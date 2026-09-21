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'पुढच्या 5 वर्षांत मुंबईचा कायापालट', देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितला फ्युचर प्लान, तिसऱ्या-चौथ्या मुंबईबाबतही मोठी घोषणा...

मुंबई पुढच्या दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणात बदललेली असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 21, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:38 AM IST
'पुढच्या 5 वर्षांत मुंबईचा कायापालट', देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितला फ्युचर प्लान, तिसऱ्या-चौथ्या मुंबईबाबतही मोठी घोषणा...
Image Credit: Cm devendra fadanvis says government plans

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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