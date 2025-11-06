Pune Land Controvesry : पार्थ पवारांच्या अडचणीत वाढ? CM फडणवीसांचं सूचक विधान; म्हणाले, 'लँड रेकॉर्ड्स...'

Parth Pawar Koregaon Park Land Deal Controvesry : पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव पार्क या उच्चभ्रू भागातील सर्वात मोठ्या भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणाचा खुलासा 'झी 24तास'च्या या विशेष वृत्तातून करण्यात आला. ज्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी धुमश्चक्री पाहायला मिळाली. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा या Exclusive बातमीवर आपली प्रतिक्रिया देत समोक आलेले मुद्दे अतिशय गंभीर असल्याचं म्हणत कारवाईसंदर्भातील सूचक वक्तव्य केलं.
कोरेगाव पार्क येथील 40 एकर भूखंड गैरव्यवहार आणि त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांचं नाव पुढे येत असल्यासंदर्भातील प्रश्न विचारला असला मुख्यमंत्र्यांनी लक्षवेधी प्रतिक्रिया दिली. 'या प्रकरणासंदर्भात सर्व माहिती मागवली असून महसूल विभाग असेल, आयजीआर असेल, लँड रेकॉर्ड्स असतील याबाबतची सर्व माहिती मागवण्यात आली असून, यासंदर्भातील योग्य ते चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, ही सर्व माहिती आणि जी प्राथमिक चौकशी आहे त्याच्या आधारावर सविस्तर माहिती माध्यमांना देण्यात येईल.'
प्रथमदर्शनी जे मुद्दे समोर येत आहेत ते गंभीर असून त्यासंदर्भात संपूर्ण माहिती घेऊनच बोललं पाहिजे असं सांगत आपण त्या दृष्टीनं माहिती मागवली असून त्यासंदर्भात शासनाची दिशा आणि कारवाई काय असेल याची स्पष्टोक्ती लवकरच केली जाईल असं आश्वासक वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.
'यासंदर्भात उपमुख्यमंत्रीही अशा कोणत्या प्रकाराला पाठीशी घालतील असं माझं मत नाही', असं सांगत यासंदर्भात आमच्या सरकारचं एकमत असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 'ठेही अनियमितता झाली असेल तर त्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, अशाच मताचे आम्ही आहोत. त्यामुळे निश्चितपणे अनियमितता आहे की नाही हे पडताळून पाहिलं जाईल आणि असं आढळल्यास कडक कारवाई केलीच जाईल', याचाच पुनरुच्चार फडणवीसांनी केला.
