बिश्नोई गॅंगच्या धमकीनंतर काँग्रेस-राणेंमध्ये जुंपली; काय घडलंय नेमकं?

अकोल्याचे काँग्रेस आमदार साजिद पठाण यांना बिश्नोई गँगकडून दुसऱ्यांदा धमकी देण्याता आल्याचा आरोप पठाण यांनी केलाय. पैसे न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी देण्याचा आल्याचं पठाण यांनी म्हटलंय. तर साजिद पठाण यांना आलेल्या धमकीवरून सभागृहात काँग्रेसच्या आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं.याच दरम्यान नाना पटोले आणि नितेश राणेंमध्ये जुंपल्याचं पाहायला मिळालं.
विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. आणि त्याच दरम्य़ान काँग्रेसचे अकोल्याचे आमदार साजिद पठाण यांना बिश्नोई गँगकडून दुसऱ्यांना धमकी देण्यात आलीय.शुभम लोणकर नावाच्या व्यक्तीने आमदार साजिद पठाण यांना फोन करून ही धमकी दिलीय.पैसे दिले नाहीत तर जीवे मागण्याची धमकी साजिद पठाण यांना देण्यात आलीय.बुधवारी रात्री साडे आठ वाजता शुभम लोणकरकडून निकटवर्तीय नगरसेवक आकाश कवडे यांच्या मोबाईलवर कॉल करून ही धमकी देण्यात आल्याचा आरोप पठाण यांनी केलाय.
साजिद पठाण यांना बिश्नोई गँगकडून देण्यात आलेल्या धमकीचे सभागृहातही पडसाद उमटल्याचं पाहायला मिळाले.काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारला सवाल केलेत.राज्यातील आमदारच सुरक्षित नसेल तर या राज्यातील जनता सुरक्षित कशी राहू शकेल असा सवाल काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी केलाय.
दरम्यान काँग्रेस आमदार साजिद पठाण यांना बिश्नोई गँगकडून आलेल्या धमकीसंदर्भात काँग्रेस नेते विधानसभेत बोलत असतानाच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाल्याचं पाहायला मिळालं. राज्यात कायद्याचं राज्य आहे की नाही असा सवाल नाना पटोले यांनी केल्यानंतर भाजपचे मंत्री नितेश राणे प्रचंड आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. आणि त्यानंतर काँग्रेस आमदार आणि नितेश राणेंमध्ये जोरदार खडाजंगी उडाल्याचं पाहायला मिळालं. तर बिश्नोई गँगकडून आलेल्या धमकीबाबत चौकशी करणार असल्याची ग्वाही सभागृहात मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडून देण्यात आलीय.
काँग्रेसचे आमदार साजिद पठाण यांना बिश्नोई गँगकडून आलेल्या धमकीचे पडसाद सभागृहात उमटल्याचं पाहायला मिळतंय. काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर सरकारकडूनही चौकशी करून आमदार पठाण यांना सुरक्षा देण्यासंदर्भात आश्वासन देण्यात आलंय.