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मध्यरात्री 3 वाजता आई-वडिलांना फोन लावायला सांगितला आणि... अभिजित दिपके यांचा पोलिसांवर अत्यंत खळबळजनक आरोप

पोलिसांनी अभिजीत दिपकेंसह सौरभ दास, आशुतोष रांका या 3 सीजेपी नेत्यांना अटक केली होती. 24 तासांनंतर हमीपत्र घेऊन सुटका करण्यात आली. सुटका झाल्यानंतर अभिजित दिपके यांनी दिल्ली पोलिसांवर अत्यंत खळबळजनक आरोप केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 11, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 08:03 PM IST
मध्यरात्री 3 वाजता आई-वडिलांना फोन लावायला सांगितला आणि... अभिजित दिपके यांचा पोलिसांवर अत्यंत खळबळजनक आरोप

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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