CJPचं आंदोलन विरोधकांचंही अपयश? उद्धव ठाकरे थेट बोलले, म्हणाले, 'जनतेचा राजकारण्यांवरचा विश्वास...'

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज सामना वृत्तपत्रेला दिलेल्या मुलाखतीत कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन ते राम मंदिरातील कथित दान चोरीच्या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावाच लागेल, जनता रस्त्यावर उतरली आहे. तीच विष्णुचा अवतार आहे, असा टोला उद्धव ठाकरेंनी लगावला आहे.
शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत घेतली आहे. त्यावेळी राऊत यांनी देशाची राजधानी दिल्लीत होतात. प्रत्येका नेता दिल्लीतून भारत आपल्या नजरेने पाहत असतो. तुम्ही नक्की काय पाहिलंत?, असा प्रश्न संजय राऊत यांनी विचारला होता तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला होता. ते म्हणाले, 'काय राहिलंय पाहण्यासारखी? गेल्या बारा वर्षांपासून देश जे भोगत आलाय, ते पाहता देशाची फसवणूक झाली आहे. दर वेळेला चांगल्या गोष्टींसाठी देश मतदान करत असतो. 2014 पासून आतापर्यंत देशाला नुसती प्रलोभनेच दाखवली गेली आहेत, पण प्रत्यक्ष पदरात काहीच पडले नाही. आपण जे मघाशी म्हणालात की, जो उद्रेक आहे हा उद्रेक केवळ नीट परीक्षा पेपरफुटीचा नाही, तर हा उद्रेक गेल्या दहा ते बारा वर्षामध्ये या देशाची जी फसवणूक केली गेली त्याबद्दलचा हा असंतोष आहे. तो अत्यंत प्रखार आहे. पंतप्रधान हे अवतारी पुरुष आहेत. त्यांना काय फरवा पडतो? आता खरं म्हणजे जनतेच्या रुपाने विष्णूने अवतार घेतला आहे, असे मी काल जंतर मंतरवर बघितलेय. हा जो विष्णू आहे, देश वाचवण्यासाठी, धर्म वाचवण्यासाठी, धर्म म्हणजे केवळ हिंदू-मुसलमान असं नाहीये, माणुसकीचा धर्म हा वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले तरुण आहेत, त्यांच्या सोबत त्यांचे आई-वडील आणि आजी-आजोबासुद्धा आहेत. म्हणजे हा विष्णूचाच अवतार आहे. देश वाचवण्यासाठी जन्म घेतला आहे त्यांनी.'
'मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली आहे ती म्हणजे, जनता अत्ता भीतीच्या पलीकडे गेली आहे. आतापर्यंत सरकारने एक भीतीची बंदूक त्यांच्या मस्तकावर रोखली होती, ती बंदूक आणि ती बंधनं झुगारुन, स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता जनता रस्त्यावर उतरली आहे, का उतरणार नाही?,' असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
तसंच, राजीनामा धर्मेंद्र प्रधान यांनी द्यावा की नरेंद्र मोदी यांनी द्यावा? असा प्रश्न विचारला असता उद्धव ठाकरेंनी मिश्किल टोला लगावला आहे. 'सगळे द्र आहेत त्या सगळ्या द्रंनी द्यावा. त्यांचा देशाला काहीच उपयोग नाही. त्यामुळं देशाला द्रारिद्र्य येऊ नये एवढीच इच्छा आहे, अपेक्षा आहे,' असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे .
अभिजीत दिपकेंनी एक आंदोलन सुरू केले त्याला तरुणांचा प्रचंड पाठिंबा मिळतो. जे आत्तापर्यंत गेल्या 12 वर्षात कोणत्याही विरोधी पक्षाला करता आले नाही, हे आपल्या सगळ्या विरोधी पक्षांचे अपयश आहे असं तुम्हाला वाटते का? असा प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट उत्तर दिलं आहे. ते म्हणाले, 'आहेच ना... नक्कीच आहे. मी केवळ सत्ताधाऱयांना दोष देणार नाही, विरोधी पक्षांनाही देईन. मध्यंतरी मी एकदा कुठेतरी बोललो होतो की, देशाच्या जनतेचा राजकारण्यांवरचा विश्वास आता उडाला आहे. कारण शेवटी स्वतःच्या स्वार्थासाठी पक्ष फोडले जातात. हे धर्मेंद्र प्रधान असतील किंवा अगदी गृहमंत्री अमित शहा यांचेही हे अपयश आहे. पक्ष फोडण्यासाठी ते सत्ताकारण करत आहेत. धर्मेंद्र प्रधानांनी नंतर जी काही पेपर ने-आण करण्यासाठी मिलिटरीची यंत्रणा वापरली ती पेपर फुटण्याच्या आधी का वापरली नाही? तुम्हाला लोकांनी निवडून दिले आहे. निवडून दिल्यानंतर तुम्ही तुमच्या खात्याचे काम करा ना.'