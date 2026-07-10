'मिमिक्री आर्टिस्ट' म्हणत मुख्यमंत्र्यांचा राज ठाकरेंवर पलटवार, म्हणाले, 'जर स्टँडअप कॉमेडिअन झाले तर...'

आज पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असून अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीकेची झोड उठवली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनाही टोला लगावला आहे. ते जर स्टँड अॅप कॉमिडिअनच्या क्षेत्रात गेले असते तर एकाही स्टँड अप कॉमेडिअनला मार्केट राहिलं नसतं, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाव न घेता राज ठाकरेंना टोला लगावला आहे.
उद्घाटनादरम्यान अवघ्या दोन महिन्यातच कनेक्टिंग लिंकवर दरड कोसळल्याने विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला होता. विरोधकांना उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी काही भाड्याचे टट्टू पैसे घेऊन कनेक्टिंग लिंकबाबत सोशल मीडियावर लिहित होते. महाराष्ट्राचा अपमान कराल तर सोडणार नाही, असा इशाराही दिला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या भाषणावरुनही विरोधकांनी टिका केली होती. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान उत्तर दिलं आहे.
परवा मी विधानसभेत भाषण केल्यानंतर कित्येक लोकांना भाषणची मिरची लागली. पण मी अतिषय स्पष्टपणे सांगितलं कनेक्टिंग लिंकवरील पूल, केबल स्टेट ब्रिज आहे. जगातील सगळ्यात मोठे टनेल आहेत. त्यावर एकही तडा गेलेला नाही. काहीही नुकसान झालेले नसतामना सात हजार कोटी पाण्यात गेले.... हा माझा अपमान आहे? हा महाराष्टाचाच अपमान आहे. खोट्या बातम्या पेरणे, अफवा पसरवणे हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे, असं फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
परवा मी मी बोलता बोलता हिंदीत बोललो भाडे की टट्टू काही लोकांना त्यांचं ही दुःख झाले. म्हणून नानाभाऊ मी त्याचा आभ्यास केला. मी माझं वाक्य मागे घेतो आणि त्याला सुस्कृंतपणे भाटकगदर्भ बोलतो. तरीही कोणाला समजलं नसले तर सुपारीबाज बोलतो, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
'मी एक वाक्य हिंदीत बोललो. पण ज्यांना समजायला पाहिजे म्हणून बोललो त्यांच्याऐवजी दुसऱ्यांनाच मिरची लागली. पण आमचे मिमिक्री आर्टिस्ट मला म्हणायला लागले हिंदीत का बोलले पण भाषण तर मराठीतच केले. पण मला काही अडचण नाही. ते आमचे मित्र आहेत. राजकारणात तर त्यांच्यापासून काही धोका नाही. पण आनंद आहे ते राजकारणात आहेत. ते जर स्टँड अॅप कॉमिडिअनच्या क्षेत्रात गेले असते. तर एकाही स्टँड अप कॉमेडिअनला मार्केट राहिलं नसतं, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी नाव न घेता राज ठाकरेंना टोला लगावला आहे.