'उधळपट्टी थांबवा आणि...', इनोव्हा गाड्या खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री फडणवीस नाराज, 'पैसा फक्त...'

मुंबई महापालिकेतील सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, उपमहापौर आणि तीन वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्षांसाठी नव्या इनोव्हा क्रिस्टा गाड्या घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. काही महिन्यांपुर्वीच नव्या कोऱ्या स्कॉर्पिओ खरेदी करण्यात आल्या असतानाही हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. स्कॉर्पिओत पदाधिकाऱ्यांना धक्के बसतात आणि पाठ दुखते असा युक्तिवदा करत 40 लाखांची इनोव्हा क्रिस्टा मागण्यात आली होती. सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी प्रस्ताव मांडला होता. मात्र चौफेर टीकेनंतर प्रस्ताव मागे घेण्याची वेळ आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही इनोव्हा गाड्या खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावर नाराजी जाहीर केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. जनतेचा पैसा विकास कामांसाठीच खर्च करा. उधळपट्टी थांबवा ; जनतेच्या कामांवर लक्ष्य केंद्रीत करा असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
मुंबई महापालिकेवर अनेक दिवस प्रशासक होते. नंतर निवडणुका झाल्या. आणि मग पदांवर नियुक्त्याही झाल्या. त्यानंतर विविध समित्यांचे अध्यक्ष, महापौर, उपमहापौर आणि अन्य पदाधिकारी यांच्यासाठी अवघ्या ६ महिन्याआधी नव्या कोऱ्या स्कॉर्पिओ घेण्यात आल्या. पण स्कॉर्पिओ गाडी प्रवासासाठी सोयीची नसल्याचं तक्रार सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी केली.
6 महिन्यांपूर्वीच वाहनांचा नवा ताफा
महापौरांसाठी इनोव्हा हायक्रॉस
उपमहापौर, सभागृह नेते, समिती अध्यक्षांसाठी स्कॉर्पिओ
13 गाड्यांवर 2 कोटी 16 लाख खर्च
प्रवासासाठी स्कॉर्पिओ सोयीची नसल्याची तक्रार
प्रवासादरम्यान स्कॉर्पिओमधून धक्के बसत असल्याचा दावा
वाहनाची उंची अधिक असल्याने पाठीचा त्रास होत असल्याची तक्रार
त्रास होऊ नये म्हणून इनोव्हा देण्याची मागणी
सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी या कार खरेदीच्या प्रस्तावाचं समर्थन केलं होतं. तर किशोरी पेडणेकरांनी यावरुन टीका केली होती. पेडणेकरांनी गाडी खरेदीच्या प्रस्तावावर टीका केली असताना पेडणेकरांनीच गाड्यांची मागणी केली होती असा दावा महापौरांनी केला होता. मनसे नेते संदीप देशपांडेंकडून महापालिका लोकप्रतिनिधींना खेळण्यातील इनोव्हा गाड्याच भेट देण्यात आल्या होत्या.
मुंबईच्या महापौर व पालिका आयुक्त यांना वगळता इतर सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्षांना एकाच दर्जाच्या स्कॉर्पिओ गाड्या उपलब्ध करून द्याव्यात. तसे आदेश काढले जावेत असं पत्र सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे य़ांना पाठवलं आहे.
दरम्यान गणेश खणकर यांनी नव्या गाड्यांची मागणी कधीच केली नव्हती असा दावा केला आहे. विरोधकांकडून मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक अपप्रचार केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.