटकपूर्व जामिनासाठी आरोपी स्वत: उपस्थित राहत नाही. आता जामीन मिळवण्यासाठी आरोपीला स्वत: हजर राहावं लागणार.
पण या सुधारणांवर काँग्रसेचे सतेज पाटील आणि शिवसेना युबीटीचे आमदार अनिल परबांनी आक्षेप घेतला आहे. या सुधारणांमुळे गृह खात्याला जंगल राजची मुभा मिळत असल्याचा आरोप सतेज पाटलांनी केला. तर राजकीय शत्रुंना टार्गेट करण्यासाठी या सुधारणा आहेत का असा सवाल अनिल परबांनी केला आहे.
एकीकडे विरोधकांनी या सुधारणांच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले असताना सत्ताधारी आमदार प्रविण दरेकरांनीही निर्दोष व्यक्तीचा यात नाहक बळी जाऊ नये याची काळजी घ्यायला हवी असं म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे भाजपच्या परिणय फुकेंनी विरोधकांवर टीका केली आहे. प्रत्येक गोष्ट विरोधकांसाठी नसते, चोरांच्या मनात चांदणं असतं असं ते म्हणाले.
आता या विधेयकावरुन राजकीय वातावरण तापलं आहे. सुधारणांच्या नावाखाली विरोधातला आवाज दडपण्यासाठी कायद्याचा वापर होऊ शकतो ही भिती विरोधी पक्षातील नेत्यांना आहे. त्यामुळे त्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचाही विचार होणं अपेक्षित आहे. पण या सुधारणा विधान परिषदेत मंजूर झाल्या आहेत त्यामुळे विरोधकांच्या आक्षेपांना सरकारने केराची टोपली दाखवलीये. आता सुधारणांचा अधिकाऱ्यांनी, पोलिसांनी, सरकारने दुरुपयोग करु नये एवढी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. तसच केवळ संशयावरुन पोलिस जर महिनाभर एखाद्याला ताब्यात घेऊ शकत असतील तर त्याचाही गैरवापर होणार नाही हे कशावरुन?