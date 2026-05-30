'तो निर्णय टिकणार नाही'; संविधान, मराठा आरक्षण आणि ओबीसी... जरांगेंचं उपोषण सुरू असतानाच CM फडणवीस असं का म्हणाले?

CM Devendra Fadnavis on Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणि मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी कठोर भूमिका घेत मनोज जरांगे यांनी अंतरावली सराटीमध्ये उपोषणाला सुरुवात केली. तिथं सरकारचं शिष्ठमंडळ आणि महत्त्वाच्या चर्चेचासाठीची कागदपतत्र घेऊन राधाकृष्ण विखे पाटील अंतरवालीच पोहोचलेले असतानाच खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांसमोर येत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडली.
सरकारचे प्रमुख म्हणून मनोज जरांगे यांच उपोषण, मागण्या आणि एकंदर परिस्थिती पाहता तुमची भूमिका काय? असा प्रश्न विचारला असता नागपुरात माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली काही आश्वासक वक्तव्य केली. 'सरकार या प्रश्नावर नेहमी सकारात्मक आहे. सरकारने वारंवार निर्णय घेतला आहे. जेव्हा अडचण आली त्या त्या वेळी सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात मी इतकंच सांगेन की सरकारची भूमिका पारदर्शक असून, सकारात्मक आहे. ती भूमिका आम्ही सातत्याने मांडत आहोत. यापुढेसुद्धा सरकारची भूमिका सकारात्मकच असेल. आमचं सरकार सर्व समाजाकरता सकारात्मक काम करणारं सरकार आहे' असं ते म्हणाले.
आम्ही समाजांना एकमेकांपुढे आणून भांडण करत नाही, उलटपक्षी सगळ्यांचं भलं कसं होईल यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आणि विशेष म्हणजे मराठा समाजासंदर्भात मी पुन्हा सांगतो की जितके निर्णय मी घेतले, एकनाथ शिंदेंनी घेतले इतके निर्णय इतिहासात कधी झाले नाहीत. इथून पुढेही मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेऊ, अशी हमीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सदर 'निर्णय घेत असताना देशाचं संविधान, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशांचं मात्र पालन करावं लागेल. त्या निर्देशांचं अवलंबन न करता एखादा निर्णय घेतला तर त्यातून केवळ प्रसिद्धी मिळेल, मात्र तो निर्णय टिकणार नाही. त्यामुळं संविधान आणि न्यायालयाचे निर्णय यांच्या कसोटीवर खरे ठरणारे जे जे निर्णय आम्हाला घेता येतील ते सर्व निर्णय आम्ही घेऊ', असं त्यांनी स्पष्ट केलं. एका समाजाचं काढून दुसऱ्या समाजाला द्यायचं, अशा प्रकारचं काम या सरकारनं कधी केलं नाही आणि करणारही नाही. ओबीसी समाजाला आरक्षणावरून घाबरण्याची आवश्यकता नाही, आम्ही मराठा समाजाचं समाधान करू मात्र त्यावेळी ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही याचाच पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील जीआर काढण्याच्या जरांगेंच्या मागणीवर चर्चा सुरू असून त्यावर सविस्तर बोलणं आतातरी शक्य नाही. मात्र न्यायालय, कायदा आणि संविधान यांच्या चौकटीत बसून कोणताही निर्णय घ्यायला आम्ही तयार आहोत असंच मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.