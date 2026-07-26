शहापूरमध्ये ढगफुटीसदृश पावसाचा कहर; हनुमान धबधब्यात 5 पर्यटक वाहून गेले

शहापूर : शहापूर तालुक्यातील डोळखांब परिसरात ढगफुटीसदृश पावसामुळे मोठी दुर्घटना घडली आहे. हनुमान धबधब्याचा पाण्याचा प्रवाह अचानक वाढल्याने धबधब्यावर आलेले 5 पर्यटक पाण्यात वाहून गेले. मुसळधार पावसामुळे परिसरात धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली असून प्रशासनाकडून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले.
हनुमान धबधब्याचा पाण्याचा प्रवाह अचानक वाढल्याने धबधब्यावर आलेले 5 पर्यटक पाण्यात वाहून गेले. या घटनेनंतर स्थानिक नागरिक आणि बचाव पथकांनी तातडीने मदतकार्य सुरू केलं. यामध्ये तिघा पर्यटकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आलं असून, एका पर्यटकाचा मृतदेह सापडला आहे. तर आणखी एक पर्यटक अद्याप बेपत्ता असून त्याचा शोध सुरू आहे.
शहापूर तालुक्यात मुसळधार पावसाने कहर केला आहे. डोळखांब आणि ग्रामीण भागात ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने नदी-नाले-ओढे तुडुंब भरून वाहू लागले आहेत. जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. वीज पुरवठा खंडित झाला असून अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. प्रशासनाने नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आणि नदी-नाल्यांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे.
अतिवृष्टीमुळे बरेच रस्ते बंद झाले आहेत, शेतीचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. वीज पुरवठा खंडित झाला असून अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. प्रशासनाने नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याचे आणि नदी-नाल्यांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. अचानक एवढा पाऊस पडला की रस्त्यावर पाणीच पाणी झाले आहे. गेल्या 10 वर्षात असा पाऊस पाहिला नाही. अशा प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत.
हवामान विभागाने पुढील 24 तासांसाठी रेड अलर्ट दिला आहे. वादळी वाऱ्यासह पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. प्रशासन सतर्क असून बचाव पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
काही दिवसांपासून वादळी पावसाचा प्रभाव अधिक असल्याने संपूर्ण महामुंबई क्षेत्रात जुलै महिन्याच्या सरासरी पावसाहून अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला असून या प्रदेशातील बहुतांश धरण क्षेत्रांतही चांगला पाऊस नोंदला गेला आहे. सर्वाधिक पावसाची नोंद पालघर जिल्ह्यात झाली आहे .पालघरमध्ये जुलै महिन्याच्या दीर्घकालीन सरासरीहून 99 टक्के अधिक पाऊस झालाय. गेले दोन दिवस पालघर जिल्ह्यातील बहुतांश भागात 200 मिमीहून अधिक पावसाची नोंद झाली आहे.