'अती-डाव्या विचारसरणीची मानसिकता', सुप्रीम कोर्टावरील मोर्चामुळे CM फडणवीसांचा संताप, खळबळजनक आरोप 'राहुल गांधी मोठं षडयंत्र...'

काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टावर दिलेली मोर्चाची हाक आणि सरन्यायाधीशांकडे चर्चेसाठी वेळ देण्याची केलेली मागणी यावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी संताप व्यक्त केला आहे. काँग्रेसने आपल्या पराभवाचं कारण ईव्हीएम नाही, तर आपल्या नेतृत्वात शोधण्याची गरज आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे. हे नाकारण्यात आलेलं नेतृत्व आहे. सतत लाँच होत असतं आणि अपयशी ठरतं असा टोलाही त्यांनी राहुल गांधींना लगावला आहे. अती-डाव्या विचारसरणीची मानसिकता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करत आहेत. मोठं षडयंत्र रचलं जात आहे असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे.
"ज्याप्रकारे काँग्रेस पक्ष आणि त्यांची कथित इंडिया आघाडी भारताच्या संविधानिक संस्थांवर हल्ला करत आहेत त्याचा आम्ही निषेध करतो. काँग्रेसला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. संपूर्ण देशातील प्रमुख राज्यांनी काँग्रेसला नाकारलं आहे. तामिळनाडूने 59, पश्चिम बंगालने 50, सिक्कीम 42, उत्तर प्रदेश 46, बिहार 36, त्रिपुरा 33, गुजरात 31, ओडिशा 26, मध्य प्रदेशने 23 वर्षांपासून काँग्रेसला नाकारलं आहे. 18 राज्यं अशी आहेत जिथे अनेक दशकांपासून काँग्रेसला नाकारण्यात आलं आहे. यामुळे जेव्हा देशात त्यांचं किंवा युतीचं सरकार आलं, त्यांच्या सरकारने ईव्हीएम आणलं तेव्हाही त्यांना नाकारलं. काही राज्यात काँग्रेस होती तेव्हा मायावती, डीएमके, लालू यांच्या आधारे होते. स्वत:च्या बळावर काँग्रेस संपली आहे," अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
पुढे ते म्हणाले की, "काँग्रेसने आपल्या पराभवाचं कारण ईव्हीएम नाही, तर आपल्या नेतृत्वात शोधण्याची गरज आहे. हे नाकारण्यात आलेलं नेतृत्व आहे. सतत लाँच होत असतं आणि अपयशी ठरतं. सलग पराभवामुळे काँग्रेस अराजकतेच्या मानसिकतेत पोहचली आहे.काँग्रेसने एक नवी निती अवलंबली आहे, त्यांना अराजक निर्माण करायचं आहे. संविधान दाखवत ते संपवण्याचं षडयंत्रण काँग्रसने केलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानच्या माध्यमातून ज्या संस्था उभ्या केल्या, त्या सर्व संस्थायंना बदनाम कऱण्याचं. खोटी माहिती पसवण्याचं काम काँग्रेस आणि राहुल गांधी करत आहेत. निवडणूक आयोग. आरबीआय, सुप्रीम कोर्ट अशी प्रत्येक संस्था जी संविधानाने तयार केली आहे ती संपवण्याचं काम हे करत आहेत".
'यांचा विश्वास संविधान, लोकशाहीवर नाही. या संस्था न्याय देऊ शकत नाहीत अशी भावना लोकांच्या मनात निर्माण केली जात आहे. संविधान आणि संस्थांना नाकारलं जावं असा प्रयत्न आहे. अल्ट्रा लेफिट्स माइंडसेट प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करत आहेत. मोठं षडयंत्र रचलं जात आहे," असा आरोप त्यांनी केला आहे.
"सरन्यायाधीशआंनी मोर्चासमोर येऊन चर्चा करावी हे कोणतं संविधान आहे? सुप्रीम कोर्टाने योग्य उत्तर दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय वेगळं असून, कोणाशी चर्चा करता येत नाही, निवेदन घेता येत नाही. केसवर सुनावणी करण्याचा अधिकार आहे. पण जाणीवपूर्वक दबाव आणण्याचं काम सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि सरन्यायाधीशाने एखाद्या मोर्चाला समोर जाणे योग्य आहे का अपेक्षित आहे का? याबाबत कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्पर्टने सांगावे," अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.