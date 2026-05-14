मोदींच्या आवाहनानंतर फडणवीसांचे 8 सल्ले... कॅबिनेट मंत्री आता 'या' 8 गोष्टी करणार नाहीत; यादी वाचाच

CM Devendra Fadnavis Advice To Ministers: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मोदींनी केलेल्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर आठ महत्त्वाचे सल्ले दिलेत.
CM Devendra Fadnavis Advice To Ministers: राज्याच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या इंधन बचत आणि इतर आवाहनांच्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस हे स्वत: आज बुलेटने विधीमंडळामधील विधान परिषदेच्या आमदारांच्या शपथविधी सोहळ्याला आले होते. त्यानंतर ते बुलेटवरुनच मंत्रालयामध्ये गेले. मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये त्यांनी मंत्र्यांना काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत.
1 > मंत्र्यांनी तत्काळ आपला वाहन ताफा अर्ध्यावर आणावा, असं फडणवीसांनी सांगितलं आहे.
2> कोणत्याही स्थितीत पदाधिकारी, आमदारांच्या मागे वाहनांच्या अनुषंगाने लवाजमा मागे फिरणार नाही, हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश फडणवीसांनी दिले आहेत.
3 > विदेश दौरे अगदी खाजगी असतील तरी करू नयेत असंही फडणवीसांनी मंत्रिमंडळातील सदस्यांना सांगितलं आहे.
4 > विशेष विमान किंवा हेलिकॉप्टर प्रवास टाळण्याचा सल्लाही फडणवीसांनी दिला आहे.
5 > मी आज बाईक वापरली, ठरवून आठवड्यातील एक दिवस सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरा, असंही फडणवीसांनी सांगितलं.
6 > आपल्या कार्यालयात स्टाफ आहे. त्यांना वाहने दिली आहेत, त्याचा आढावा घ्या आणि वाहनसंख्या कमी करण्याचे आवाहन फडणवीसांनी केलं आहे.
7 > जिल्हा, विभाग पातळीवरील अधिकाऱ्यांना मुंबईत किंवा अन्यत्र न बोलवता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी करून घेण्याचे निर्देश फडणवीसांनी दिले आहेत.
8 > होर्डिंग, फ्लेक्स आणि रोषणाई यापासून दूर राहा, असं फडणवीसांनी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना सांगितलं आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीआधीच फडणवीस यांनी बुधवारी घेतलेल्या दोन उच्चस्तरिय बैठकीत विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला आणि त्यानुसार काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले होते. मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या ही तत्काळ प्रभावाने अर्ध्यावर आणण्यात यावी. बाहेरच्या प्रवासात असताना ताफ्यातील वाहनांची संख्या निर्धारित संख्येपेक्षा अधिक नसेल याची जबाबदारी संबंधित पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक यांची असेल असं या बैठकीमध्ये ठरलं आहे. तसेच, मंत्री-अधिकार्यांनी कोणतेही विदेश दौरे करु नयेत असंही बुधवारच्या बैठकीत ठरलं.
मंत्र्यांनी अत्यावश्यक नसेल तेव्हा शासकीय विमान, हेलिकॉप्टर यांचा वापर करु नये असं बुधवारच्या बैठकीत सांगण्यात आलं असून त्याऐवजी नियमित विमानसेवेचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मंत्री-अधिकारी यांनी आवर्जून मेट्रो आदी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवावा. पहिल्या टप्प्यात किमान एक दिवस असा प्रयोग करणं अपेक्षित असल्याचं बैठकीमध्ये नमूद करण्यात आलं. अधिकार्यांना बैठकांना बोलावण्याऐवजी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठका घेण्याबरोबरच शासनात वितरित करण्यात आलेल्या वाहनांचा कोटेकोरपणे आढावा घेण्यात यावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे.