Marathi News
'1 कोटी बहिणींना लखपती....', CM देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा; '25 लाख... '

शिवराज यादव | Updated: Aug 23, 2025, 04:33 PM IST   

शिवराज यादव | Updated: Aug 23, 2025, 04:33 PM IST
Devendra Fadnavis Laadki Bahin: लखपती दीदीच्या कार्यक्रमात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. 25 लाख बहिणी लखपती दीदी झाल्या असून, 25 लाख होणार आहेत.  1 कोटी बहिणींना लखपती दीदी केल्याशिवाय राहणार नाही असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राखी पौर्णिमेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र भाजप महिला मोर्चाच्या वतीने दादरच्या योगी सभागृहात राखी प्रदान सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे.  राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची या कार्यक्रमाला विशेष उपस्थिती आहे. राज्यातील महिलांनी पाठवलेल्या हजारो राख्या मुख्यमंत्र्यांना प्रदान करण्यात आल्या आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, महिला मोर्चा अध्यक्ष आमदार चित्रा वाघ, मंत्री आशिष शेलार व इतर नेते यावेळी उपस्थित आहेत.

"नरेंद्र मोदींनी लखपती दीदीचा कार्यक्रम जाहीर केली तेव्हा अनेकांना प्रश्न पडला होता. एकदा लाख रुपये किंवा तशी स्थिती झाली तर लखपती दीदी म्हणायचं का? तर असं नाही. जी महिला स्वत:च्या पायावर उभं राहून दरवर्षी वर्षाला एक लाखांपेक्षा जास्त कमवेल तिला लखपती दीदी म्हणता येईल. त्यासाठी वेगवेगल्या योजना सुरु केल्या. लखपती दीदीच्या कार्यक्रमात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. 25 लाख बहिणी लखपती दीदी झाल्या आहेत आणि 25 लाख होणार आहे. 1 कोटी बहिणींना लखपती दीदी केल्याशिवाय राहणार नाही," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. 

'योजना बंद होणार नाही'

अनेकजण निवडणूक संपल्यावर योजना बंद होतील असं म्हणत होतं. पण पाच वर्षं आपली एकही योजना बंद होऊ देणार नाही. पाच वर्षाने तुमच्या आशीर्वादाने सरकार आलं तर पुढचं पाच वर्षही असेल असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

'बहिणींच्या या प्रेमातच राहायचं आहे'

"राखीची जात, धर्म, प्रांत, भाषा काय आहे विचारायचं नाही. भाषा, जात, पंत प्रेमाचा आहे. त्याच्यात निरपेक्ष प्रेम आहे अशा प्रकारची राखी आहे. आम्ही परिवार, कुटुंबा मानणारी लोकं आहोत. भाजपात काम करत असताना आपण बृहद कुटुंबाचा विचार करणारे लोक आहोत. ज्ञानेश्वरांचा विचार सांगणारे आपण आहोत. ज्यांच्या पाठीमागे इतक्या बहिणींचं प्रेम, माया आहे त्यांचं कोण काय बिघडवणार. कोणत्याही शस्त्र, अस्त्रापेक्षा प्रेमाचे आशीर्वाद अधिक ताकदवान असतात. त्यामुळे आज सर्वांच्या आशीर्वादाने पुन्हा एकदा सेवा करण्यासाठी मुख्यमंत्रीपदाची जागा मला मिळाली. याच्या शिल्पकार लाडक्या बहिणी आहेत," असंही त्यांनी म्हटलं.

 
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या देशाच्या विकासाचं जे स्वप्न पाहिलं, त्यात त्यांनी एकच गोष्ट सांगितली की विकासाचं स्वप्न पूर्ण करायचं असेल तर लोकसंख्येचा 50 टक्के हिस्सा या स्वप्नाचा भाग होत नाही तोपर्यंत ते पूर्ण होणार नाही. महिला लक्षित योजनांच्या माध्यमातून विकास मोदींनी सुरु केला. महिला केंद्रीत विकास हे मॉडेल या देशात मोदींनी सुरु केलं आणि बेटी बचाओ, बेटी पढाओचा जो प्रवास सुरु झाला तो लखपती दीदीपर्यंत पोहोचला आहे. आपल्या पायावर उभ्या राहिलेल्या बहिणी पाहायला मिळाल्या. आपल्याला किती अभिमान वाटता जेव्हा ऑपरेशन सिंदूर सुरु असताना पाकिस्तानाला धूळ चारतोय हे सागंणाऱ्या दोन भगिनी टीव्हीवर यायच्या. ज्याप्रकारे आपल्या सैन्याचा पराक्रम आणि भारताची दैदीप्यमान कामगिरी आमच्यापुढे मांडायच्या त्यावेळी हा नावा भारत आहे लक्षात यायचं. हा मोदींनी तयार केलेला भारत आहे," असं कौतुकही त्यांनी केलं. 

 

"आमची भगिनी घरात बसणारी नसून, देशाच्या विकासात सहभागी होणारी आहे. मोदींनी देशाच्या संसदेत, विधानसभेत भगिनींना भागीदारी दिली आहे. आपण आता कितीही रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी या थांबणार नाहीत. जर नारीशक्ती थांबली नाही तर देशाला कोणी थांबवू शकणार नाही. आता देश विकसित वाटचाल करत आहे. जगाच्या पाठीवर अमेरिका, युरोप, जपान, कोरिया ज्या देशांनी विकास केला तत्या देशाच्या लोकसंख्येतला 50 टक्के हिस्ला महिलांना मानव संसाधनामध्ये परिवर्तित करुन देशाच्या मुख्यधारेत, अर्थव्यवस्थेत आणण्यात आलं. तसं केल्यास देशाच्या विकासाची गती दुपटीने वाढेल. यामुळे ते विकसित अर्थव्यवस्थेकडे गेले आणि मोठ्या प्रमाणात विकसित झाले. आता तीच भारताची वाटचाल सुरु झाली आहे. पुढच्या 20 वर्षात भारत जगातील पहिली किंवा दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनणार. यात तुमची भागीदारी महत्त्वाची असणार आहे," असंही त्यांनी सांगितलं. 

"आज लाडक्या बहिणीसारखी योजना सुरु केली. आमच्या महिला किती कल्पक असतात. 1500 रुपये दिले तर नागपुरात काही महिलांना एकत्र येऊन फायनान्स सोसायटी काढली. त्यातून आपल्याच सभासद महिलांना कर्ज देणं आणि पायावर उभं करणं सुरु केलं. आता तेच मॉडेल संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरु करत आहोत. 1500 रुपयांपुरतं ठेवायचं नसून, भगिंनीना पायावर उभं करायचं आहे," असंही ते म्हणाले. 

महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज दिलं तर 50 टक्के तरुणच ते कर्ज परत करतात. पण महिलांना दिलेली 100 टक्के कर्ज परत आली. एकही पैसा महिला बुडवत नाहीत असंही त्यांनी सांगितलं. 

