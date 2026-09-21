'पुढच्या 5 वर्षांत मुंबईचा कायापालट', देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितला फ्युचर प्लान, तिसऱ्या-चौथ्या मुंबईबाबतही मोठी घोषणा...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील पायाभूत सुविधेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पुढच्या पाच वर्षात मुंबईचा कायापालट होणार आहे. महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाच्या योजनांवरही सरकारकडून भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूरातील एका कार्यक्रमात त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, मुंबईकरीता आपण योजना राबविल्या आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारे कोस्टल रोड असेल, टनेल्सचे नेटवर्क असेल, उड्डाणपूल, इंटिग्रेशन, मुंबईची लाईफ लाईन असलेली सबअर्बन रेल्वे असेल तिलाही पुढच्या 2 -3 वर्षात मेट्रोसारखे कोचेस आणतोय. त्यामुळे मुंबईचे संपूर्ण ट्रान्सफॉर्मेशन होत आहे.
क्लस्टरची मंजुरी घेऊन मुंबईला स्लम फ्रीकडे घेऊन जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, दहा-बारा वर्ष त्याला लागतील पण त्याची सुरुवात आम्ही केली आहे. आपण आता महाराष्ट्र रेल कंपनीला डीपीआर तयार करण्याचे काम दिले आहे. समृद्धी महामार्ग केला तेंव्हा रेल्वे मार्गसाठी जागा सोडली आहे. आपल्याला आता मालवाहू रेल्वेची गरज आहे,जी मोठ्या प्रमाणात समान घेऊन जाण्याचे काम करू शकेल, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
मालवण आणि जेएनपीटीकडून डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर काढायचा आणि नाशिक, जालना, वर्धा येथील ड्रॅय पोर्ट गडचिरोलीपर्यंत नेऊ शकलो तर अख्या महाराष्ट्राला पोर्ट लँड डेव्हलपमेंटचा फायदा मिळेल आणि महाराष्ट्राचे इंडस्ट्रीयलायजेशन करू शकू, असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
मुंबई कोस्टल रोडचा वांद्रे-वर्सोवा भाग 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याची सरकारची योजना आहे, तर उत्तरेकडील वर्सोवा-भयंदर विभाग मार्च 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. वर्सोवा-भयंदर कॉरिडॉर 2028-29 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या मुंबईतील सुमारे ६० टक्के वाहतूक वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरून होते आणि समांतर, सिग्नल-फ्रीवेच्या विकासामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योगपतींना तिसरी मुंबई आणि चौथी मुंबई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहरी आणि आर्थिक क्षेत्रांवरही लक्ष केंद्रित करण्याचे अवाहन केले आहे. चौथी मुंबई म्हणजे आर्थिक विकासाच्या पुढच्या पिढीला पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने तयार केलेले शहर, असं त्यांनी म्हटलं आहे. तर, तिसरी मुंबई संकल्पनेत मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (अटल सेतू) आणि नवी मुंबई विमानतळाच्या परिसरात असलेले गावं समाविष्ट आहेत, असंही त्यांनी पीटीआयसोबत बोलताना सांगितलं आहे.
सरकार पालघरमधील वाढवण परिसरात चौथी मुंबई विकसित करण्याची योजना आखत आहे. या प्रस्तावित विकासात विरारच्या कोरे किनारा परिसराजवळील ऑफशोअर विमानतळाच्या योजनेचा समावेश असेल. हे विमानतळ मुंबई महनगर प्रदेशातील तिसरे विमानतळ असेल. सरकारने पूर्व-व्यवहार्यता अभ्यास पूर्ण केला असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करत आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.