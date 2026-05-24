/सांगलीत ढगफुटी सदृश्य पाऊस; भयानक उष्णता असतानाच महाराष्ट्रात मान्सूनपूर्व पावसाचे थैमान

महाराष्ट्रात सध्या भयानक हवामान आहे. एकीकडे सूर्य कोपला असतानाच मान्सूनपूर्व पावसाचे थैमान घातले आहे. सांगलीत ढगफुटी सदृश्य पाऊस पडला आहे.
Maharashtra Weather : महाराष्ट्रात उष्णतेचा कहर पहायला मिळत आहे. विदर्भात सूर्य आग ओकत आहे. अशातच महाराष्ट्रात मान्सूनपूर्व पावसाचे थैमान पहायला मिळाले. सांगलीत ढगफुटी सदृश्य पाऊस पडला आहे. याचा मोठा शेतकऱ्यांना बसला आहे. सांगलीसह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडला आहे. फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
सांगलीच्या आटपाडी तालुक्यामध्ये वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली आहे. तर, काही ठिकाणी ढगफुटी सदृश पाऊस झाला आहे. सायंकाळच्या सुमारास विजांच्या कडकडाटासह आणि वादळी वाऱ्यासह जोरदार गारपिटीचा पाऊस झाला आहे. अनेक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह गारांचा पाऊस पडला आहे. आटपाडी येथे वादळी वाऱ्यामुळे अंगावर झाड कोसळून एक म्हैस ठार झाली आहे. काही भागात ढगफुटी सदृश्य पाऊस पडला आहे.
वादळी वाऱ्यासह झालेल्या ढगफुटी सदृश्य पावसाने डाळिंब बागांचे मोठं नुकसान झालं आहे. अनेक ठिकाणी डाळिंबाच्या झाडांची व फळांची मोठी पडझड झाली आहे. अनेक डाळिंब बागां मध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून राहिले आहे. त्यामुळे डाळिंब बागांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मालेगावात आलेल्या जोरदार वादळी वारा आणि पाऊस यामुळे शहरातील पवारवाडी भागात एका कारखान्याचे पत्रे उडाले. तेव्हा रस्त्याचे कडेला उभ्या असलेल्या तरुणाच्या डोक्यावर एक पत्रा पडून त्याचा जागीच मृत्यू झाला तर या घटनेत दुसरा तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. यात एका विद्युत पोल वर देखील पत्रा पडला. मात्र सुदैवाने विद्युत पुरवठा बंद असल्याने मोठा अनर्थ टळला. कोणतीही जीवित हानी झाली नाही.
दोन दिवसांपासून अहिल्यानगर जिल्ह्यात झालेल्या मान्सूनपूर्व पावसामुळे अनेक ठिकाणी फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. श्रीगोंदा तालुक्यातील कोळगाव येथे वादळी वाऱ्यामुळे फळांनी बहरलेल्या डाळिंब बागेच मोठं नुकसान झालं आहे. बागेतील अनेक झाड उन्मळून पडली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल आहे. वादळी पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे अनेक झाडे जमीनदोस्त झाली असून उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, प्रशासनाकडून पंचनामे करण्यास सुरुवात करण्यात आली असून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
बीड जिल्ह्यातील केज आणि माजलगाव तालुक्यात अवकाळी पाऊस आणि वादळी वाऱ्याने मोठा कहर केला आहे. या अवकाळी संकटामुळे अनेक गावांतील फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वादळी वाऱ्यासह झालेल्या मुसळधार पावसामुळे केळी आणि आंबा पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी केळीची झाडे जमीनदोस्त झाली असून आंब्याच्या बागांमधील फळांची मोठ्या प्रमाणात गळती झाली आहे. काही भागांत झाडे उन्मळून पडल्याने शेतीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, केज तालुक्यातील एका गावात दुर्दैवी घटना घडली. वादळाच्या वेळी झाड अंगावर पडल्याने एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.