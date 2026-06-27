एल निनोच्या संकटावर एकजुटीने मात करू; कमी पावसाची चाहूल अन् CM फडणवीसांचा हा संदेश

मुंबई | बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्रात पावसाला सुरुवात झाली. मात्र हा पाऊस अजूनही राज्यात सर्वदूर स्थिरावलेला नाही. काही जिल्ह्यांना अद्यापही पावसाची प्रतीक्षा आहे. तर, मुंबई, नवी मुंबईत पावसाचा लपंडाव सुरू आहे. धरण क्षेत्रांमध्येसुद्धा पावसाची समाधानकारक हजेरी नसल्यानं येत्या काळात एक मोठं संकट राज्यापुढं उभं राहील हेच आता स्पष्ट होत आहे. ज्यामुळं खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील नागरिकांना, प्रामुख्यानं शेतकऱ्यांना धीर दिला आहे.
'एल निनो' मुळे राज्यावर अवर्षणाचे संकट उभं ठाकलं असताना येत्या काळात पिण्याच्या पाण्यापासून शेतीतील पिकांपर्यंत समस्या उभ्या राहणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आश्वस्त करणारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वृत्तपत्रासाठी विशेष लेख लिहिला.
एल निनो आणि अवर्षणाचं संकट असलं तरीही शेतक-यांनी खचून जाऊ नये, यासाठी फडणवीसांचा हा प्रयत्न आहे. संभाव्य परिस्थितीला सामोरं जाण्यासाठी राज्य पातळीवर आणि प्रत्येक जिल्ह्यात टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आलं आहे असं सांगत हे टास्क फोर्स पर्जन्यमान विचारात घेऊन पेरणी, जनावरांचा चारा, पिण्याचे पाणी आदींचे नियोजन करेल, असं फडणवीसांनी सांगितलं.
'एल निनोच्या संकटावर एकजुटीने मात करू. राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता आहे. प्रामुख्याने पूर्व विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राचा काही भाग आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची भीती आहे. त्यामुळे सरकारने या स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पूर्व नियोजन केले आहे. संभाव्य परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्य पातळीवर आणि प्रत्येक जिल्ह्यात टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. हा टास्क फोर्स पर्जन्यमान विचारात घेऊन पेरणी, जनावरांचा चारा, पिण्याचे पाणी आदींचे नियोजन करेल. राज्य पातळीवर आपत्ती निवारण कक्ष अलर्ट मोडवर आहे. राज्यामध्ये यावर्षी कमी पाऊस पडण्याचे संकट असले तरीसुद्धा सरकार खंबीर आहे. आपल्याला सर्वांना एकत्र येऊन, या नैसर्गिक संकटावर-आपत्तीवर मात करायची आहे. या अडचणीच्या काळात सरकार ठामपणे बळीराजाच्या पाठीशी उभे आहे. नैसर्गिक आपत्तीसमोर आपल्याला हार मानायची नाही. राज्य सरकार बळीराजाचे, सर्वसामान्य नागरिकांचे आहे आणि तुमच्या सेवेसाठी आम्ही सदैव कटिबद्ध आहोत, हा शब्द राज्याचा मुख्यमंत्री आणि तुमचा 'देवाभाऊ' म्हणून देतो.'
सध्याच्या घडीला युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटापेक्षाही गंभीर संकट हे एल-निनोचं असून, ही स्थिती सरीपेक्षा जास्त तीव्र असण्याची शक्यता असल्याच्या हवामान विभागाच्या अंदाजाकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. प्रामुख्याने पूर्व विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राचा काही भाग आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची भीती असल्याचं म्हणत सरकारने या स्थितीला सामोरं जाण्यासाठी पूर्व नियोजन केल्याची हमी त्यांनी दिली.
येणाऱ्या संकटाचा सामना करण्याची तयारी आपल्याला पावसाळा सुरू होतानाच करायची आहे असल्याचं सांगत हे संकट गंभीर असल्याचाच पुनरुच्चार त्यांनी केला. परंतु या अडचणीच्या काळात सरकार ठामपणे बळीराजाच्या पाठीशी उभं असल्याचंही त्यांनी ठामपणे सांगितलं.