English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हायकोर्टाने उद्याची मतमोजणी रद्द केल्यानंतर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'ही पद्धत...'

Devendra Fadnavis on Maharashtra Nagar Parishad Election 2025 Result New Date: हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने उद्या होणारी नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीची मतमोजणी रद्द केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 2, 2025, 12:46 PM IST
हायकोर्टाने उद्याची मतमोजणी रद्द केल्यानंतर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'ही पद्धत...'

Devendra Fadnavis on Maharashtra Nagar Parishad Election 2025 Result New Date: हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने उद्या होणारी नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीची मतमोजणी रद्द केली आहे. 20 डिसेंबरला उर्वरित ठिकाणी मतदान झाल्यानंतर 21 डिसेंबरला एकत्रित मतमोजणी करण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केला आहे. निकाल, निवडणूक पुढे जात आहेत. ही काही योग्य पद्धत नाही. निवडणूक आयोग, खंडपीठ स्वायत्त आहे त्यामुळे ते मान्य करावं लागेलं. पण यातून भ्रमनिरास होतो. काही चूक नसताना असं होणं योग्य नाही असं त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी हायकोर्टाच्या निकालावर भाष्य करताना म्हटलं की, "मी निकाल वाचलेला नाही. पण जर खंडपीठाने निर्णय दिला असेल तर तो मान्य करावा लागेल. पण जवळपास गेली 25-30 वर्षं मी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहत आहे. पण असं पहिल्यांदा घडत आहे की, घोषित केलेल्या निवडणुका, त्यांचे निकाल पुढे चालले आहेत. ही पद्धत फार योग्य वाटत नाही. अर्थात खंडपीठ स्वायत्त असल्याने त्यांचा निर्णय मान्य करावा लागेल".

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "जे उमेदवार मेहनत करतात, इतके दिवस प्रचार करतात त्यांचा भ्रमनिरास होतो. आपली काही चूक नसताना, फक्त यंत्रणेच्या अपयशामुळे अशा पद्धतीने गोष्टी होणं योग्य नाही. निवडणूक आयोगाला अजून खूप निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यांनी आपल्या प्रक्रियेत सुधारणा केली पाहिजे आणि पुढच्या निवडणुकीत असं होणार नाही हे पाहिलं पाहिजे". 

"माझं मत असं आहे की, जो काही कायदा आहे त्याचं चुकीचे इंटरप्रिटेशन करण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोगाचे वकील कोण आहेत माहिती नाही, पण त्यांचा आदर राखून सांगतोय की, अतिशय चुकीचा अर्थ लावला आहे. इतकी वर्षं आम्हीही या निवडणुका लढवत आहोत, आम्हालाही नियम माहिती आहेत. मीदेखील अनेक वकिलांशी सल्लामसलत केली आहे," असंही त्यांनी सांगितलं. 

"जिथे सगळ्या गोष्टींचं पालन झालं आहे तिथे कोणीतरी कोर्टात गेलं. कोर्टाने त्याला दिलासाही दिला नाही. पण फक्त कोर्टात गेल्याने निवडणुका पुढे नेणं हे कोणत्याच तत्वात बसत नाही. हे अतिशय चुकीचं घडलं आहे. मी त्याबाबत अधिक बोलणार नाही. मी यासंदर्भात वैयक्तिक नाराजी आधीही प्रकट केली असून, ती निवडणूक आयोगावर नसून कायद्यावर आहे," असं देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं आहे.  "फक्त 24 ठिकाणी निवडणुका व्हायच्या आहेत, म्हणून सगळी मतमोजणी पुढे करणं मला तरी योग्य वाटत नाही," असंही ते म्हणाले.

शिवसेना नेते संतोष बांगर यांनी मतदान केंद्राबाहेर दिलेल्या घोषणांसंबंधी विचारलं असता ते म्हणाले की, "किमान लोकप्रतिनिधींनी लोकशाहीची चाड ठेवली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी निवडणुकीत आपण कसे वागत आहोत, काय संकेत देत आहोत याचा विचार केला पाहिजे". 
 
कोकणात पैसे वाटप झाल्यासंदर्भातविचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "सगळेच एकमेकांवर आरोप करतात. निवडणूक आयोग आणि पोलीस सतर्क आहेत. कुठे गडबड झाली तर कायदेशीर कारवाईही केली जात आहे. मला वाटतं एकूणच शांतपणे निवडणुका पार पडल्या आहेत. काही ठिकाणी तणाव आहे, टोकाचे  मतभेद झाले आहेत. पण तेदेखील योग्य नाही". 

 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Devendra Fadnavishigh courtnagar parishadNagara PanchayatMaharashtra Local Body Election Result 2025

इतर बातम्या

उच्चांकी दरवाढीनंतर आज सोनं पुन्हा झालं स्वस्त; वाचा 22,24,...

भारत