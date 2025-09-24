शेतकऱ्यांसाठी मंत्रिमंडळ बांधावर, पण मदत कधी मिळणार?

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री शेतक-यांच्या बांधावर पोहोचलेत. देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदेंनी पूरस्थितीचा आढावा. घेत शेतक-यांना धीर दिलाय.. तसंच लवकरात लवकर मदतीचं आश्वासन देखील शेतक-यांना देण्यात आलंय.. पाहुयात यासंदर्भातला आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट.
मराठवाडा, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोन्यासारखी पिकं डोळ्यादेखत वाहून गेलीत. मुसळधार पावसानं होत्याचं नव्हतं केलं. नद्या-नाल्यांना आलेल्या पुरामुळे घरातले संसार देखील उघड्यावर आलेत. त्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री शेतक-यांच्या बांधावर पोहोचले आहेत. शेतक-यांच्या बांधावर जात मुख्यमंत्री फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतक-यांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सोलापूरच्या दारफळ आणि निमगावात परिस्थितीचा आढावा घेतला.. सीना नदीला पुरामुळे या गावात पाणी शिरलं तसंच पिकांचं देखील मोठं नुकसान झालंय त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी इथल्या स्थानिकांना आधार देण्याचं काम केलंय, तसंच सरकारकडून हवी तेवढी मदत केली. जाणार असल्याचं आश्वसान देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिलं.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी देखील करमाळा भागात पूरस्थितीची पाहणी केलीय. तालुक्यात झालेल्या नुकसानीचा अजित पवारांनी आढावा घेतलाय. दरम्यान यावेळी अजित पवारांनी शेतक-यांसोबत संवाद साधलाय.. तसंच तातडीनं पंचनामे करण्याचे आदेश अजित पवारांकडून देण्यात आलेत.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणेंनी देखील शेतक-यांच्या बांधावर जात शेतीची पाहणी केलीय. मात्र, यावेळी दत्तात्रय भरणेंना शेतक-यांच्या रोषाला सामोरे जावं लागलंय. शेतक-यांनी कृषीमंत्र्यांना घेरलं आणि प्रश्नांनी सरबत्तीच सुरू केलीय.. हेक्टरी 50 हजार नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतक-यांनी कृषीमंत्र्याकडे केली आहे. जालन्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडेंनी देखील जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागात जात पाहणी केलीय.. जालन्यातील गोळेगाव आणि परतूरमध्ये पूरग्रस्तांशी पंकजा मुंडे यांनी संवाद साधला.. खचू नका, सरकार तुमच्या पाठीशी असल्याचं म्हणत पंकजा मुंडेंनी शेतक-यांना धीर दिलाय....
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी देखील धाराशिवमध्ये परिस्थितीचा आढावा घेतला. तसंच धाराशिवमध्ये अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्यानं संसार उद्ध्वस्त झालाय. त्यामुळे संसार उपयोगी वस्तूंचं एकनाथ शिंदे यांच्याकडून वाटप करण्यात आलंय. तसंच शेतक-यांना लवकरात लवकर मदत करण्याचं आश्वासन देखील यावेळी एकनाथ शिंदेंनी दिलं आहे.
तीन दिवसांपासून एकाच जागेवर आहोत, त्यामुळे सरकारनं लवकरात लवकर मदत करावी अशी मागणी शेतकरी महिलेनं केलीय.. तसंच एकनाथ शिंदेंकडून करण्यात आलेली मदत ही फक्त दोनच दिवस पुरणार असल्याची भावना पूरग्रस्त महिलेनं व्यक्त केली आहे. मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीनंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी नुकसानग्रस्त भागांचा दौरा केलाय. दरम्यान या दौ-यांवर विरोधकांनी मात्र टीका केलीय.. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितल्यानंतर दौरे सुरू केलेत. तसंच फक्त एक, दोन तासाचे दौरे केल्याचं म्हणत शशिकांत शिंदेंनी सत्ताधारी मंत्री, आमदारांवर निशाणा साधलाय...
अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांनी बघितलेल्या स्वप्नांचा चिखल झालाय. तसंच घरात पाणी शिरल्यानं संसारोपयोगी वस्तूंचं देखील नुकसान झालंय. त्यामुळे उदरनिर्वाह करायचा कसा?, वर्षभर काबाडकष्ट करून कमावलेल्या पैशांची देखील माती झालीय. त्यामुळे मायबाप सरकारनंच मदतीचा हातभार लावाला अशा भावना आता शेतकरी व्यक्त करतायत.. तर मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांनी देखील थेट शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन धीर दिला तसंच मदतीचं ठोस आश्वासन देखील दिलं आहे.