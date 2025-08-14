'फडणवीस सरकारमध्ये 'उप' झाल्यापासूनच उपटण्याचे आणि आपटण्याचे..'; शिंदेंना खोचक टोला, 'रोजच एकमेकांची..'

Fadnavis Lead Government: "राज्यात मिंधे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून जनतेचे काय भले झाले? होणार तरी कसे? सत्ता उपभोगणाऱ्या घटक पक्षांना आणि त्यांच्या कर्त्याधर्त्यांना तसे वाटायला तर हवे? वाटले तरी आपापसातील कुरघोड्या आणि कुरबुरींमधून वेळ तर मिळायला हवा? यांचा सगळा वेळ आणि शक्ती एकमेकांचे पत्ते कापण्यात, शह-काटशह करण्यात, परस्परांवर कुरघोड्या करण्यात, एकमेकांचे पाय खेचण्यात आणि नाराजीचा 'राग' आळवण्यातच जात आहे. या नाराजी नाटयामध्ये प्रमुख भूमिका करणारे उपमुख्यमंत्री मिंथे हे नेहमीप्रमाणे आघाडीवर आहेत," असा टोला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला आहे.
"सरकारमधील अंतर्गत नाराजीचे ते (एकनाथ शिंदे) स्वयंघोषित 'ब्रँड अम्बेसेडर'च आहेत. त्यामुळे त्यांना अनेकदा नाराजीची उचकी लागत असते आणि ती दाखवून देण्याचा त्यांचा उद्योग सुरू असतो. आताही त्यांना अशीच उचकी लागली आणि मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला ते गैरहजर राहिले. ते म्हणे थेट श्रीनगरला जाऊन बसले आहेत. श्रीनगरात ते कशासाठी गेले? एकतर त्यांनी कामाख्या मंदिरात अघोरी पूजेसाठी आसाम-गुवाहाटीला जायला हवे होते. नाहीतर त्यांचे नाराजीनंतरचे दुसरे यशस्वी ठिकाण साताऱ्यातील 'दरे' गावी जायला हवे होते, पण नाराज मिंधे गेले थेट श्रीनगरात. तेथे त्यांनी एका पडेल पहेलवानासोबत रक्तदानाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रसिद्धीसह पार पाडला. उपमुख्यमंत्री असलेल्या मिध्यांकडे महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातली मलईदार खाती आहेत. नगरविकास, गृहनिर्माण, रस्ते उपक्रम. त्यात हे महाशय कधी लक्ष घालतात?" असा सवाल 'सामना'च्या अग्रलेखातून विचारण्यात आलाय.
"तिकडे भाजप नेते आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनाही सोमवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची उचकी लागली व दादांची 'जनाची मनाची लाज'त्यांनी बाहेर काढली. आमदार निधी आणि खात्यांना दिला जाणारा निधी यावरूनही अर्थखाते सांभाळणारे अजित पवार व मिंधे गटाचे मंत्री यांच्यातील 'तू तू मैं मैं' सुरूच असते. मिंधे गटाच्या मंत्र्यांनी त्यांच्या फाइल्स आपल्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवाव्यात या मिंधे यांच्या आदेशाला मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात कात्रजचा घाट दाखवला होता. गेल्या आठवड्यात 'बेस्ट' उपक्रमाच्या महाव्यवस्थापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यावरूनही सामान्य प्रशासन विभाग आणि नगरविकास विभाग यांनी एकाच दिवशी स्वतंत्र आदेश काढले होते. त्यावरूनही फडणवीस-मिंधे यांच्यातील बेबनाव पुन्हा चव्हाट्यावर आलाच होता," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
"फडणवीस सरकारमध्ये 'उप' झाल्यापासूनच हे उपटण्याचे आणि आपटण्याचे उद्योग सुरू आहेत. फक्त मिंधेच नाहीत, तर सत्तापक्षांमधील इतरही मंत्री-नेते आणि पदाधिकारी यांचेही हेच सुरू आहे. मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला मिंधेंसह त्यांचे दुसरे मंत्री भरत गोगावले यांनीही दांडी मारली. मिंधे श्रीनगरला गेले, तर गोगावलेंनी दिल्ली गाठली. तेथे म्हणे त्यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा यांची भेट घेत राज्यातील भाजप नेतृत्वाविरोधात रडगाणे गायले. रायगडच्या पालकमंत्री पदाचे हाडूक जोपर्यंत घशातून निघत नाही, तोपर्यंत हे रडगाणे सुरू राहणार आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
"महाराष्ट्रात सध्या सरकारमध्ये जनहिताची कोणतीच कामे होताना दिसत नाहीत. कारण सत्ताधाऱ्यांना फक्त स्वहिताची काळजी आहे. त्यातून रोजच एकमेकांची उणीदुणी काढली जात आहेत. कुणी श्रीनगरला जाऊन बसत आहे तर कुणी कोणाची 'जनाची-मनाची' काढत आहे. सरकारमध्ये रोज फक्त कुरघोड्या-कुरबुरी अशी 'कु'ची बाराखडी सुरू आहे. हे सरकार जनतेचे आहे, असे सत्ताधारी म्हणत असले तरी हे नाराजांचे सरकार आहे. सत्ताधारीही नाराज आणि जनतादेखील. सत्ताधाऱ्यांमध्ये कुणी नाराजीच्या 'छटा' दाखवीत आहेत, तर कुणी नाराजीच्या 'जटा' आपटत आहेत," असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत अग्रलेखात काय म्हटले आहे?
उत्तर: एकनाथ शिंदे हे सरकारमधील अंतर्गत नाराजीचे 'स्वयंघोषित ब्रँड अम्बेसेडर' असल्याचा टोला अग्रलेखात लगावला आहे. त्यांना वारंवार नाराजीची 'उचकी' लागते आणि मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीला ते गैरहजर राहून श्रीनगरला गेले, जिथे त्यांनी रक्तदानाचा कार्यक्रम केला. त्यांच्याकडे मलईदार खाती (नगरविकास, गृहनिर्माण, रस्ते) असूनही त्यात लक्ष नसल्याचा आरोप आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीला आणखी कोण गैरहजर राहिले?
उत्तर: एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांचे सहकारी मंत्री भरत गोगावले यांनीही मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी मारली. गोगावले दिल्लीला गेले आणि त्यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा यांची भेट घेऊन राज्यातील भाजप नेतृत्वाविरोधात तक्रारी केल्या.
अजित पवार आणि इतर मंत्र्यांमधील वाद कोणत्या मुद्द्यांवरून आहे?
उत्तर: अजित पवार आणि शिंदे गटाच्या मंत्र्यांमध्ये आमदार निधी आणि खात्यांच्या निधीवरून 'तू तू मैं मैं' सुरू आहे. तसेच, शिंदे यांनी त्यांच्या फाइल्स मुख्यमंत्र्यांकडे थेट पाठवण्याचा आदेश दिला होता, ज्याला फडणवीस यांनी विरोध केला.