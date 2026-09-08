/मुंबईत ठाकरेंचा राणेंना धक्का! निकटवर्तीयाची पक्षाला सोडचिठ्ठी, शेकडो पदाधिकाऱ्यांसह मनसेत पक्षप्रवेश

भाजप आणि मनसे वादानंतर भाजप युवा मोर्चाला खिंडार पडलं आहे. भाजप नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांच्या निकटवर्तीयाने अमित ठाकरेंच्या उपस्थितीत पदाधिकाऱ्यांसह मनसेत प्रवेश केला आहे. मंत्री नितेश राणे यांचे निकटवर्तीय दाऊद शेख यांनी भाजप पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. भाजप युवक मोर्चाचे उत्तर पश्चिम मुंबई उपनगरचे उपाध्यक्ष दाऊद शेख यांच्यासह शेकडो भाजप युवा मोर्चाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचा मनसेत प्रवेश केला आहे. मनसे नेते आणि विद्यार्थी सेना प्रमुख अमित ठाकरे यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला.
पुण्यातील शासकीय विद्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शेजारुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो हटवल्यानंतर भाजपा आणि मनसे आमने सामने आले होते. यानंत दोन्ही पक्षांमधील संघर्ष चांगलाच वाढला होता. अमित ठाकरेंनी सांगितल्यानंतर हा फोटो काढल्याने भाजपा युवा मोर्चाने निषेध नोंदवत मोर्चा काढला होता. माहीम परिसरात भाजपा आणि मनसेचे कार्यकर्ते आमने-सामने आले होते. यावेळी धक्काबुक्कीही झाली होती. यानंतर पोलिसांनी दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं होतं.
मनसे आणि भाजपामध्ये फोटो हटवल्यानंतर संघर्ष पेटला असतानाच भाजपा युवा मोर्चाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मनसेत आले आहेत. भाजप युवक मोर्चाचे उत्तर पश्चिम मुंबई उपनगरचे उपाध्यक्ष दाऊद शेख यांता प्रवेश भाजपा आणि नितेश राणेंसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
अमित ठाकरे यांनी पक्षप्रवेशावेळी बोलताना, भाजप युवा मोर्चामधून काही पदाधिकारी मनसेत आलेत, जिथे काम करता येतंय तिथे युवकांना येण्याची इच्छा असल्याचं म्हटलं. तसंच आमच्याकडून जाणारे पैसे घेऊन जातात आणि आमच्याकडे येणारे विचार घेऊन येतात असंही बोलले आहेत. सत्ता नसतांना संघर्ष करुन आम्ही प्रश्न सोडवतोय असं ते म्हाले.
एमपीएससी पेपरफुटीवर बोलताना त्यांनी पेपर फुटतात कसे? प्रायव्हेट क्लासला जातात कसे? NEET फुटल्यावर काय होणार? असे म्हणतो पण तो पेपर फुटणार नाही ते कोण पाहणार.. नियुक्त्या नीट झाल्या पाहिजे हे कोण पाहणार? असे प्रश्न विचारले. NEET पेपरफुटी कोणामुळे झाली माहीत आहे मग कारवाई का नाही. MPSC पेपरफुटी बाबत का नाही? एक उदाहरण घालून द्या अशी मागणी त्यांन केली.
यावेळी त्यांनी आपण लवकरच महाराष्ट्र दौरा करुन तरुण, तरुणींचे प्रश्न सोडवणार असल्याचं सांगितलं आहे, तसंच पण आम्ही आमच्या आता महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून हलणार नाही. आम्ही विद्यार्थी आणि इतरांचे प्रश्न उचलत राहणार. आमच्या अंगावर आलात तर आम्ही अंगावर येणार, तसंच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाजूला मोदींचा फोटो दिसला की तो काढत राहणार असा इशाराही दिला.