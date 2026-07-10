Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मिमिक्री आर्टिस्ट म्हणत मुख्यमंत्र्यांचा राज ठाकरेंवर पलटवार, म्हणाले, जर स्टँडअप कॉमेडिअन झाले तर...

'मिमिक्री आर्टिस्ट' म्हणत मुख्यमंत्र्यांचा राज ठाकरेंवर पलटवार, म्हणाले, 'जर स्टँडअप कॉमेडिअन झाले तर...'

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील 'कनेक्टिंग लिंक'च्या कामावर विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपांवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात विरोधकांचा अत्यंत आक्रमक शब्दांत समाचार घेतला

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 10, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:43 PM IST
'मिमिक्री आर्टिस्ट' म्हणत मुख्यमंत्र्यांचा राज ठाकरेंवर पलटवार, म्हणाले, 'जर स्टँडअप कॉमेडिअन झाले तर...'
Image Credit: cm Devendra Fadnavis Hits Back At mns chief Raj thackeray on hindi bhanshan Missing LinkSource: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
लातुरात धक्कादायक घटना! 45 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं जीवन, सत्य समोर आल्यानंतर सगळेच हादरले, मोबाईलच्या...
latur18 min ago
2
eknath shinde29 min ago
3
nagpur airport39 min ago
4
norway41 min ago
5
narendra modi51 min ago