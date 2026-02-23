English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अजित पवार हे महाराष्ट्राला कधीही न मिळू शकलेले सर्वात कार्यक्षम मुख्यमंत्री; कबुल करत CM फडणवीस भावूक

'अजित पवार हे महाराष्ट्राला कधीही न मिळू शकलेले सर्वात कार्यक्षम मुख्यमंत्री'; कबुल करत CM फडणवीस भावूक

CM Devendra Fadnavis on Ajit Pawar Demise : 'राजकारणात दादा खुप मोठी इनिंग खेळतील असं दिसत असतानाच जीवनाचं टायमिंग मात्र चुकवलं' CM फडणवीस भावूक. काय म्हणाले? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Feb 23, 2026, 12:55 PM IST
'अजित पवार हे महाराष्ट्राला कधीही न मिळू शकलेले सर्वात कार्यक्षम मुख्यमंत्री'; कबुल करत CM फडणवीस भावूक
cm Devendra Fadnavis emotional speech on ajit pawar demise in vidhansabha day one budget session 2026

CM Devendra Fadnavis on Ajit Pawar Demise : विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहात नेतेमंडळंनी हजेरी लावली. मात्र यावेळी सभागृहात एक विचित्र अशी शांतता सुरुवातीपासूनच पाहायला मिळाली. ही शांतता होती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीती. एका भीषण विमान अपघातानं महाराष्ट्रातील एक कर्तबगार नेता कायमचा हिरावला आणि याच नेत्याच्या निधनाचा शोकप्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेच्या सभागृहात सादर केला. शोकप्रस्ताव मांडणं हा घटनात्मक जबाबदारीचा भाग असला तरीही हा शोकप्रस्तार मांडावा लागेल याची कल्पनाही नव्हती असं म्हणत त्यांनी आपल्या मित्रवजा सहकाऱ्याविषयी अर्थात अजित पवार यांच्याविषयी मनातील भावनांना वाट मोकळी करून दिली. 

बोलणं कुठून सुरू करावं हेच कळेना...

'बोलणं कुठून सुरू करावं हेच कळत नाही. मनात प्रचंड वादळ, अशा प्रकारचा शोक प्रस्ताव मांडावा लागेल अशी कल्पनाच केली नव्हती. सभागृहात नजर गेली की दादा खुर्चीत बसलेले दिसायचे. आज मात्र ते आपल्याच नाहीत याची खंत आहे', असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अजित पवारांच्या निधनाचा शोकप्रस्ताव मांडला. 'राजकारणात दादा खुप मोठी इनिंग खेळतील असं दिसत असतानाच जीवनाचं टायमिंग मात्र चुकवलं' असं म्हणत त्यांनी अजित पवारांच्या अपघाती निधनाबद्दल हळहळ व्यक्त केली. 

'मी कधीतरी मुख्यमंत्री होईन, मात्र मी उपमुख्यमंत्री कायम असेन; असं अजित पवार अनेकदा गमतीनं म्हणायचे, मात्र मी आज सांगतो की, अजित पवार हे महाराष्ट्राला कधीही न मिळू शकलेले सर्वात कार्यक्षम मुख्यमंत्री होते'; असं भर सभागृहात कबुल करत CM फडणवीस भावूक झाल्याचं पाहायला मिळालं. एक चांगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळू शकला असता तो अजित दादांच्या रुपानं आपल्यात नाही असं सांगताना कधीतरी त्यांचं स्वप्न नियतीनं पूर्ण केलं असतं असंही ते म्हणाले. 

मुख्यमंत्रीपदासाठी पूर्णत: क्षमता असणारं नेतृत्त्वं अजित पवारांचं होतं. आपल्याकडे राजकारणात अनेक नेते आणि दादा आहेत, साऱ्यांनी चांगली कामं केली आहेत. पण, महाराष्ट्रात वसंतदादा आणि अजितदादा ज्यांना 'दादा' म्हणत महाराष्ट्र कायमच त्यांच्या कामाकरता लक्षात ठेवेत असं आश्वासक स्वरात मुख्यमंत्री म्हणाले. 

Tags:
CM Devendra Fadnavisemotional speechAjit pawarDemisevidhansabha

