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CJPचं आंदोलन विरोधकांचंही अपयश? उद्धव ठाकरे थेट बोलले, म्हणाले, 'जनतेचा राजकारण्यांवरचा विश्वास...'

उद्धव ठाकरे यांनी आज मुलाखतीत केंद्रसरकारवर जोरदार निशाणा साधला. राम मंदिर, सीजेपीचं आंदोलन आणि देशातील अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 26, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:21 AM IST
CJPचं आंदोलन विरोधकांचंही अपयश? उद्धव ठाकरे थेट बोलले, म्हणाले, 'जनतेचा राजकारण्यांवरचा विश्वास...'
Image Credit: CJPs protest a failure for the opposition too says uddhav thackeray in interview

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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