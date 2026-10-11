/मध्यरात्री 3 वाजता आई-वडिलांना फोन लावायला सांगितला आणि... अभिजित दिपके यांचा पोलिसांवर अत्यंत खळबळजनक आरोप

अभिजित दिपके : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपीने आंदोलनाची हाक दिली होती. पोलिसांनी अभिजीत दिपकेंसह सौरभ दास, आशुतोष रांका या 3 सीजेपी नेत्यांना अटक केली. 24 तासांनंतर हमीपत्र घेऊन सुटका करण्यात आली. दंडाधिका-यांसमोर झालेल्या सुनावणीनंतर तिघांचीही सुटका करण्यात आली. अभिजित दिपके यांनी दिल्ली पोलिसांवर अत्यंत खळबळजनक आरोप केले आहेत.
दिल्ली पोलिसांना माझ्या गावात राहणाऱ्या भावाला फोन लावून देण्यासाठी सांगितले मला दोन मिनिटे बोलू द्या अशी पोलिसांना विनंती केली. वकिलांशी बोलू द्या पण त्यांच्याशी बोलू दिले नाही. पहाटे साडेतीन वाजता आई-वडिलांना फोन लावा तुम्हाला अटक झाली असं सांगा असं सांगतात. अगोदरच आजी मरण पावली होती पण कुठेतरी असं सांगून भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिल्ली पोलीस करत असल्याचा आरोप अभिजित दिपके यांनी केला.
जेव्हा दुपारपासून विनंती करत होतो माझ्या भावाशी बोलू द्या. पण त्यांनी बोलून दिल नाही. मला नंबर पाठ नसल्यामुळे फोन द्या असं विनंती केली. पण दिल्ली पोलिसांनी फोन दिला नाही. बाय लॉ कोणाला अटक करता, तेव्हा वकिलांना वकिलांना फोन लावता येतो. मात्र तोही लावू दिला नाही. लोक रस्त्यावर पुन्हा उतरणार आहे, मी रस्त्यावर उतरणार आहे असं अभिजित दिपके म्हणाले.
नरेंद्र मोदी हा तानाशाह माणूस आहे. त्याची तानाशाही संपवावी लागणार आहे. त्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल असं म्हणत आदित ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या समर्थनावर भाष्य केले आहे. एका ज्ञानेश कुमारला वाचवण्यासाठी अख्खी दिल्ली बंद करून टाकली रस्ता बंद केले मेट्रो बंद केले रेल्वे बंद केले. मागील 70 - 80 वर्षाच्या इतिहासात प्लेन मधून डायरेक्ट कोणालाच उचलून अटक करण्यात आली नाही. आम्ही आतंकवादी होतो का? आतंकवादी प्रमाणे प्लेन मधून आम्हाला अटक करण्यात आली. तानाशाही संपवावी लागणार आहे. नाहीतर अख्खा देश विकून खाईल.
पोलिसांना सुद्धा विचार करावा लागेल. मुलांना मारण्याचे आदेश मिळणार असेल, लहान लहान मुलींना मारत आहे. मुलींवर हात टाकत आहे. पोलिसांना सुद्धा यावर विचार करावा लागेल. नरेंद्र मोदी आणि शहाच्या सांगण्यावरून कोण्या मुलाचा खून करावा लागेल तर हे खून करणार आहे का? मुलाना रक्तबंबाळ करणार आहे का? मोदींना खुश करण्यासाठी दिल्ली पोलीस हे करणार आहे का? असा सवाल दिल्ली पोलिसांना अभिजित दिपके यांनी विचारला.
ज्यांच्यावर आरोप केला त्यात पोलीस अधिकाऱ्याच प्रमोश केलं, वर हे आरोप लागले त्याच डीसीपीलआ प्रमोशन करण्यात आले...देश जेव्हा गुंडे चालवतात तेव्हा गुंडाचे प्रमोशन होते असा गंभीर आरोप केला. अजून किती शांत बसवणार. बेकायदेशीर मला रात्रभर पकडून ठेवण्यात आलं. हे सगळ्या प्रकारामुळे मी घाबरणार नाही. शांत बसणार नाही. बाकी लोकांना घाबरवाल असेल. महात्मा गांधी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारावर चालतो. देश गुलाम बनणार नाही.