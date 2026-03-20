मोठी बातमी! तात्काळ राजीनामा द्या, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे रुपाली चाकणकारांना आदेश

Devendra Fadnavis directs Rupali Chakankar to resign: भोंदू कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना राजीनामा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना तात्काळ राजीनामा देण्यास सांगितलं आहे. अशोक खरातला लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अटक झाल्यानंतर रुपाली चाकणकर यांचे अशोक खरातसोबतचे फोटो, व्हिडीओ समोर आले होते, ज्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. विरोधकांनीही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. दुसरीकडे रुपाली चाकणकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडणार असल्याचं 'झी 24 तास'ला सांगितलं होतं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रुपाली चाकणकर यांना वर्षा या निवासस्थानी बोलावून त्यांच्याशी चर्चा केली. रुपाली चाकणकरांनी यानंतर त्यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना तात्काळ राजीनामा देण्यास सांगितलं असल्याचं सूत्रांकडून समजत आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. पण फक्त राजीनामा घेऊन चालणार नाही तर त्यांना सहआरोपी करून अटक करा, त्यांचे फोन कॉल्स तपासून त्यांची बेनामी संपत्ती देखील तपासा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
यादरम्यान रुपाली चाकणकर यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत आपली बाजू मांडली आहे. कॅप्टन खरात यांच्या वैयक्तिक आयुष्य किंवा त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत मला कल्पना नाही असा दावा त्यांनीकेला आहे. आज मुंबई येथे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेत त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या वतीने पत्र दिले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.
"आज मुंबई येथे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेत त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या वतीने पत्र दिले.या पत्रात अशोक खरात महिला अत्याचार प्रकरणाचा सखोल व वस्तुनिष्ठ तपास व्हावा तसेच या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करत या प्रकरणातील सत्यता बाहेर यावी व आरोपीवर कारवाई होण्याकरता आपल्या स्तरावरून निर्देश देण्याबाबत सांगितले," असं त्यांनी पोस्टमध्ये सांगितलं आहे.
— Rupali Chakankar (@ChakankarSpeaks) March 20, 2026
पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "शिवनिका संस्थान ट्रस्ट हे महादेव देवस्थानचे ट्रस्ट असून काहीवेळा तिथे सामाजिक कार्यक्रम साजरे होतात, त्यामुळे सामाजिक कामांच्या निमित्ताने आम्ही अनेक जण ट्रस्टच्या कामाशी जोडले गेले होतो.ज्यात समाजातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत.कॅप्टन खरात यांच्या वैयक्तिक आयुष्य किंवा त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत मला कल्पना नाही,आता जे आरोप होत आहेत त्याबाबत पोलिस निष्पक्षपणे चौकशी करतील,पोलिस तपासावर माझा पुर्ण विश्वास आहे".