English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
'अपराधसिद्धीसाठी भक्कम पुरावे गोळा करा', CM फडणवीसांच्या स्पष्ट सूचना; अशोक खरातपासून IT कंपनीपर्यंत कोणाची खैर नाही!

CM Fadnavis On Maharashtra Crime Incidents : आता कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणं अशक्य... खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी बोलवली आढावा बैठक. नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरण, मल्टीनॅशनल कंपनीतील धर्मांतरणाचा मुद्दा आणि गोरेगावमझील ड्रग्ज प्रकरणांवर कटाक्ष   

सायली पाटील | Updated: Apr 18, 2026, 12:53 PM IST
(छाया सौजन्य- CMO Maharashtra / X) / cm devendra fadnavis home ministry meeting for strict action against ashok kharat case nashik it company controversy goregaon nesco drugs

CM Fadnavis On Maharashtra Crime Incidents : नाशिकमधील (Nashik Ashok Kharat Case) अशोक खरात प्रकरण, त्यामागोमागच मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये धर्मांतरणाचा प्रकार, लैंगिक शोषण प्रकरणासह मुंबईतील गोरेगाव नेस्कोतील ड्रग्ज प्रकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कटाक्ष टाकला. गृह विभागाच्या आढावा बैठकीदरम्यान फडणवीसांनी काही महत्त्वाच्या सूचनासुद्धा केल्यानं आता राज्यात गुन्हेगारांची खैर नाही हेच स्पष्ट झालं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नाशिक धर्मांतर (Nashik Crime News), खरात, परतवाडा, गोरेगाव ड्रग्ज या प्रकरणांचं गांभीर्य पाहता सुरुवातीपासूनच मुख्यमंत्र्यांनी त्यात लक्ष घातलं होतं. ज्यानंतर आता या प्रकरणी कारवाई आणि तपासाचा आढावा त्यांनी घेतल पोलिस विभागाला विविध सूचना दिल्या. आढावा बैठकीसाठी पोलीस महासंचालक, गृह अतिरिक्त मुख्य सचिव, SIT प्रमुख आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. 

भक्कम पुरावे गोळा करा... मुख्यमंत्र्यांचा आग्रही सूर 

नाशिकधील महिला अत्याचार आणि भविष्यवाणी सांगण्याच्या बहाण्यानं अनेकांचीच फसवणूक करणाऱ्या भोंदू 'अशोक खरात प्रकरणी पीडितांना संपूर्ण विश्वास द्या. या प्रकरणात कुणीही दोषी असो त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. कोर्टात ही केस मजबूत कशी होईल, यासाठी भक्कम पुरावे गोळा करा. तपासात अपराधसिद्धी हा महत्वाचा घटक असला पाहिजे', अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. 

नाशिकमधीलच प्रतिष्ठित आयटी कंपनीमध्ये घडलेल्या धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून असे प्रकार हे अजिबात खपवून घेऊ नका असं थेट वक्तव्य त्यांनी केलं. नाशिक पोलिसांनी स्वतःहून हे प्रकरण उजेडात आणल्याबद्दल अभिनंदन करत 'इतक्यावर न थांबता आता त्याचा तितकाच दमदार तपास झाला पाहिजे, शिवाय यात असणाऱ्या सर्व पॅटर्नचा तपास करा, कोणताही ॲंगल तपासातून सुटू नये' यासाठी ते आग्रही दिसून आले. 

परतवाडा अन् गोरेगाव प्रकरणावरीह नजर टाकली...

अमरावतीतील परतवाडा प्रकरणात पीडितांचे समुपदेशन करून त्यांना तक्रार देण्यासाठी विश्वास दिला पाहिजे, ही गरज व्यक्त करत यासाठी संबधित समाजसेवकांची मदत घ्यावी असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी यंत्रणांना दिला. तर, मुंबईतील गोरेगाव नेस्को ड्रग्ज प्रकरणात ड्रग्जविरोधात मोठ्या प्रमाणात कारवाया करा. तरुणाईच्या भविष्याशी निगडित ही बाब आहे, त्यामुळे अशी प्रकरणे एकदम गांभीर्याने घ्या, अशी ठाम भूमिका मांडत त्यांनी यंत्रणांना सूचित केलं. 

About the Author

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
CM Devendra FadnavisDevendra Fadnavis NewsDevendra FadnavisHome Ministrystrict action

