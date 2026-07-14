'उद्धव ठाकरेंची तयारी असेल तर मी त्यांच्यासोबत...', CM देवेंद्र फडणवीस स्पष्टच बोलले

शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी अयोध्या राम मंदिरातील दानचोरी प्रकरणी राज्य सरकारविरोधात मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. नागपुरातून 'राम रक्षा' आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा बालेकिल्लाही आहे. यामुळे उद्धव ठाकरे थेट त्यांनाच आव्हान देत असल्याचं बोललं जात आहे. दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी यावरुन उद्धव ठाकरेंना रामरक्षाची दोन पानं वाचावी असा टोला लगावला आहे. तसंच मीदेखील त्यांची तयारी असेल तर सोबत रामरक्षा म्हणण्यास तयार असल्याचं म्हटलं आहे.
"रामरक्षाची दोन पानं त्यांनी वाचावी अशी अपेक्षा आहे. रामाच्या नावाखाली राजकीय आंदोलन कऱणं योग्य नाही. मागच्या वेळीही ते रामरक्षा वाचू शकले नाहीत. मीदेखील त्यांची तयारी असेल तर सोबत रामरक्षा म्हणण्यास तयार आहे. मला संपूर्ण रामरक्षा येते. समजा येत नसली तरी किमान वाचता तरी आलं पाहिजे. आंदोलन करता आणि वाचता येत नाही हे कोणतं आंदोलन आहे?," असा टोला त्यांनी लगावला आहे. उद्धव ठाकरे हताश, निराश व्यक्ती आहेत. त्यांचं राजकारणात अस्तित्व राहिलेलं नाही अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
खासदार संजय राऊत यांनी रामनगरातील राम मंदिर ट्रस्टच्या अध्यक्षांना फोन करून 18 जुलै च्या रामरक्षा पठणसाठी सहयोगाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तर दुसरीकडे रामनगर राम मंदिर ट्रस्ट कडूनही रामरक्षा पठणाला विरोध नाही मात्र राजकीय विचार मांडायचे असल्यास मंदिर परिसराच्या बाहेर जाऊन ते मांडावे व आंदोलन करावे असा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या मंदिराचे सदस्य आहेत. शिवसेना उद्धव ठाकरे सेनेचे रामरक्षा पठणाचे स्थान कोणते हे उद्या संजय राऊत शहरातील तीन विविध ठिकाणी पाहणी केल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने राम मंदिराच्या शेजारीच असलेल्या एनआयटीच्या पटांगणावर भाजप कार्यकर्त्यांनी लक्ष्मी नृसिंह महायज्ञाचे आयोजन 22 तारखेला केले आहे.
अयोध्या राममंदिर दान चोरी प्रकरणी शिवसेना उद्धव ठाकरे सेनेचे मुंबईत रामरक्षा पठण व आंदोलनानंतर आता नागपुरात 18 जुलैला रामरक्षा पठण होणार आहे. त्यादृष्टीने शिवसेना उद्धव ठाकरे सेनेकडून तयारी सुरू आहे. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी रामनगर येथील राम मंदिरातच हे आंदोलन करण्याच्या दृष्टीने संपर्कही साधला आहे. मात्र याशिवाय अजून दोन ठिकाणीही या आंदोलनाच्या दृष्टीने स्थानिक शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाकडून चाचपणी सुरू आहे.
नेमकी ही रामरक्षा पठण कुठे होईल हे उद्या संजय राऊत यांच्या नागपूर दौऱ्यानंतर स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान काल रात्री संजय राऊत यांनी राम मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष रवी वाघमारे यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून 18 जुलैला उद्धव ठाकरे आणि इतर शिवसैनिकांना रामनगर येथील राम मंदिरात रामरक्षा पठण करायचे आहे, त्यासाठी मंदिर ट्रस्टने सहकार्य करावे अशी केल्याची माहिती राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष रवी वाघमारे यांनी दिली.
धार्मिक भावनेतून शुद्ध मनाने राम रक्षा पठण करायचे असल्यास कोणालाही आमची अडचण नाही, मात्र हे करत असताना त्याला राजकीय स्वरूप देण्यात येऊ नये आपल्या राजकीय विचाराच्या मंदिराच्या बाहेर ठेवून यावं असंही मंदिर ट्रस्टने संजय राऊत यांना सांगितल्याचं रवी वाघमारे म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस त्यांचे वडील गंगाधरराव फडणवीस यांच्या काळापासून रामनगर येथील राम मंदिरात यायचे. मंदिराच्या सहाशे सदस्यांपैकी देवेंद्र फडणवीस एक सदस्य आहेत त्यामुळे फडणवीस सदस्य आहेत म्हणून उद्धव ठाकरे राम रक्षा पठण करण्यासाठी या मंदिरात येत असावेत असे आम्हाला वाटत नाही असे रवि वाघमारे यांनी म्हटलं.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने राम मंदिराच्या शेजारीच असलेल्या एनआयटीच्या पटांगणावर भाजप कार्यकर्त्यांनी लक्ष्मी नृसिंह महायज्ञाचे आयोजन 22 तारखेला केले आहे.. मुळात ते महायज्ञ मंदिराच्या बाहेरील एनआयटीच्या पटांगणावर आहे...मात्र, त्या आयोजनामुळे मंदिरात चे पावित्र्य आणि गरिमा कायम राहील अशी अपेक्षा मंदिर ट्रस्टने व्यक्त केली आहे. तर भाजपाने मात्र यावरून उद्धव ठाकरे यांना टोला लगावला आहे.