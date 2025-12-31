English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्यात चक्क उमेदवाराने एबी फॉर्म फाडून गिळला; विचित्र प्रकार समोर!

Pune Clash: एका उमेदवाराने दुसऱ्याचा एबी फॉर्म गिळला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 31, 2025, 07:31 PM IST
पुण्यात चक्क उमेदवाराने एबी फॉर्म फाडून गिळला; विचित्र प्रकार समोर!
एबी फॉर्म गिळला

Pune Clash: सहकारनगरच्या प्रादेशिक कार्यालयात एक धक्कादायक घटना घडली. ज्यात एका व्यक्तीने निवडणुकीशी संबंधित एबी फॉर्म चक्क चावून खाऊन टाकला. या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हे कार्यालय निवडणुकीच्या कागदपत्रांच्या व्यवहारासाठी ओळखले जाते, आणि अशा प्रकारची घटना येथे प्रथमच घडली. या कृत्यामुळे परिसरात खळबळ माजली असून, निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता प्रश्नांकित झाली आहे. काय घडलाय नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

शिवसेना पक्षाने सुरुवातीला मछिंद्र ढवळे या उमेदवाराला त्या जागेसाठी अधिकृत एबी फॉर्म दिला होता. हा फॉर्म निवडणुकीत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला मिळणारा असतो, जो निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा लागतो. ढवळे यांनी हा फॉर्म वेळेवर कार्यालयात जमा केला, ज्यामुळे त्यांची उमेदवारी वैध ठरली. पक्षाने या फॉर्मद्वारे ढवळे यांना पूर्ण पाठिंबा दर्शवला होता. आणि हे दस्तावेज निवडणुकीच्या नियमांनुसार तयार केले गेले होते. इथपर्यंत सर्वकाही ठिक चाललं होतं.

त्याच जागेसाठी उद्धव कांबळे या दुसऱ्या व्यक्तीनेही पक्षाकडून एबी फॉर्म मिळवण्यात यश मिळवले. कांबळे यांनी पक्षाच्या काही नेत्यांशी संपर्क साधून हा फॉर्म प्राप्त केला, असे काहींचे म्हणणे आहे. यामुळे पक्षांतर्गत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. कारण एकाच जागेसाठी दोन फॉर्म जारी होणे नियमबाह्य आहे. कांबळे यांनी हा फॉर्म मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले, ज्यामुळे पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

उद्धव कांबळे थेट निवडणूक अधिकाऱ्याकडे पोहोचले आणि त्यांनी आपल्याकडील एबी फॉर्म जोडून घेण्याची विनंती केली. अधिकाऱ्याला ते म्हणाले, "माझ्याकडेही पक्षाचा अधिकृत फॉर्म आहे, तो स्वीकारा." हा फॉर्म निवडणुकीच्या कागदपत्रांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी त्यांनी जोर दिला. अधिकाऱ्याने या विनंतीला गांभीर्याने घेतले, पण पक्षाच्या एकाच जागेसाठी दोन फॉर्म येणे अनपेक्षित होते. यामुळे अधिकाऱ्याला तपासणीची गरज भासली. इथून पुढे खरा गोंधळ सुरु झाला.

"या जागेसाठी आधीच मछिंद्र ढवळे यांचा शिवसेनेचा एबी फॉर्म प्राप्त झाला आहे', असे निवडणूक अधिकाऱ्याने कांबळे यांना सांगितले. हे ऐकून कांबळे हैराण झाले. अधिकाऱ्याने ढवळे यांचाच फॉर्म वैध असल्याचे स्पष्ट केले. ज्यामुळे कांबळे यांच्या फॉर्मची वैधता संशयास्पद झाली. अधिकाऱ्याने नियमांनुसार एकाच पक्षाकडून एकच फॉर्म स्वीकारण्याचे सांगितले. या उत्तराने कांबळे यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली. 

उद्धव कांबळे यांनी अधिकाऱ्याकडील ढवळे यांचा फॉर्म खरा आहे का? ते तपासण्यासाठी तो ओढून घेतला. ते म्हणाले, "दाखवा तो फॉर्म, मी बघतो." त्यानंतर त्यांनी तो फॉर्म फाडून टाकला आणि फाडलेले तुकडे चावून गिळून टाकले. या कृत्यामुळे पुरावा नष्ट करण्याचा आरोप होतोय. हे प्रकरण आता पोलिसांकडे गेलंय. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला असून पोलीस पुढील कारवाई करत आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
shiv senaShiv Sena Radacandidates in Puneone tearingswallowing ab form

इतर बातम्या

ना मतदान झालं, ना निकाल लागला तरी भाजपाचे 6 नगरसेवक जिंकले!...

महाराष्ट्र बातम्या