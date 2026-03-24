एकनाथ शिंदेंकडून उद्धव ठाकरेंचा 'साहेब' असा उल्लेख, फडणवीसांकडून 'कोट्याधीश' उपाधी!

Eknath Shinde on Uddhav Thackeray:  सभागृहातील नेत्यांनी या आमदारांप्रती आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंबद्दल केलेल्या भाषणाची चर्चा होतेय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 24, 2026, 06:11 PM IST
उद्धव ठाकरे

Eknath Shinde on Uddhav Thackeray: राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, आजचा अधिवेशनाचा दिवस अत्यंत महत्वाचा ठरला. आज अशोक खरात प्रकरण मुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषदेत मांडले. तसेच आज विधानपरिषदेच्या नऊ आमदारांना निरोप देण्यात आला. 9 आमदारांचा कार्यकाळ आगामी मे महिन्यात संपणार असून, त्यांच्यासाठी आज निरोप समारंभाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील अधिवेशनाअगोदर नऊ विधानपरिषदेच्या आमदारांचा कार्यकाळ संपत असल्याने आजच त्यांना अधिकृत निरोप देण्यात आला. यावेळी सभागृहातील नेत्यांनी या आमदारांप्रती आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंबद्दल केलेल्या भाषणाची चर्चा होतेय. 

काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?

आज 9 सदस्य निवृत्त होत आहेत. कितीही टाळले तरी निरोपाचे वळण टाळता येत नाही. ज्यांचा थांबा आला त्याला थांबावे लागते. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंसहवसर्वांची नावे वाचून दाखवली. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निरोगी दिर्घायुष्य लाभो. त्यांना शुभेच्छा देतो, असे ते म्हणाले. नीलमताईंमी उपसभापती म्हणून चांगले काम केले. ताईंचे काम बोलते. काल घेतलेल्या त्यांच्या निर्णयामुळे त्यांच्या कामाची प्रचिती आली.ताई आमच्या रणरागिणी आहेत. तुमचा स्पष्टवक्तेपणा कुणाला आवडला नसेलही. नीलमताईंना कळले की पुढचे स्टेशन आहे ठाणा. अमोल मिटकरी…बस्स ही नामही काफी है. दादांच्या निधनानंतर त्यांचे हळवे रूप पाहिले. दादा असते त्यांनी भरभरून बोलले असते. शशिकांत शिंदे व मी दोघेही साताऱ्याचे. शिंदे कभी डरते नही, मैदान छोडकर भागते नही. त्यांनी साताऱ्यातील घटनेने हे दाखवून दिले. शशिकांत शिंदे व मी दोघेही साताऱ्याचे. शिंदे कभी डरते नही, मैदान छोडकर भागते नही. त्यांनी साताऱ्यातील घटनेने हे दाखवून दिले. संदीप जोशी यांना सावजी खावून कंटाळा आला असेल तर ठाण्याची मामलेदार मिसळ खायला त्यांनी यावे. आज वाईट बोलायचे नसते. काहीजण निवडणुकीच्या समोरासमोर असतील, असेही ते पुढे म्हणाले.

काय म्हणाले फडणवीस?

उद्धवजी यांचा निरोप समारंभ करतोय. मतभेद असतात..सोबत असतो कधी संघर्ष करतो. पण यापलीकडे वेगळे नाते असते. आम्ही सहप्रवासी राहिलो आहोत. त्यांचा स्वभावात राजकारण कमी आहे. स्वभाव राजकारणी नाही. एकदा ठरवले की निर्णय घ्यायचा असा त्यांचा स्वभाव. ते छायाचित्रकार आहेत. महाराष्ट्राच्या विविध छटा त्यांनी कॅमेऱ्यात कैद केले. हे छायाचित्रण नव्हे तर संस्कृती जपण्याचे काम त्यांनी केले. वारीचे छायाचित्र काढताना रिस्क घेवून हेलिकॅाप्टरमधून त्यांनी केले. २०१० नंतर आमची जवळीक आली. मैत्रीची भावना निर्माण झाली, आताही ती आहे. पण राजकीय भूमिका वेगळ्या झाल्यात, असे फडणवीस म्हणाले.

राजकीय परिणामांची पर्वा न करता त्यांनी निर्णय घेतले. सामान्य माणसालाही राजकीय चेहरा देण्याचा गुण त्यांनी जपला.पुलंच्या नंतर शब्दांचे कोट्यधीश ही पदवी त्यांनाच द्यावी लागेल.अनेकदा भिडताना, प्रतिवाद करताना दिसतात, पण त्यांचा मूळ स्वभाव हा संयमी शांत आहे. या सभागृहात तुमच्या कोट्या कमी ऐकायला मिळाल्या. १९ वेगवेगळे झाल्याचे ते म्हणाले.  तसेच यावेळी त्यांनी एक शेरदेखील सादर केला. साजिद की सौगाद पहनने बैठ गय अनचाहे….जिनको मेरा हात पकडके चलना था, वो बात पकडके बैठ गये, असे म्हणत त्यांनी उद्धव ठाकरेंप्रती आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

