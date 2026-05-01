  • मिसिंग लिंक लोकार्पण सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी बदललं प्रकल्पाचं नाव; जाणून घ्या काय?

मिसिंग लिंक लोकार्पण सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी बदललं प्रकल्पाचं नाव; जाणून घ्या काय?

CM Devendra Fadanvis: सर्वात उंच केबल ब्रीज. हा पूल म्हणजे एक अभिांत्रिकी चमत्कार आहे. यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि लोकांचा वेळदेखील वाचणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 1, 2026, 02:43 PM IST
मिसिंग लिंक लोकार्पण सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी बदललं प्रकल्पाचं नाव; जाणून घ्या काय?
फोटो सौजन्य- AI

CM Devendra Fadanvis: सर्वात उंच केबल ब्रीज. हा पूल म्हणजे एक अभिांत्रिकी चमत्कार आहे. यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि लोकांचा वेळदेखील वाचणार आहे. मागच्या सरकार आणि महायुती सरकारमध्ये काय फरक आहे, याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले. 

मिसिंग लिंकची संकल्पना 2010 साली तयार झाली. यानंतर अन्वेषण झाले, रिपोर्ट झाली. यानंतर 2014 साली सरकारने हा प्रकल्प का तयार होणार नाही याची 13 कारणे दिली आणि प्रोजेक्ट बंद केला. महायुती सरकार आल्यानंतर मी विचारलं आपण हे का करु शकत नाही? असे विचारलं. सर्व कागदपत्र आणि फाईल घेऊन मी मोपलवारांना बोलावलं. हे करता येईल का मी त्यांना पुन्हा विचारलं. मी आणि एकनाथ शिंदे यांनी मिसिंग लिंकचे काम सुरु केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. एवढ्या कामाला 5-7 हजार कोटी रुपये आणायचे कुठून? असा प्रश्न होता. तेव्हा सेल्फ फायनान्स करायचं ठरलं. मुंबई-पुणे टोलमधून याची इक्विटी घ्यायची. त्या पद्धतीने आपण काम केल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

हे एक इंजिनीअरिंग काम होतं. केबलच्या कामासाठी 3 वर्षे लागली. कारण येथे जोराचा वारा येतो. त्या अनुशंगाने डिझाइन तयार करण्यात आलं. 240 किमी प्रति तास इतक्या वाऱ्यातही या ब्रीजला काही होणार नाही. याला विंग टनेल मॉडेल म्हणतात. हा पूल म्हणजे इंटरनॅशल कोलॅबरेशन आहे. भारतासह 60 देश यात होते. बेस्ड डिझाइन कॅनडामध्ये तयार झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील बहुप्रतिक्षित 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये सांगण्यासोबतच विरोधकांवरही जोरदार निशाणा साधला. विशेषतः सुप्रिया सुळे यांनी वाहतूक कोंडीवरून केलेल्या टीकेला उत्तर देताना, "तुमच्या सरकारने बंद पाडलेले काम आम्ही पूर्ण केले," अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

या पुलाच्या डिझाइन आणि सुरक्षेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की या पुलाचे डिझाइन तयार करण्यासाठी तब्बल ३ वर्षांचा कालावधी लागला आहे. भारतासह जगातील एकूण ७ देशांनी या पुलाच्या उभारणीत तांत्रिक योगदान दिले आहे.ताशी २४० किमी वेगाने वारे आले तरी या पुलाला काहीही होणार नाही, इतका तो सक्षम बांधण्यात आला आहे. नव्या मार्गावर शिस्त पाळण्याचे आवाहन करताना मुख्यमंत्र्यांनी वाहनधारकांना इशारा दिला. "जर लेनची शिस्त पाळली नाही, तर थेट घरी भलंमोठं 'चालान' पाठवलं जाईल," असे त्यांनी स्पष्ट केले. वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा संदेश त्यांनी यावेळी दिला. काही दिवसांपूर्वी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुंबई-पुणे प्रवासातील वाहतूक कोंडीचा व्हिडिओ शेअर केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "ताई, पुढच्या वेळी पुणे-मुंबई प्रवास करताना तुम्ही ट्रॅफिकमध्ये अडकणार नाहीत. कारण तुमच्या सरकारने जे काम बंद केले होते, ते आमच्या सरकारने पूर्ण केले आहे."

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

