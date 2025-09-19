English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'भविष्यात चांगला नेता म्हणून संधी', अर्वाच्य भाषेत बोलणाऱ्या पडळकरांना फडणवीसांचा फोन; 'मला शरद पवारांचा...'

CM Devendra Fadnavis On Gopichand Padalkar Controversial Statement: पडळकरांनी जयंत पाटलांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानावर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी प्रतिक्रिया नोंदवलीये.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 19, 2025, 02:07 PM IST
'भविष्यात चांगला नेता म्हणून संधी', अर्वाच्य भाषेत बोलणाऱ्या पडळकरांना फडणवीसांचा फोन; 'मला शरद पवारांचा...'
मुंबईत फडणवीसांनी नोंदवली पहिली प्रतिक्रिया

CM Devendra Fadnavis On Gopichand Padalkar Controversial Statement: शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांच्याबद्दल अत्यंत वाईट शब्दांमध्ये टीका करणारे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समज दिली आहे. थेट शरद पवारांनी आपल्याला यासंदर्भातील चर्चेसाठी फोन केल्याची माहिती फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. तसेच आपण या विषयासंदर्भात पडळकरांशी चर्चा करताना त्यांना काय सल्ला दिला हे ही सांगितलं. 

फडणवीस कुठे बोलत होते?

मुंबईतील गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये विविध कंपन्यांकडून स्टील महाकुंभाचे आयोजन करण्यात आले असून या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री फडणवीस उपस्थित होते. या कार्यक्रमानंतर फडणवीसांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळेस त्यांना पडळकरांनी केलेल्या विधानाबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया नोंदवली. फडणवीस काय म्हणाले त्यापूर्वी पडळकरांनी नक्की काय विधान केलेलं ते पाहूयात...

पडळकर नक्की काय म्हणाले?

सांगलीच्या जत पंचायत समितीचे कनिष्ठ अभियंता अवधूत वडार आत्महत्या प्रकरणावरून करण्यात आलेल्या आरोपांच्या निषेधार्थ गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली जत मध्ये जयंत पाटलांच्या विरोधात मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी जयंत पाटलांवर टीका करताना गोपीचंद पडळकर यांची जीभ घसरली आहे. "जयंत पाटील हे राजारामबापू पाटील यांची औवलाद वाटत नाही, काही तरी गडबड आहे का?" अशा अर्वाच्या भाषेत आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जयंत पाटलांवर टीका केली आहे. गोपीचंद पडळकरांच्या या विधानाचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. 

'अरे जयंत पाटला तुझ्यासारखी भिकारी औलाद गोपीचंद पडळकरची नाही. माझ्यात धमक आहे ती कार्यक्रम करायची. तुझ्यासारख्याची औलाद नाही. तू राजाराम पाटलाने काढलेली औलाद मला अजिबात वाटत नाही,' असं वादग्रस्त विधान पडखळकरांनी आपल्या भाषणादरम्यान केलं. 

फडणवीसांनी पडळकरांना काय सल्ला दिला?

पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीसांनी, "गोपीचंद पडळकरांनी जे स्टेटमेंट केलं ते योग्य आहे असं माझं मत नाही. कोणाच्याही वडिलांबद्दल किंवा परिवाराबद्दल स्टेटमेंट करणं हे योग्य नाही. यासंदर्भात गोपीचंद पडखळकरांशीही मी बोललेलो आहे. त्यांनाही मी सांगितलं आहे. मला शरद पवारांचा फोन आला होता. ते ही माझ्याशी बोलले. मी त्यांनाही सांगितलं की अशाप्रकारच्या स्टेटमेंट आम्ही कधीच समर्थन करणार नाही," असं स्पष्ट केलं.

"गोपीचंद पडळकर हे तरुण नेते आहेत. अतिशय आक्रमक नेते आहेत. अनेकदा आक्रमकपणा दाखवत असताना आपल्या बोलण्याचा नेमका काय अर्थ निघेल हे ते लक्षात घेत नाहीत. म्हणून मी त्यांना सांगितलंय की हे लक्षात घेऊनच आपण आक्रमकपणा ठेवला पाहिले. तुम्हाला भविष्यात चांगला नेता म्हणून मोठी संधी आहे. तुम्ही बोलताना आपल्या बोलण्याचा काय अर्थ निघेल याचा विचार केला पाहिजे, याचा विचार करावा असा सल्ला दिला आहे," अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.

थेट पडळकरांना केला फोन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोपीचंद पडळकर यांना फोन केला. फोनवर पडळकरांना सल्ला दिला. यापुढे अशा टीका न करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून गोपीचंद पडळकरांना सूचना करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांचा यापुढे पालन करणार आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

FAQ

गोपीचंद पडळकर यांनी जयंत पाटील यांच्यावर नेमके काय वादग्रस्त विधान केले?
गोपीचंद पडळकर यांनी जत येथील मोर्च्यात बोलताना म्हटले, "जयंत पाटील हे राजारामबापू पाटील यांची औलाद वाटत नाही, काही तरी गडबड आहे का?" हे विधान अर्वाच्य आणि खालच्या पातळीचे असल्याचा आरोप होत आहे. 

हे विधान कोणत्या संदर्भात आणि कुठे करण्यात आले?
हे विधान सांगली जिल्ह्यातील जत पंचायत समितीचे कनिष्ठ अभियंता अवधूत वडार यांच्या आत्महत्या प्रकरणातील आरोपांविरोधात पडळकरांच्या नेतृत्वाखाली काढलेल्या मोर्च्यात करण्यात आले. जयंत पाटील यांच्यावर टीका करताना पडळकरांची जीभ घसरली असा उल्लेख आहे.

