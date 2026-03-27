'मी त्यांना सर्वात आधी...', नरहरी झिरवाळांच्या 'त्या' व्हिडीओवर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, 'आम्ही लवकरच त्यांच्यासंदर्भात...'

Devendra Fadnavis on Nahari Zirwal Video: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नरहरी झिरवाळ यांचा एक आक्षेपार्ह व्हिडीओ व्हायरल झाला असून, राज्यात खळबळ माजली आहे. नरहरी झिरवाळ यांच्या शासकीय निवासस्थानावरील हा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्या निलंबनाची मागमी विरोधकांकडून करण्यात आली आहे. यादरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. नरहरी झिरवाळ यांनी फोनवरुन यासंदर्भात आपल्याशी चर्चा केल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. तसंच व्हिडीओची सत्यता पडताळून योग्य निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे.
"नरहरी झिरवाळ यांनी मला फोनवरुन संपर्क करुन सांगितलं आहे की, हा व्हिडीओ तीन. चार व्हिडीओ जोडून चुकीच्या पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे याची चौकशी झाली पाहिजे. मी त्यांना याबाबत तक्रार दाखल करण्याचा सल्ला दिला आहे. या व्हिडीओची शहानिशा करण्यात येईल. तसंच त्या व्हिडीओची सत्यता पडताळून त्यांच्या पक्षाच्या नेत्या सुनेत्रा पवार आणि आम्ही योग्य निर्णय घेऊ," असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
"मागच्या काळात घडलेल्या घटनेची (कार्यालयातील लाच प्रकरण) चौकशी झाले तेव्हा झिरवाळ यांच्यापर्यंत संबंध गेला नाही. आता जे व्हिडीओ समोर आलेत ते गंभीर आहेत. त्यांची सत्यता पडताळली जाईल. व्हिडीओ खरे असतील तर कारवाई केली जाईलच," असं त्यांनी म्हटलं आहे.
नरहरी झिरवाळ यांचा एक आक्षेपार्ह व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओ नरहरी झिरवाळ यांच्या शासकीय निवासस्थान येथील असल्याचा दावा केला जात आहे. या व्हिडीओत नरहरी झिरवाळ नेहमीप्रमाणे सदरा लेंग्यात दिसत आहे. दरम्यान त्यांच्यासोबत दोन व्यक्ती आहेत. हा व्हिडीओ नेमका कोणी समोर आणला हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र या व्हिडीओमुळे नरहरी झिरवाळ अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हा व्हिडिओ नेमका कोणी आणि कोणत्या उद्देशाने बाहेर काढला, असा सवाल आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केला आहे. मिटकरी यांनी म्हटलं की, "या प्रकरणात अनेक लोकांचे फोटो त्या ट्रान्सजेंडर यादवसोबत आहेत. कॅप्टन खरात प्रकरण तापले असताना राज्याचं लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी आठ महिन्यांपूर्वीचा झिरवाळ यांचा व्हिडिओ मुद्दाम अधिवेशन संपल्यानंतर काही मिनिटांतच व्हायरल करण्यात आला. हा पूर्ण प्रकार कोणीतरी “प्री प्लान” करूनच केला असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. याशिवाय झिरवाळ प्रकरण हे लक्ष विचलित करण्यासाठीच उकरून काढण्यात आले असल्याचा आरोपही मिटकरी यांनी केला.
लॉकडाउन लागणार नाही हे केंद्रानं जाहीर केलं आहे. जे कोणी अशा अफवा पसरवतील त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल. स्पष्टपणे सांगतो की खोट्या अफवा पसरवू नका नाहीतर फौजदारी कारवाईला सामोरं जावं लागेल असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
"आजुबाजूच्या देशांमध्ये शटडाऊनची स्थिती मात्र अशा वेळी भारत सरकारने उत्तम नियोजन करून पेट्रोल डिझेलची कमतरता होऊन दिलेली नाही. नागरिकांना विनंती करतो की विनाकारण अफवेच्या आधारे ग्राहकांनी पेट्रोल पंपावर गर्दी करु नये. आपल्याकडे एक महिन्याचा पुरेसा साठा आहे. मात्र विनाकारण साठवणूक करू नका. कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये त्यासाठी नेहमी पेट्रोल डिझेल भरता तसंच भरावं. कमर्शिअल गॅल सिलिंडर पुरवठा 40 टक्क्यांवर गेला आहे, त्यामुळे मोठा दिलासा आहे. भारताची कूटनिती यशस्वी ठरत आहे. सारंकाही सुरळीत होईल अशी अपेक्षा आपण करुया," असं त्यांनी म्हटलं आहे.